الخبراء المتشككون في السيليكون الخاص بشركة هواوي ربما يغفلون عن حقيقة الأمر

1. انسى أمر الأجهزة؛ فالأموال الحقيقية تكمن في البرمجيات

لعدة أشهر، ركزت عناوين الأخبار على القيود التي تواجهها هواوي في إنتاج شرائح 7 نانومتر المتقدمة، في حين تتفوق أبل بتكنولوجيا 3 نانومتر المتطورة. ومع ذلك، فإن هذا التركيز على الأجهزة يتجاهل درسًا بالغ الأهمية من التاريخ: البرمجيات، وليس الأجهزة، هي التي تدفع الأرباح.





لقد بنى بيل جيتس إمبراطورية مايكروسوفت ليس من خلال تصنيع الأجهزة ـ التي تم التعاقد على تصنيعها من قبل شركة آي بي إم ـ بل من خلال الهيمنة على صناعة البرمجيات. واليوم، أصبحت أعمال البرمجيات التي تزاولها مايكروسوفت أضخم بكثير مقارنة بمشاريع الأجهزة والبرمجيات التي تزاولها آي بي إم على مر التاريخ.





إن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT من هواوي، والذي يزعم بالفعل أنه ثالث أكبر نظام تشغيل للهواتف المحمولة في العالم بأكثر من مليار عملية تثبيت، يمثل إنجازًا مهمًا. وبينما يوجد النظام حاليًا في الصين بشكل أساسي، فإنه يتمتع بالقدرة على التوسع إلى أسواق أخرى، وخاصة في الجنوب العالمي. وقد يجذب HarmonyOS الدول التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الموجودة في الولايات المتحدة. وغالبًا ما تترجم قاعدة المستخدمين الكبيرة إلى تدفقات إيرادات كبيرة بمرور الوقت.





علاوة على ذلك، تعمل هواوي على توسيع نظام التشغيل الخاص بها ليشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية تحت اسم HarmonyOS PC ، مع إطلاق مستهدف في الربع الثالث من عام 2025. وحتى إذا اكتسبت هذه المبادرة زخمًا داخل الصين فقط، وخاصة في الأنظمة الحكومية، فقد تقلل من هيمنة Microsoft Windows وApple macOS، مما يقلل من تدفقات الإيرادات المربحة.

2. القوى العاملة المتخصصة في مجال المعرفة والهندسة

على عكس تكنولوجيا شرائح الأجهزة، فإن أدوات أنظمة التشغيل والخبرات البرمجية متاحة على نطاق واسع، بدءًا من توافر نظام التشغيل أندرويد مفتوح المصدر. وهذا يعني أن المعرفة اللازمة إما متاحة بسهولة أو من السهل الحصول عليها.





كما تفتخر الصين بقوة عاملة هندسية ماهرة كبيرة ــ يقال إنها أكبر بأربع مرات من قوة العمل في الولايات المتحدة ــ وهو ما يوفر لشركة هواوي مواهب وفيرة بتكلفة تنافسية لتطوير نظام التشغيل الجديد. ومع توفر الوقت والموارد الكافية، من المرجح أن تنجح هواوي في مشروع نظام التشغيل هارموني.

3. التسويق أم الواقع؟

تشير التقارير إلى أن نظام HarmonyOS يواجه بعض التحديات. ووفقًا لتقرير إعلامي، حتى انتقال تطبيق WeChat الخاص بالصين إلى المنصة واجه صعوبات. وهذا ليس مفاجئًا تمامًا، حيث أن بناء نظام تشغيل مستقر يعد مهمة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من الجهد.





حتى أن ستيف جوبز قام بإخراج أجزاء من عرضه التقديمي لهاتف آيفون أثناء مراحل تطويره المبكرة. وقد تطلب الأمر من شركة أبل وقتًا وجهدًا هندسيًا لصقل المنتج وإتقانه.





وتواجه هواوي مسارًا مشابهًا. فإذا التزمت بالمشروع بما يكفي من المواهب والتمويل والصبر، فقد ينضج نظام HarmonyOS ليصبح بديلاً جادًا لهيمنة مايكروسوفت وآبل على البرمجيات.

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