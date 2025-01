Hünärmenler Huawei Silikonyna şübheli garaýarlar, agaçlar üçin tokaýy ýitirip bilerler

1. Enjamlary ýatdan çykaryň; hakyky pul programma üpjünçiliginde

Birnäçe aý bäri sözbaşylar Huawei-iň öňdebaryjy 7nm çip öndürmekdäki çäklendirmelerine ünsi çekýär, “Apple” bolsa 3nm öňdebaryjy tehnologiýasy bilen öňdebaryjydyr. Şeýle-de bolsa, enjamlara gönükdirilen bu taryhdan möhüm bir sapagy ýatdan çykarýar: apparat däl-de, programma üpjünçiligi girdeji getirýär.





Bil Geýts Microsoft imperiýasyny IBM-e daşarky enjamlar gurmak bilen däl-de, programma üpjünçiligi işinde agdyklyk etmek arkaly gurdy. Häzirki wagtda Microsoft-yň programma üpjünçiligi işi IBM-iň taryhy birleşdirilen apparat we programma üpjünçilik taslamalaryny hasam artdyrýar.





“Huawei” -iň “HarmonyOS NEXT” , eýýäm milliarddan gowrak gurnamasy bilen dünýäde üçünji uly ykjam operasiýa ulgamydygyny öňe sürüp, möhüm tapgyry görkezýär. Häzirki wagtda esasan Hytaýda bar bolsa, ulgam beýleki bazarlara, esasanam Global Günortada giňelmek mümkinçiligine eýe. “HarmonyOS” ABŞ-daky tehnologiýalara garaşlylygy azaltmak isleýän ýurtlara ýüz tutup biler. Uly ulanyjy bazasy wagtyň geçmegi bilen ep-esli girdeji akymlaryna terjime edýär.





Mundan başga-da, Huawei 2025-nji ýylyň 3-nji çärýeginde maksatly goýberilmegi bilen HarmonyOS PC ady bilen şahsy kompýuterlere OS-y giňeltmegiň üstünde işleýär. Bu başlangyç diňe Hytaýyň içinde, esasanam hökümet ulgamlarynda özüne çekiji bolsa-da, girdejili girdejilerini azaldyp, Microsoft Windows we Apple macOS-yň agalygyny azaldyp biler.

2. Bilim-usul we in Engineeringenerçilik işçi güýji

Apparat çip tehnologiýasyndan tapawutlylykda, Android OS-yň açyk çeşmesinden başlap, programma üpjünçiligi OS gurallary we tejribesi giňden elýeterlidir. Diýmek, zerur nou-hau aňsat ýa-da aňsat bolýar.





Şeýle hem Hytaý, ýokary hünärli in engineeringener işçi güýjüne eýe bolup, ABŞ-dan dört esse uludyr we Huawei-i täze OS-ny ösdürmek üçin bäsdeşlik bahasy bilen ýeterlik zehin bilen üpjün edýär. Sufficienteterlik wagt we çeşmeler bilen Huawei, HarmonyOS taslamasynda üstünlik gazanar.

3. Marketing ýa-da hakykat?

Habarlarda HarmonyOS-yň käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, hatda Hytaýyň “WeChat” programmasynyň platforma göçürilmegi hem kynçylyklara sezewar boldy. Bu düýbünden geň däl, sebäbi durnukly operasiýa ulgamyny gurmak gaty çylşyrymly we talap ediji mesele.





Hatda Stiw Jobs başlangyç ösüş döwründe “iPhone” -yň görkezişiniň käbir bölümlerini meşhurlyk bilen sahnalaşdyrdy. “Apple” -iň önümi arassalamak we kämilleşdirmek üçin wagt we in engineeringenerçilik güýji gerekdi.





Huawei hem şuňa meňzeş traýektoriýa bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Enougheterlik zehin, maliýe we sabyr bilen taslama boýun bolsa, HarmonyOS Microsoft we Apple programma üpjünçiliginiň agdyklyk etmegine çynlakaý alternatiwa öwrülip biler.

