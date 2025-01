Ditsebi tše di Belaelago Silicon ya Huawei e ka ba e Hlolwa Sethokgwa bakeng sa Dihlare

1. Lebala ka hardware; tšhelete ya kgonthe e ka gare ga disoftware

Ka dikgwedi, dihlogo tša ditaba di tsepame ka mellwane ya Huawei ya go tšweletša ditšhipi tša maemo a godimo tša 7nm, mola Apple e phala ka theknolotši ya yona ya maemo a godimo ya 3nm. Le ge go le bjalo, go tsepelela mo go hardware go hlokomologa thuto ye bohlokwa go tšwa historing: software, e sego hardware, e hlohleletša dipoelo.





Bill Gates o ile a aga mmušo wa Microsoft e sego ka go aga didirišwa tša go šoma ka thata—tšeo di dirišitšwego go IBM—eupša ka go laola kgwebo ya didirišwa tša khomphutha. Lehono, kgwebo ya disoftware ya Microsoft e dira gore diprotšeke tša histori tše di kopantšwego tša didirišwa tša go šoma ka thata le tša disoftware tša IBM.





Huawei's HarmonyOS NEXT , e šetše e ipolela gore ke OS ya boraro ka bogolo ya sellathekeng lefaseng yeo e nago le ditlhomo tša go feta bilione, e emela kgato ya bohlokwa. Le ge ga bjale e le gona kudu ka China, tshepedišo ye e na le bokgoni bja go katološa go mebaraka ye mengwe, kudukudu ka Borwa bja Lefase ka Bophara. HarmonyOS e ka ipiletša go ditšhaba tšeo di nyakago go fokotša go ithekga ka theknolotši yeo e theilwego United States. Motheo o mogolo wa badiriši gantši o fetolela go melapo ye megolo ya letseno ge nako e dutše e eya.





Ho feta moo, Huawei e sebetsa ka atolosa OS lona ho lik'homphieutha botho tlas'a lebitso HarmonyOS PC , le sepheo lokolloa ka Q3 2025 . Gaešita le ge maitapišo a a ka hwetša go gogwa feela ka gare ga China, kudu-kudu ditshepedišong tša mmušo, a ka fokotša go buša ga Microsoft Windows le Apple macOS, a sega melapo ya bona ya letseno yeo e nago le poelo e ntši.

2. Bašomi ba Tsebo le Boentšenere

Go fapana le theknolotši ya ditšhipi tša hardware, didirišwa tša software OS le bokgoni di fihlelelwa ka bophara, go thoma ka go hwetšagala ga mohlodi wo o bulegilego wa Android OS. Se se ra gore tsebo ye e nyakegago e hwetšagala gabonolo goba e hwetšagala gabonolo.





China gape e ikgantšha ka bašomi ba bantši ba boentšeneare bao ba nago le bokgoni —go begwa gore ba feta ba US ka makga a mane—ba nea Huawei talente e ntši ka ditshenyagalelo tša phadišano bakeng sa go hlama OS ya yona e mpsha. Ka nako e lekanego le methopo, Huawei go na le kgonagalo ya go atlega mo protšekeng ya yona ya HarmonyOS.

3. Papatšo goba Nnete?

Dipego di šišinya gore HarmonyOS e lebane le ditlhohlo tše dingwe. Go ya ka pego ya boraditaba, gaešita le go huduga ga tirišo ya China ka noši ya WeChat sethaleng go kopane le mathata. Se ga se makatše ka mo go feletšego, ka ge go aga tshepedišo e tsepamego ya go šoma e le modiro o raraganego kudu le o nyakago mo gontši.





Gaešita le Steve Jobs o tumile go beakanya dikarolo tša tlhagišo ya gagwe ya iPhone nakong ya dikgato tša yona tša mathomo tša tlhabollo. Go be go nyaka nako le maiteko a boentšenere gore Apple e hlwekiše le go phethagatša setšweletšwa.





Huawei e tobane le trajectory e tšoanang. Ge e ba e itlama go projeke ka talente ye e lekanego, thušo ya ditšhelete, le go se fele pelo, HarmonyOS e ka butšwa go ba selo se sengwe se segolo go feta go buša ga disoftware tša Microsoft le Apple.

