Depresyon ve Anksiyete ile Mücadelede Teknolojik Çözümler

Bu makalenin ana görseli HackerNoon'unYapay Zeka Görüntü Oluşturucusu tarafından "trendeki depresyondaki insanlar" istemi aracılığıyla oluşturuldu





Her ne kadar COVID-19 artık küresel bir sağlık acil durumu olarak sınıflandırılmasa da, virüsün hızla yayılmasına eşlik eden zihinsel sağlık bozukluklarındaki ani artış azalmadı.





Salgının ardından yapılan araştırmalar, depresif belirtilerin dünya çapında yaklaşık 193 milyon kişiden 246 milyona, yani yaklaşık %28'e çıktığını ortaya çıkardı . Anksiyete bozuklukları etkilenen kişi sayısı yaklaşık 298 milyondan %25 artarak 374 milyona çıktı.





Bunlar ayıltıcı istatistikler olmasına rağmen, zihinsel sağlık koşullarındaki artış aynı zamanda daha fazla insanın destek arama konusunda daha rahat olduğu anlamına da geliyor. Sonuç olarak, davranışsal sağlık pazarının 2029 yılına kadar 105 milyar dolara ulaşması beklenen sağlık ve refah hizmetlerine daha önce hiç bu kadar talep olmamıştı.





Ve teknoloji yenilikçileri, tedavi sürecindeki belirli boşlukları gideren, terapi gibi tedaviye erişimi demokratikleştiren ve refahımızı bütünsel olarak yönetmemizi sağlayacak araçlar sağlayan çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Depresyon belirtilerini yeni yollarla tespit etmek

Depresyon en yaygın zihinsel sağlık koşullarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada yaklaşık 280 milyon insanın depresyonla mücadele ettiğini tahmin ediyor. Her ne kadar çeşitli tedavi seçenekleri mevcut olsa da, durum sıklıkla tedavi edilemeyebilir.





Bunun nedeni, yorgunluk veya uyku düzenindeki değişiklik gibi uyarı işaretlerinin kişiden kişiye değişmesi ve kolaylıkla gözden kaçırılabilmesidir; bu da hastaların, ele alınması gereken bir sorun olduğunun farkında bile olmayabileceği anlamına gelir. Öte yandan, Mental Health Million projesinin bir raporu , ABD'de klinik düzeyde zihinsel sağlık riskleri olan bireylerin %45'e varan kısmının, ne tür bir yardımın ne tür bir yardım olduğuna dair bilgi eksikliğinden değişen nedenlerle destek aramadığını ortaya çıkardı. damgalanma korkusuyla sağlanır.





Yapay zeka halihazırda görüntü tanıma teknolojisini kullanarak bir dizi kanseri olağanüstü bir doğrulukla teşhis etmek için kullanılıyor olsa da, zihinsel sıkıntı belirtileri MRI taramasında düzgün bir şekilde görünmüyor.





Ancak Kintsugi'nin CEO'su Grace Chang'a göre cevap bizim sesimizde yatıyor olabilir.





MIT Technology Review'un bir podcast'i olan In Machines We Trust'ta yakın zamanda yer aldığı sırada "Gerçekten dikkate değer olan şey, psikiyatristlerin konuşma alanında her zaman depresyon ve anksiyete ile bir bağlantı olduğunu biliyor olmalarıdır" dedi.













Kintsugi, konuşma şeklimizde yer alan depresyon veya anksiyetenin ince işaretlerini tespit etme yeteneğine sahip vokal biyobelirteç teknolojisi geliştirdi. Araç dilden bağımsızdır, yani yazılım belirli kelimeler veya ifadeler yerine ton, hız ve tonlama gibi şeylerdeki değişiklikleri tespit edecek şekilde eğitilmiştir.





“Şirketimiz insanların ne söylediğine değil, nasıl söylediğine bakarak sağlam bir modeller dizisi oluşturdu. Hiçbir demografik bilgi veya olup bitenin bağlamı umurumuzda değil çünkü makinelerin algılayabileceği konuşmadaki nüanslara bakıyoruz," diye devam etti Chang.





Başka bir örnek, Menlo College ile birlikte bir yıl süren akademik bir pilot çalışma yürüten ve öğrencilerin vokal biyobelirteç teknolojisini kullanarak hızlarını analiz ederek kaygı ve depresyon belirtilerini ölçmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan Ellipsis Health'e aittir.





Gelecekte yapay zeka, tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi zihinsel bakım yollarında da daha standart bir demirbaş haline gelebilir. Klinikler, eğitim kurumları ve özel pratisyenler için ek bir güvenlik ağı görevi gören vokal biyobelirteç teknolojisi, depresyon ve anksiyetenin teşhis edilmesine ve sürekli bakımının sağlanmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

Terapiye erişimin küresel ölçekte demokratikleştirilmesi

Depresyon ve anksiyete için yardım aramayı seçmek bazıları için bir engel olsa da, profesyonel ve uygun maliyetli desteğe erişim, akıl sağlığı bozukluklarının artan yaygınlığıyla daha da kötüleşen bir sonraki engeldir.





Raporlar, depresyon ve anksiyete nedeniyle küresel olarak her yıl yaklaşık 12 milyar iş gününün kaybedildiğini ve yerel ruh sağlığı hizmetleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu gösteriyor. Örneğin Avrupa, hizmet kullanılabilirliğini gölgede bırakan bir talep artışıyla mücadele ediyor ve Latin Amerika'da depresyonlu her 10 yetişkinden altısı tedavi görmüyor.





Sonuç olarak teknoloji geliştiricileri, lisanslı terapistlerin uzaktan seanslarına, belirli ihtiyaçlara veya coğrafyalara göre uyarlanan çevrimiçi platformlar aracılığıyla evin güvenliği ve mahremiyetinden erişmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.





Selia, terapiye sanal ve uygun fiyatlı erişim talebini karşılayan şirketlerden biridir. Kurucular, 150'den fazla lisanslı terapiste, özel seanslara, duygusal koçluğa ve hatta beslenme tavsiyelerine hazır, uygun fiyatlı erişimle Kolombiyalı kullanıcılarına kişiselleştirilmiş duygusal destek sunmayı amaçlıyor.





Başka bir örnek, sanal danışmanlık yoluyla insanların zihinsel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan Alman startup HelloBetter'a ait. Şirket yakın zamanda hizmetlerinin kullanılabilirliğini daha fazla kişiye yaymak için A Serisi finansmanda 7 milyon Euro topladı.





Akıl sağlığı hizmetlerine yönelik talep hâlâ devam etse de uzaktan terapiye erişim, teknolojinin bu süreçte yükü hafifletmeye yardımcı olmasının yollarından biri.

Otoimmün koşullara yeni bir bakış açısı

Tahminen 50 milyon Amerikalı en az bir otoimmün durumdan muzdariptir. Bunlar, bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücuttaki sağlıklı hücrelere saldırdığında gelişir ve lupus, romatoid artrit veya çölyak hastalığı gibi çok çeşitli olası koşullara neden olur.





Otoimmün hastalar genellikle zayıflatıcı bir dizi semptomla boğuşuyor olsalar da, yorgunluk ve ağrı gibi şeyler genellikle diğer insanlar tarafından “ görünmez ”. Sonuç olarak, bu rahatsızlıklar çoğu zaman insanların kişisel hayatlarına ve işteki performanslarına da yansıyor; bu da otoimmün hastalıkları olan hastaların %50'ye varan oranda depresyon ve anksiyete yaşadığı anlamına geliyor.









Birçok otoimmün hasta, beslenme, uyku ve stres yönetimine bakmanın semptomlarının şiddetini önemli ölçüde azaltabileceğini buluyor. Bununla birlikte, bir yaşam tarzı değişikliğini uygulamak ve buna bağlı kalmak genellikle söylenenden daha kolaydır. WellTheory , daha fazla kişinin otoimmün koşulları kontrol altına almasına yardımcı olmak için uzman koçlara, kapsamlı laboratuvar testlerine ve kişiselleştirilmiş bakım planlarına sürekli erişim sağlayan bir üyelik uygulamasıdır.





Egzama gibi otoimmün rahatsızlıklar söz konusu olduğunda, çoğu hasta, cildin sürekli kaşınmasının ruh sağlığını ne kadar etkileyebileceğinin farkındadır. Miiskin gibi şirketler egzama gibi cilt rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisini iyileştirme çabalarındadır. Şirket, sürekli bakıma olanak tanıyan ve genel sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olan görsel bir cilt izleme uygulamasıyla dermatologlar ve hastalar arasındaki işbirliğini geliştirmek için yapay zekadan yararlanıyor.

Bağımlılık salgınıyla mücadele

Tedavi edilmeyen zihinsel sağlık bozuklukları sıklıkla kendi kendine ilaç tedavisinin bir biçimi olarak madde bağımlılığına yol açar. Sorunun temel nedenini çözmek için uygun, uzun vadeli zihinsel sağlık bakımına ihtiyaç duyulacak olsa da, temizlik çoğu zaman iyileşme yolundaki ilk adımdır; ancak 2022'de madde bağımlılığı bozukluğu olan yetişkinlerin %93,5'i tedavi görmedi.





Bağımlılığı Bırakın Şimdi, ABD çapında uyuşturucu ve alkol rehabilitasyon seçenekleri ve soruları ve endişeleri yanıtlayabilen tedavi sağlayıcılarına kolay, gizli erişim sunarak bağımlılıkla ilgili damgalamayı ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Konut seçenekleri, ayakta tedavi hizmetleri ve topluluk kaynakları dahil olmak üzere şirket, insanların çeşitli bağımlılıklarla doğrudan mücadele etmesine yardımcı oluyor.





Şirket, rehabilitasyon tesislerinin yanı sıra hastaları için birçok ücretsiz dijital içerik ve kaynak da yaratıyor.





Nasıl ki uygulamalar günlük hayatımızdaki sayısız görevi yönetmemize yardımcı olarak her yerde bulunur hale geldiyse, uygulama teknolojisi de son yıllarda bağımlılığı yönetmeye yardımcı olacak şekilde gelişti.





Örneğin Pear Therapeutics'in Pear reSET-O'su , hücresel bir uygulama üzerinden hasta için 90 günlük bir tedavi programının haritasını çıkaran, FDA onaylı bir madde bağımlılığı tedavi uygulamasıdır. Harvard'da eğitim almış bir kimyasal bağımlılık danışmanı tarafından oluşturulan Sober Tool uygulaması ise hastalara aşerme anlarında yardımcı olmak için tasarlandı.

Sağlık ve refahı inovasyonla desteklemek

Birçok depresyon ve anksiyete vakası hafif olsa da semptomların daha da kötüleşmemesi için semptomlara doğrudan müdahale etmek önemlidir.





Akıl sağlığı bozukluklarına ilişkin farkındalığın artması, konuyla ilgili tartışmaların artmasına ve insanların ihtiyaç duyulduğunda yardım aramasına teşvik edilmesine yardımcı oluyor. Belirli koşulları hedef alan ve bakıma erişimi kolaylaştıran yenilikçi sağlık ve refah uygulamaları ve hizmetleri, gelecekte ruh sağlığımızın uzun vadeli yönetiminin ayrılmaz bir parçası olacaktır.





Bu makale ilk olarak Katie Konyn tarafından 150sec'te yayınlandı.