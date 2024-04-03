Röportaj: Caroline Matusso ile Katar'ın WebSummit Ortamını Keşfetmek





Sürekli gelişen teknoloji ve inovasyon dünyasında Web Zirvesi gibi önde gelen küresel toplantılara katılmak büyük önem taşıyor. Ağ oluşturma, yeni kavramların paylaşılması ve pazarın gidişatının anlaşılması için paha biçilmez fırsatlar sunar. Geçtiğimiz ay Web Zirvesi ilk kez Katar'da gerçekleştirildi ve MENA bölgesi için bir dönüm noktası oldu. Web Zirvesi Katar'a start-up'lar, yatırımcılar, medya, hükümet temsilcileri ve diğerleri de dahil olmak üzere 15.000'den fazla kişi katıldı. Zirveye 81 ülkeden toplam 1.043 startup katıldı.





Geçtiğimiz günlerde Web Zirvesi Katar 2024'e katılan girişimlerden birinin temsilcisi olan Heart of Gold'un CEO'su ve Kurucu Ortağı Caroline Matusso ile sohbet etme ayrıcalığına sahip olduk. Bu röportajda son etkinliğin özetini sunacak, deneyimlerini paylaşacak ve gelecek yıl Web Zirvesi Katar'a katılmak isteyen diğer girişimlere tavsiyelerde bulunacak.





Öyleyse başlayalım!

Lütfen bu konferansın niteliğini ve HoG'nin katılımını açıklayabilir misiniz?

Kişisel görüşlerime gelince, Web Zirvesi Katar 2024, olağanüstü organizasyon ve üst düzey bölgesel konuşmacılar ve hükümet temsilcileri de dahil olmak üzere üst düzey katılımcılarla karakterize edilen, MENA bölgesindeki ilk Web Zirvesi'ne damgasını vurdu. Organizatörler üst düzey projelerin, yatırımcıların ve konuşmacıların bir araya getirilmesine önemli katkılarda bulundu ve biz de bu etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Konferans, iş konularına ayrılmış üç yoğun gün ile dört gün sürdü ve tüm katılımcıları sıkı bir programla zorladı.







İlk gün ağırlıklı olarak sergi standımızda geçti ve bu bize yuvarlak masa toplantılarına, ustalık sınıflarına veya sahne performanslarına katılmak için çok az zaman bıraktı. Ancak standımız büyük ilgi gördü.



Yapay zeka ile kesişen NFT'lerin geleceğine dair vizyonumuzu paylaşma fırsatı bulduk. İlk NFT çekiliş projesi olarak pek çok katılımcı bize ilgi gösterdi.





Sonraki iki gün öncelikle yatırımcılarla ve potansiyel ortaklarla kişisel görüşmelere ayrıldı ve sabahın erken saatlerinden gün sonuna kadar gündemimi doldurdu. Yoğun programa rağmen, kripto para birimi ve Web3 teknolojilerine odaklanan çeşitli yuvarlak masa toplantılarına ve ustalık sınıflarına katılmayı başardım.



Konferansta öncelikli hedefimiz Heart of Gold'u daha geniş bir yatırımcı ve sermaye yöneticisi kitlesine tanıtmaktı. Web3 projeleri ortamında, Web3 startup'larının nispeten sınırlı sayıda olması nedeniyle varlığımız önemli ölçüde öne çıktı.

WebSummit Katar'da hangi sektör liderleriyle etkileşime geçme fırsatı buldunuz ve onlar Heart of Gold'un projesi hakkında ne gibi bilgiler veya geri bildirimler sağladılar?





WebSummit Katar sırasında, aralarında seçkin bir Portekiz heyetinin de bulunduğu, hem geleneksel hem de dijital işletmelerden çok sayıda temsilciyle bir araya gelme ayrıcalığına sahip olduk. Böyle prestijli bir grubun parçası olmak bizim için bir onurdu ve Startup Portekiz ve Lisboa Unicorn Capital'den destek ve tanınma almaktan büyük mutluluk duyduk. Kendilerine paha biçilmez desteklerinden dolayı en kalbi şükranlarımızı sunmak isterim. Sektör liderleriyle olan etkileşimlerimiz, Heart of Gold projesine ilişkin paha biçilmez bilgiler ve geri bildirimler sağlayarak gelişen manzarayı anlamamıza katkıda bulundu.













Ayrıca, Uluslararası Ticaret ve Yabancı Yatırımlardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Bernardo Ivo Cruz'un standımıza yaptığı ziyaret, Web3 ve Portekiz inovasyonuna artan ilgi ve desteğin altını çizdi.









Portekiz delegasyonunun bir parçası olmak, Portekiz'in gelişen teknoloji sahnesine önemli katkılarda bulunmamıza olanak tanıyor ve Lizbon'un, inovasyon konusunda Avrupa'nın lider şehri olma statüsünü güçlendiriyor.

WebSummit Katar'da Heart of Gold projesine ilgi gösteren katılımcılarla etkileşimlerinizden önemli anları veya unutulmaz anları paylaşabilir misiniz?

En dikkat çekici anlardan biri de takdir ödülü almamızdı. Bu takdir, ekibimiz için tam bir sürpriz ve önemli bir onurdu; projemizin teknoloji topluluğu ve ötesindeki etkisini ve potansiyelini vurguladı.













Projemizden etkilenen birçok önemli yatırımcı vardı. Onlarla potansiyel işbirliği fırsatlarını tartıştık ve gelecekte de etkileşimimizi sürdürmek için nazik temaslarda bulunduk. Bu zirve şüphesiz MENA bölgesinde değerli bağlantılar kurmamıza yardımcı oldu ve buradaki varlığımızı genişletme fırsatı sundu.

Projenizi WebSummit Katar'da nasıl sergilediniz ve sunumlar veya gösteriler sırasında projenin hangi yönlerini vurguladınız?

WebSummit Katar'da, Heart of Gold projesini öncelikli olarak belirlediğimiz sergi gününde sergiledik ve NFT pazarındaki mevcut zorlukları ele alan yenilikçi özelliklerini ve benzersiz değer önerilerini vurguladık. Sunumlar ve gösterimler sırasında projemizin bu sorunları nasıl benzersiz bir şekilde çözdüğüne ve onu diğer tekliflerden nasıl farklılaştırdığına odaklandık. Sonraki günlerde yatırımcılarla Heart of Gold'un özelliklerini, potansiyel etkilerini ve büyüme fırsatlarını daha derinlemesine inceleyebileceğimiz kişisel toplantılar yaptık. Zirvede aldığımız olumlu geri bildirimler, projemizin güçlü uygulamasını ve ilgi çekici vizyonunu vurguladı.

WebSummit Katar'da tartışılan ve Heart of Gold projesinin gelecekteki gelişimi için özellikle alakalı veya ilham verici bulduğunuz herhangi bir spesifik trend veya yeni ortaya çıkan teknoloji var mı?

Kesinlikle, yapay zeka ve onun potansiyel entegrasyonu hakkındaki tematik tartışmalar inanılmaz derecede aydınlatıcıydı. Bu bağlamda aldığımız geri bildirimler şüphesiz HoG'un arkasındaki fikirleri geliştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olacaktır.













Dahası, yatırımcılar arasında NFT'lerin altyapı çözümlerine ve gerçek dünyadaki uygulamalarına olan ilginin arttığını fark ettik ve bu özellikle ilham vericiydi. Yatırımcı odağındaki bu değişim, pratik, gerçek dünya uygulamalarına sahip NFT ürünleri geliştirmenin önemini vurguluyor ve bizi yol haritamızı değiştirmeye yönlendiriyor. Bu yeni yön, Heart of Gold projesinin gelişen NFT ve blockchain ortamındaki ilgisini artırarak piyasa taleplerini ve yatırımcı çıkarlarını karşılamayı amaçlıyor.

WebSummit Katar'daki varlığınız sonucunda ortaya çıkan ağ oluşturma fırsatlarını veya potansiyel işbirliklerini anlatabilir misiniz?

WebSummit Katar'daki varlığımız sırasında ağ oluşturma fırsatları ve potansiyel işbirlikleri ortaya çıktı. Şu anda tüm ayrıntıları açıklayamasak da, bu fırsatları ilerleyerek yol haritamıza dahil edeceğimizden emin olabilirsiniz.

WebSummit Katar'daki deneyiminize dönüp baktığınızda diğer startuplara ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?

Web Zirvesi Katar'daki deneyimimi yansıtarak, diğer startuplara sunabileceğim bazı tavsiyeleri burada bulabilirsiniz:





Katılma fırsatınız varsa değerlendirin! Katılım zorlu görünse bile, bir yol bulun, deneyimlerime göre bu şimdiye kadar katıldığım en ödüllendirici iş etkinliğiydi ve muazzam bir büyüme potansiyeline sahipti.

Kayıtlar açılır açılmaz başvurmak için organizatörün sosyal medya kanallarında güncel bilgileri takip edin.

Başvurular genellikle bu dönemde açıldığı için sunum sunumunuzun bu yılın Aralık ayına kadar hazır ve güncel olduğundan emin olun.

Etkinlik için hedeflerinizi net bir şekilde ana hatlarıyla belirtin, hedef kitlenizi belirleyin ve her hedef kitle segmentine özel temel mesajlar oluşturun.

Potansiyel yatırımcılara ve ortaklara önceden ulaşın. Bu yıl etkinlikten üç hafta önce onlarla iletişime geçmeye başladım ve programım bir hafta öncesinden tamamen doluydu.

Konferansın dört günü boyunca uzun saatler (günde 12 ila 14 saat) ayırmaya hazırlanın.

Etkinlikten sonraki bir hafta içinde, siz onların hafızasında hala tazeyken, yararlı kişilerle hemen iletişime geçin.

Etkinlik günlerinde sosyal medya ekibinizin 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlayın. İçerik oluşturmak için zamanınız olmayabilir, ancak zamanında güncellemeler katılımı sürdürmek için çok önemlidir.



