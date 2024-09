Interview : Explorer le paysage du WebSummit du Qatar avec Caroline Matusso

Dans le domaine en constante évolution de la technologie et de l’innovation, la participation à des rassemblements mondiaux de premier plan tels que le Web Summit revêt une immense importance. Il offre des opportunités inestimables de réseautage, d’échange de concepts nouveaux et de discernement des trajectoires du marché. Le mois dernier, le Web Summit a eu lieu au Qatar pour la première fois, marquant une étape importante pour la région MENA. Plus de 15 000 personnes ont assisté au Web Summit Qatar, parmi lesquelles des startups, des investisseurs, des médias, des représentants du gouvernement et bien d'autres. Au total, 1 043 startups de 81 pays ont participé au sommet.





Nous avons récemment eu le privilège de nous entretenir avec une représentante de l'une des startups ayant participé au Web Summit Qatar 2024 - Caroline Matusso, PDG et co-fondatrice de Heart of Gold. Dans cette interview, elle récapitulera l'événement récent, partagera ses expériences et offrira des conseils aux autres startups intéressées à participer au Web Summit Qatar l'année prochaine.





Alors commençons !

Pourriez-vous s'il vous plaît développer la nature de cette conférence et l'implication du HoG ?

Concernant mes réflexions personnelles, le Web Summit Qatar 2024 a marqué le premier Web Summit dans la région MENA, caractérisé par une organisation exceptionnelle et des participants de haut niveau, y compris des orateurs régionaux de premier plan et des représentants gouvernementaux. Les organisateurs ont contribué de manière significative à rassembler des projets, des investisseurs et des conférenciers de premier plan, et nous sommes fiers d'avoir participé à cet événement. La conférence s'est étalée sur quatre jours, dont trois jours intensifs consacrés aux aspects commerciaux, mettant au défi tous les participants avec un emploi du temps rigoureux.







La première journée s'est déroulée majoritairement sur notre stand d'exposition, nous laissant peu de temps pour participer à des tables rondes, des masterclasses ou des performances scéniques. Notre stand a néanmoins suscité un intérêt considérable.



Nous avons pu partager notre vision du futur des NFT croisant l’IA. De nombreux participants ont manifesté leur intérêt pour nous en tant que premier projet de loterie NFT.





Les deux jours suivants ont été principalement consacrés à des rencontres personnelles avec des investisseurs et des partenaires potentiels, remplissant mon agenda du petit matin jusqu'à la fin de chaque journée. Malgré un emploi du temps chargé, j’ai réussi à assister à plusieurs tables rondes et masterclass centrées sur les cryptomonnaies et les technologies Web3.



Lors de la conférence, notre objectif principal était de présenter Heart of Gold à un public plus large d'investisseurs et de gestionnaires de capitaux. Dans le paysage des projets Web3, notre présence s'est nettement démarquée en raison du nombre relativement limité de startups Web3.

Avec quels leaders de l'industrie avez-vous eu l'occasion de dialoguer lors du WebSummit Qatar, et quelles informations ou commentaires ont-ils fournis sur le projet Heart of Gold ?





Lors du WebSummit Qatar, nous avons eu le privilège de dialoguer avec de nombreux représentants d'entreprises traditionnelles et numériques, dont une distinguée délégation portugaise. Ce fut un honneur de faire partie d'un groupe aussi prestigieux et nous sommes ravis de recevoir le soutien et la reconnaissance de Startup Portugal et de Lisboa Unicorn Capital. Je tiens à leur exprimer toute notre gratitude pour leur précieux soutien. Nos interactions avec les leaders de l'industrie ont fourni des informations et des commentaires inestimables sur le projet Heart of Gold, contribuant ainsi à notre compréhension du paysage en évolution.













De plus, la visite de Bernardo Ivo Cruz, secrétaire d'État chargé du Commerce international et des Investissements étrangers, à notre stand a souligné l'intérêt et le soutien croissants pour le Web3 et l'innovation portugaise.









Faire partie de la délégation portugaise nous permet d'apporter une contribution significative à la scène technologique en plein essor du Portugal et renforce le statut de Lisbonne en tant que première ville européenne de l'innovation.

Pouvez-vous partager des moments forts ou des moments mémorables de vos interactions avec les participants au WebSummit Qatar qui ont manifesté leur intérêt pour le projet Heart of Gold ?

L'un des moments les plus marquants a été la réception d'un prix d'appréciation . Cette reconnaissance a été une surprise totale et un honneur important pour notre équipe, soulignant l'impact et le potentiel de notre projet dans la communauté technologique et au-delà.













Plusieurs investisseurs notables ont été impressionnés par notre projet. Nous avons discuté avec eux d’opportunités de collaboration potentielles et avons aimablement échangé des contacts pour poursuivre notre interaction à l’avenir. Ce sommet nous a sans aucun doute aidé à nouer des liens précieux dans la région MENA, offrant l’opportunité d’y étendre notre présence.

Comment avez-vous présenté votre projet au WebSummit Qatar, et quels aspects de celui-ci avez-vous souligné lors de présentations ou de démonstrations ?

Au WebSummit Qatar, nous avons présenté le projet Heart of Gold principalement lors de notre journée d'exposition désignée, en soulignant ses fonctionnalités innovantes et ses propositions de valeur uniques qui répondent aux défis existants sur le marché NFT. Lors des présentations et des démonstrations, nous nous sommes concentrés sur la façon dont notre projet résout ces problèmes de manière unique, en le différenciant des autres offres. Les jours suivants, nous avons organisé des réunions personnelles avec des investisseurs, au cours desquelles nous avons pu approfondir les spécificités, les impacts potentiels et les opportunités de croissance de Heart of Gold. Les commentaires positifs que nous avons reçus lors du sommet ont souligné la solide exécution et la vision convaincante de notre projet.

Y a-t-il eu des tendances spécifiques ou des technologies émergentes discutées lors du WebSummit Qatar que vous avez trouvées particulièrement pertinentes ou inspirantes pour le développement futur du projet Heart of Gold ?

Absolument, les discussions thématiques sur l’IA et son intégration potentielle ont été incroyablement instructives. Les commentaires que nous avons reçus à cet égard nous aideront sans aucun doute à affiner et à améliorer les idées derrière HoG.













De plus, nous avons remarqué un intérêt croissant de la part des investisseurs pour les solutions d’infrastructure et les applications concrètes des NFT, ce qui a été particulièrement inspirant. Ce changement d'orientation des investisseurs souligne l'importance de développer des produits NFT qui ont des applications pratiques et réelles, ce qui nous amène à ajuster notre feuille de route. Cette nouvelle orientation vise à répondre aux demandes du marché et aux intérêts des investisseurs, en renforçant la pertinence du projet Heart of Gold dans le paysage en évolution du NFT et de la blockchain.

Pouvez-vous décrire les opportunités de réseautage ou les collaborations potentielles résultant de votre présence au WebSummit Qatar ?

Des opportunités de réseautage et des collaborations potentielles ont émergé lors de notre présence au WebSummit Qatar. Bien que nous ne soyons pas en mesure de divulguer tous les détails pour le moment, soyez assurés que nous intégrerons ces opportunités dans notre feuille de route à l'avenir.

En revenant sur votre expérience au WebSummit Qatar, quels conseils donnerez-vous aux autres startups ?

En réfléchissant à mon expérience au Web Summit Qatar, voici quelques conseils que j'offrirais à d'autres startups :





Si vous avez l’opportunité de participer, saisissez-la ! Même si la participation semble difficile, trouvez un moyen, car d'après mon expérience, il s'agit de l'événement commercial le plus gratifiant auquel j'ai jamais assisté, avec un immense potentiel de croissance.

Restez informé sur les réseaux sociaux de l'organisateur pour postuler dès l'ouverture des inscriptions.

Assurez-vous que votre pitch deck est prêt et à jour d'ici décembre de cette année, car les candidatures ouvrent généralement à cette période.

Décrivez clairement vos objectifs pour l'événement, identifiez votre public cible et rédigez des messages clés adaptés à chaque segment d'audience.

Contactez les investisseurs et partenaires potentiels longtemps à l’avance. Cette année, j'ai commencé à les contacter trois semaines avant l'événement et mon emploi du temps était complet une semaine auparavant.

Préparez-vous à consacrer de longues heures – 12 à 14 par jour – pendant les quatre jours de la conférence.

Faites un suivi rapide auprès des contacts utiles dans la semaine suivant l'événement, pendant que vous êtes encore frais dans leur mémoire.

Assurez-vous que votre équipe de médias sociaux est disponible 24h/24 et 7j/7 pendant les jours de l'événement. Vous n’avez peut-être pas le temps de créer du contenu, mais des mises à jour opportunes sont cruciales pour maintenir l’engagement.