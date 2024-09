Entrevista: Explorando o cenário do WebSummit do Catar com Caroline Matusso

No domínio em constante evolução da tecnologia e da inovação, a participação em encontros globais proeminentes, como o Web Summit, tem um significado imenso. Oferece oportunidades inestimáveis para networking, troca de novos conceitos e discernimento das trajetórias do mercado. No mês passado, o Web Summit teve lugar pela primeira vez no Qatar, marcando um marco para a região MENA. Mais de 15.000 pessoas participaram do Web Summit Qatar, incluindo startups, investidores, mídia, representantes governamentais e outros. Um total de 1.043 startups de 81 países participaram da cúpula.





Recentemente tivemos o privilégio de conversar com uma representante de uma das startups que participou do Web Summit Qatar 2024 - Caroline Matusso, CEO & Co-Fundadora da Heart of Gold. Nesta entrevista, ela irá recapitular o evento recente, compartilhar suas experiências e aconselhar outras startups interessadas em participar do Web Summit Qatar no próximo ano.





Então, vamos começar!

Você poderia explicar a natureza desta conferência e o envolvimento do HoG?

No que diz respeito às minhas percepções pessoais, o Web Summit Qatar 2024 marcou o Web Summit inaugural na região MENA, caracterizado por uma organização excepcional e participantes de alto nível, incluindo os principais oradores regionais e representantes governamentais. Os organizadores contribuíram significativamente para reunir projetos, investidores e palestrantes de primeira linha, e estamos orgulhosos de ter feito parte deste evento. A conferência durou quatro dias, com três dias intensivos dedicados aos aspectos empresariais, desafiando todos os participantes com uma programação rigorosa.







O primeiro dia foi predominantemente passado no nosso stand de exposição, deixando-nos pouco tempo para participar em mesas redondas, masterclasses ou apresentações de palco. No entanto, o nosso stand atraiu um interesse considerável.



Pudemos compartilhar nossa visão do futuro dos NFTs cruzando com a IA. Muitos participantes demonstraram interesse em nós como o primeiro projeto de loteria NFT.





Os dois dias seguintes foram destinados principalmente a reuniões pessoais com investidores e potenciais parceiros, preenchendo a minha agenda desde o início da manhã até ao final de cada dia. Apesar da agenda lotada, consegui participar de diversas mesas redondas e masterclasses focadas em criptomoedas e tecnologias Web3.



Na conferência, nosso objetivo principal foi apresentar Heart of Gold a um público mais amplo de investidores e gestores de capital. No panorama dos projetos Web3, a nossa presença destacou-se significativamente devido ao número relativamente limitado de startups Web3.

Com quais líderes do setor você teve a oportunidade de interagir durante o WebSummit Qatar e que insights ou feedback eles forneceram sobre o projeto Heart of Gold?





Durante o WebSummit Qatar, tivemos o privilégio de interagir com numerosos representantes de empresas tradicionais e digitais, incluindo uma distinta delegação portuguesa. Foi uma honra fazer parte de um grupo tão prestigiado e tivemos o prazer de receber o apoio e reconhecimento da Startup Portugal e da Lisboa Unicorn Capital. Gostaria de expressar-lhes a nossa sincera gratidão pelo seu apoio inestimável. Nossas interações com líderes do setor forneceram insights e feedback inestimáveis sobre o projeto Heart of Gold, contribuindo para a nossa compreensão do cenário em evolução.













Além disso, a visita de Bernardo Ivo Cruz, Secretário de Estado do Comércio Internacional e Investimento Estrangeiro, ao nosso stand sublinhou o crescente interesse e apoio à Web3 e à inovação portuguesa.









Fazer parte da delegação portuguesa permite-nos dar contributos significativos para o florescente cenário tecnológico de Portugal e reforça o estatuto de Lisboa como a principal cidade da Europa em inovação.

Você pode compartilhar destaques ou momentos memoráveis de suas interações com os participantes do WebSummit Qatar que demonstraram interesse no projeto Heart of Gold?

Um dos momentos marcantes foi quando recebemos um prêmio de agradecimento . Este reconhecimento foi uma surpresa completa e uma honra significativa para a nossa equipa, destacando o impacto e o potencial do nosso projeto na comunidade tecnológica e fora dela.













Vários investidores notáveis ficaram impressionados com nosso projeto. Discutimos potenciais oportunidades de colaboração com eles e gentilmente trocamos contactos para continuar a nossa interação no futuro. Esta cimeira ajudou-nos, sem dúvida, a estabelecer ligações valiosas na região MENA, oferecendo a oportunidade de expandir a nossa presença naquela região.

Como você apresentou seu projeto no WebSummit Qatar e quais aspectos dele você enfatizou durante as apresentações ou demonstrações?

No WebSummit Qatar, apresentamos o projeto Heart of Gold principalmente em nosso dia de exposição designado, destacando seus recursos inovadores e propostas de valor exclusivas que abordam os desafios existentes no mercado de NFT. Durante as apresentações e demonstrações, focamos em como nosso projeto resolve esses problemas de maneira única, diferenciando-o de outras ofertas. Nos dias seguintes, realizamos reuniões pessoais com investidores, onde pudemos nos aprofundar nas especificidades, potenciais impactos e oportunidades de crescimento do Heart of Gold. O feedback positivo que recebemos na cimeira sublinhou a forte execução e a visão convincente do nosso projeto.

Houve alguma tendência específica ou tecnologia emergente discutida no WebSummit Qatar que você considerou particularmente relevante ou inspiradora para o desenvolvimento futuro do projeto Heart of Gold?

Com certeza, as discussões temáticas sobre IA e sua integração potencial foram incrivelmente esclarecedoras. O feedback que recebemos a esse respeito sem dúvida nos ajudará a refinar e aprimorar as ideias por trás do HoG.













Além disso, notámos um interesse crescente entre os investidores em soluções infraestruturais e aplicações de NFT no mundo real, o que foi particularmente inspirador. Esta mudança no foco do investidor sublinha a importância do desenvolvimento de produtos NFT que tenham aplicações práticas e no mundo real, levando-nos a ajustar o nosso roteiro. Esta nova direção visa atender às demandas do mercado e aos interesses dos investidores, aumentando a relevância do projeto Heart of Gold no cenário em evolução de NFT e blockchain.

Você pode descrever alguma oportunidade de networking ou potencial colaboração que surgiu como resultado de sua presença no WebSummit Qatar?

Houve oportunidades de networking e potenciais colaborações que surgiram durante a nossa presença no WebSummit Qatar. Embora não possamos divulgar todos os detalhes neste momento, tenha certeza de que incorporaremos essas oportunidades em nosso roteiro no futuro.

Analisando sua experiência no WebSummit Qatar, que conselho você daria a outras startups?

Refletindo sobre minha experiência no Web Summit Qatar, aqui estão alguns conselhos que daria a outras startups:





Se você tiver a oportunidade de participar, aproveite! Mesmo que a participação pareça desafiadora, encontre um caminho, pois pela minha experiência foi o evento de negócios mais gratificante que já participei, com imenso potencial de crescimento.

Fique atualizado nas redes sociais do organizador para se inscrever assim que as inscrições abrirem.

Certifique-se de que sua apresentação esteja pronta e atualizada até dezembro deste ano, já que as inscrições normalmente abrem nessa época.

Descreva claramente seus objetivos para o evento, identifique seu público-alvo e crie mensagens-chave adaptadas a cada segmento de público.

Entre em contato com potenciais investidores e parceiros com bastante antecedência. Este ano, comecei a contatá-los três semanas antes do evento e minha agenda estava lotada uma semana antes.

Prepare-se para dedicar longas horas – 12 a 14 por dia – durante todos os quatro dias da conferência.

Faça o acompanhamento imediato com contatos úteis dentro de uma semana após o evento, enquanto você ainda está fresco na memória deles.

Garanta que sua equipe de mídia social esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os dias do evento. Talvez você não tenha tempo para criar conteúdo, mas atualizações oportunas são cruciais para manter o engajamento.