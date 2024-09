Interview: Erkundung der WebSummit-Landschaft in Katar mit Caroline Matusso

Im sich ständig weiterentwickelnden Bereich der Technologie und Innovation ist die Teilnahme an bedeutenden globalen Treffen wie dem Web Summit von enormer Bedeutung. Es bietet unschätzbare Möglichkeiten zum Networking, zum Austausch neuartiger Konzepte und zur Analyse der Marktentwicklung. Letzten Monat fand der Web Summit zum ersten Mal in Katar statt und markierte einen Meilenstein für die MENA-Region. Mehr als 15.000 Menschen nahmen am Web Summit Qatar teil, darunter Startups, Investoren, Medien, Regierungsvertreter und andere. Insgesamt nahmen 1.043 Startups aus 81 Ländern am Gipfel teil.





Wir hatten kürzlich das Privileg, mit einer Vertreterin eines der Startups zu sprechen, die am Web Summit Qatar 2024 teilgenommen haben – Caroline Matusso, CEO und Mitbegründerin von Heart of Gold. In diesem Interview wird sie einen Rückblick auf die jüngste Veranstaltung geben, ihre Erfahrungen teilen und anderen Start-ups Ratschläge geben, die an einer Teilnahme am Web Summit Qatar im nächsten Jahr interessiert sind.





Also, fangen wir an!

Könnten Sie bitte näher auf die Art dieser Konferenz und die Beteiligung von HoG eingehen?

Was meine persönlichen Erkenntnisse betrifft, so war der Web Summit Qatar 2024 der erste Web Summit in der MENA-Region, der sich durch eine außergewöhnliche Organisation und hochrangige Teilnehmer auszeichnete, darunter führende regionale Redner und Regierungsvertreter. Die Organisatoren haben maßgeblich dazu beigetragen, hochkarätige Projekte, Investoren und Redner zusammenzubringen, und wir sind stolz, Teil dieser Veranstaltung gewesen zu sein. Die Konferenz erstreckte sich über vier Tage, wobei drei intensive Tage den geschäftlichen Aspekten gewidmet waren und alle Teilnehmer mit einem strengen Zeitplan herausforderten.







Den ersten Tag verbrachten wir überwiegend an unserem Messestand, so dass wir kaum Zeit hatten, an Gesprächsrunden, Meisterkursen oder Bühnenauftritten teilzunehmen. Dennoch stieß unser Stand auf großes Interesse.



Wir konnten unsere Vision der Zukunft von NFTs im Zusammenhang mit KI teilen. Viele Teilnehmer zeigten Interesse an uns als erstem NFT-Lotterieprojekt.





Die folgenden zwei Tage waren hauptsächlich persönlichen Treffen mit Investoren und potenziellen Partnern gewidmet und füllten meinen Terminkalender vom frühen Morgen bis zum Ende des Tages. Trotz des vollen Terminkalenders gelang es mir, an mehreren Roundtables und Meisterkursen mit Schwerpunkt auf Kryptowährung und Web3-Technologien teilzunehmen.



Unser Hauptziel auf der Konferenz war es, Heart of Gold einem breiteren Publikum von Investoren und Kapitalmanagern vorzustellen. In der Landschaft der Web3-Projekte stach unsere Präsenz aufgrund der relativ begrenzten Anzahl von Web3-Startups deutlich hervor.

Mit welchen Branchenführern hatten Sie während des WebSummit Qatar Gelegenheit, sich auszutauschen, und welche Einblicke oder Rückmeldungen gaben sie zum Projekt von Heart of Gold?





Während des WebSummit Qatar hatten wir das Privileg, mit zahlreichen Vertretern sowohl traditioneller als auch digitaler Unternehmen zusammenzuarbeiten, darunter eine hochrangige portugiesische Delegation. Es war uns eine Ehre, Teil einer so prestigeträchtigen Gruppe zu sein, und wir freuten uns über die Unterstützung und Anerkennung von Startup Portugal und Lisboa Unicorn Capital. Ich möchte ihnen unseren herzlichen Dank für ihre unschätzbare Unterstützung aussprechen. Unsere Interaktionen mit Branchenführern lieferten unschätzbare Einblicke und Rückmeldungen zum Heart of Gold-Projekt und trugen zu unserem Verständnis der sich entwickelnden Landschaft bei.













Darüber hinaus unterstrich der Besuch von Bernardo Ivo Cruz, Staatssekretär für internationalen Handel und Auslandsinvestitionen, an unserem Stand das wachsende Interesse und die wachsende Unterstützung für Web3 und portugiesische Innovationen.









Als Teil der portugiesischen Delegation können wir einen bedeutenden Beitrag zur aufstrebenden Technologieszene Portugals leisten und den Status Lissabons als Europas führende Stadt für Innovation stärken.

Können Sie Höhepunkte oder unvergessliche Momente Ihrer Interaktionen mit Teilnehmern des WebSummit Qatar teilen, die Interesse am Heart of Gold-Projekt gezeigt haben?

Einer der herausragenden Momente war, als wir eine Anerkennungsauszeichnung erhielten. Diese Anerkennung war eine völlige Überraschung und eine große Ehre für unser Team und unterstreicht die Wirkung und das Potenzial unseres Projekts in der Tech-Community und darüber hinaus













Es gab mehrere namhafte Investoren, die von unserem Projekt beeindruckt waren. Wir haben mögliche Kooperationsmöglichkeiten mit ihnen besprochen und freundlicherweise Kontakte ausgetauscht, um unsere Zusammenarbeit in Zukunft fortzusetzen. Dieser Gipfel hat uns zweifellos dabei geholfen, wertvolle Kontakte in der MENA-Region zu knüpfen und uns die Gelegenheit zu bieten, unsere Präsenz dort auszubauen.

Wie haben Sie Ihr Projekt auf dem WebSummit Qatar präsentiert und welche Aspekte haben Sie bei Präsentationen oder Demonstrationen hervorgehoben?

Beim WebSummit Qatar haben wir das Projekt „Heart of Gold“ vor allem an unserem vorgesehenen Ausstellungstag vorgestellt und dabei seine innovativen Funktionen und einzigartigen Wertversprechen hervorgehoben, die bestehende Herausforderungen auf dem NFT-Markt angehen. Bei Präsentationen und Demonstrationen haben wir uns darauf konzentriert, wie unser Projekt diese Probleme auf einzigartige Weise löst und es von anderen Angeboten unterscheidet. An den folgenden Tagen führten wir persönliche Treffen mit Investoren durch, bei denen wir uns eingehender mit den Besonderheiten, möglichen Auswirkungen und Wachstumschancen von Heart of Gold befassen konnten. Das positive Feedback, das wir auf dem Gipfel erhielten, unterstrich die starke Umsetzung und überzeugende Vision unseres Projekts.

Wurden beim WebSummit Qatar bestimmte Trends oder neue Technologien besprochen, die Sie für die zukünftige Entwicklung des Heart of Gold-Projekts besonders relevant oder inspirierend fanden?

Absolut, die thematischen Diskussionen über KI und ihre mögliche Integration waren unglaublich aufschlussreich. Das Feedback, das wir diesbezüglich erhalten haben, wird uns zweifellos dabei helfen, die Ideen hinter HoG zu verfeinern und zu verbessern.













Darüber hinaus stellten wir ein wachsendes Interesse der Investoren an Infrastrukturlösungen und realen Anwendungen von NFTs fest, was besonders inspirierend war. Diese Verschiebung des Anlegerfokus unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung von NFT-Produkten mit praktischen, realen Anwendungen und veranlasst uns, unsere Roadmap anzupassen. Diese neue Ausrichtung zielt darauf ab, den Marktanforderungen und Investoreninteressen gerecht zu werden und die Relevanz des Heart of Gold-Projekts in der sich entwickelnden NFT- und Blockchain-Landschaft zu erhöhen.

Können Sie Networking-Möglichkeiten oder potenzielle Kooperationen beschreiben, die sich durch Ihre Präsenz beim WebSummit Qatar ergeben haben?

Während unserer Präsenz beim WebSummit Qatar ergaben sich Networking-Möglichkeiten und potenzielle Kooperationen. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage sind, alle Details offenzulegen, können Sie sicher sein, dass wir diese Möglichkeiten für die Zukunft in unsere Roadmap einbeziehen werden.

Wenn Sie auf Ihre Erfahrungen beim WebSummit Qatar zurückblicken, welchen Rat würden Sie anderen Startups geben?

Als Rückblick auf meine Erfahrungen beim Web Summit Qatar sind hier einige Ratschläge, die ich anderen Startups geben würde:





Wenn Sie die Möglichkeit haben, mitzumachen, nutzen Sie sie! Auch wenn die Teilnahme eine Herausforderung zu sein scheint, finden Sie einen Weg, denn meiner Erfahrung nach war es die lohnendste Geschäftsveranstaltung, an der ich je teilgenommen habe, mit immensem Wachstumspotenzial.

Bleiben Sie auf den Social-Media-Kanälen des Veranstalters auf dem Laufenden, um sich zu bewerben, sobald die Anmeldungen geöffnet sind.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Pitch-Deck bis Dezember dieses Jahres fertig und auf dem neuesten Stand ist, da die Bewerbungen normalerweise zu diesem Zeitpunkt erfolgen.

Skizzieren Sie klar Ihre Ziele für die Veranstaltung, identifizieren Sie Ihre Zielgruppe und formulieren Sie Kernbotschaften, die auf jedes Zielgruppensegment zugeschnitten sind.

Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu potenziellen Investoren und Partnern auf. Dieses Jahr begann ich drei Wochen vor der Veranstaltung mit ihnen Kontakt aufzunehmen, und eine Woche vorher war mein Terminkalender ausgebucht.

Bereiten Sie sich darauf vor, an allen vier Konferenztagen lange Stunden zu verbringen – 12 bis 14 pro Tag.

Melden Sie sich innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung umgehend bei nützlichen Kontakten, solange Sie noch in frischer Erinnerung sind.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Social-Media-Team während der Veranstaltungstage rund um die Uhr erreichbar ist. Möglicherweise haben Sie keine Zeit für die Erstellung von Inhalten, aber rechtzeitige Aktualisierungen sind für die Aufrechterhaltung des Engagements von entscheidender Bedeutung.