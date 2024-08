Arron Goolsbey, Mythical Games'te Yapay Zeka ve Blockchain ile Oyunun Geleceğini Konuşuyor

"Başlangıcın Arkasında"nın bu bölümünde Ishan Pandey, oyun endüstrisindeki olağanüstü yolculuğunu keşfetmek için Mythical Games Başkanı ve COO'su Arron Goolsbey ile bir araya geliyor. Magic: The Gathering'in yükselişinde önemli bir rol oynadığı Wizards of the Coast'taki ilk günlerinden Activision Blizzard'daki çığır açan projelere liderlik edene kadar Arron, oyun inovasyonunda ön sıralarda yer aldı.





Şimdi Mythical Games'te, oyuncuların sahip olduğu devrim niteliğindeki ekonomiler yaratmak için yapay zeka ve blockchain teknolojisinin entegrasyonuna öncülük ediyor. Arron'ın oyunun geleceği, Web3'ün dönüştürücü potansiyeli ve Mythical Games'in ufuktaki heyecan verici projeleri hakkındaki görüşlerini incelerken bize katılın.





Ishan Pandey: Merhaba Arron, Hackernoon'daki "Startup'ın Arkasında" etkinliğine hoş geldiniz. Yapay zeka ve Web3'ün heyecan verici kesişimini keşfetmek için bugün bizimle birlikte olmanız harika. Başlangıç olarak, profesyonel geçmişinize dair bazı içgörülerinizi ve sizi Mythical Games'teki mevcut rolünüze yönlendiren şeyleri paylaşabilir misiniz?





Arron Goolsbey: Oyun endüstrisinde 25 yıldan fazla zaman geçirdim. 90'ların sonlarında, dünyanın ilk takas kart oyununu (Magic: the Gathering) icat ettikten hemen sonra, Wizards of the Coast adında az bilinen bir girişime katıldım. Mevcut küresel dijital CCG 'Magic Arena'nın geliştirilmesine ve başlatılmasına yardımcı olarak Wizards'tan Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak ayrıldım. Oradan Battle.net'in Başkanı olarak Activision/Blizzard'a katıldım; StarCraft, Hearthstone ve Battle.net platformunun büyük bir hayranı olduğum için bu hayalim gerçek oldu. Battle.net'e liderlik ederken, BlackOps IV ile başlayıp Modern Warfare 2 ve Warzone (ilk f2p Call of Duty oyunu) ile devam eden Call of Duty serisini yayınlayarak yeni bir çağ başlattık.





Bundan sonra, Reality Labs'ta Facebook, Instagram, WhatsApp ve Quest VR'da oyun oynamak için çalışmak üzere akıl hocalarımdan birini Meta'ya kadar takip ettim. Metaevrenin arayışını ve bir sonraki bilgi işlem platformunu bir araya getirmek için dünyayı dolaştım ve yüzlerce oyun geliştiricisiyle tanıştım. İşte o zaman John Linden beni aradı ve oyunların ve interaktif eğlence deneyimlerinin geleceğine dair büyüleyici vizyonunun peşinde Mythical'a katılmamı istedi.





Mythical'in Başkanı ve COO'su olarak, John'un güçlü vizyonunu NFL Rivals ve Blankos gibi oyunlarımızda ve işimizin üç ana direğinde hayata geçirmek benim sorumluluğum; Gelişmiş Pazar ve Ekonomiler, Bulut Dağıtımı, Anında Oyun ve oyunlar genelinde 'Açık Bahçeler' aracılığıyla Merkezi Olmayan Sosyal.





Ishan Pandey: Bize Mythical Games hakkında genel bir bakış ve Web3 alanındaki projelerinizi yönlendiren temel vizyon hakkında bilgi verebilir misiniz?





Arron Goolsbey: Mythical, blockchain teknolojisi ve oyuncuların sahip olduğu ekonomilerle desteklenen yeni nesil oyunları inşa eden bir oyun teknolojisi şirketidir.





Amacımız, insanların oynamak isteyeceği harika oyunlar oluşturmak ve herkesin parçası olmaktan keyif alabileceği güçlü, oyuncu odaklı ekonomiler geliştirmek ve oyuncuların, yaratıcıların, sanatçıların, markaların ve oyun geliştiricilerin yeni "oyna ve sahiplen" oyun ekonomilerinin paydaşları ve sahipleri olmaları.





Ishan Pandey: Mythical Games, blockchain teknolojisini oyunla bütünleştirmede öncü olmuştur. Bu yaklaşım şirketinizi oyun endüstrisindeki diğerlerinden nasıl farklılaştırıyor?





Arron Goolsbey: Oyuncularımıza, oyun öğelerine tamamen sahip olma ve doğrulanabilir şekilde birbirleriyle ticaret yapma ve koleksiyonlarını istedikleri gibi oluşturma yetkisi veriyoruz. Piyasada hiç kimse bunu böyle yapmıyor, özellikle de NFL gibi üst düzey ortak fikri mülkiyet söz konusu olduğunda.





Ishan Pandey: İleriye baktığımızda, önümüzdeki birkaç yıl içinde Mythical Games'ten ne gibi büyük gelişmeler bekleyebiliriz? Ufukta yeni projeler veya ortaklıklar var mı?





Arron Goolsbey: Oyunlarımıza gelince, ekibimiz yeni oyunlar geliştirmek ve mevcut oyunlarımızı geliştirmek, oyuncuların deneyimini ve ekosistemini geliştirecek her türlü yeni özelliği ve yardımcı programı getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ufuktaki projeler ve ortaklıklar konusunda şu anda çok fazla şey söyleyemem ama her zaman olduğu gibi, hazırda bekleyen çok şeyimiz olduğunu ve bunların hiçbirini kaçırmak istemeyeceğinizi söyleyebilirim. BT. Şimdi kesinlikle Efsanevi ekosisteme atlamanın zamanı geldi.





Ishan Pandey: Yapay zekanın teknolojide giderek daha önemli hale gelmesiyle birlikte Mythical Games, blockchain tabanlı oyun platformlarınızı geliştirmek için yapay zekadan nasıl yararlanıyor?





Arron Goolsbey: Yapay zekanın oyunlara uygulanan bazı oldukça yeni kullanımları üzerinde çalışıyoruz, henüz hakkında çok fazla konuşamayacağım. Bununla birlikte, yapay zekanın yalnızca oyun deneyimine değil, aynı zamanda araçlar biçiminde üretim öncesi ve canlı operasyon geliştirme döngülerine uygulanmasında da büyük bir potansiyel gördüğümüzü vurgulayabilirim. Aslına bakılırsa Mythical'in, oyunun kurallarını değiştiren birçok farklı uygulama türünü kapsayan, yapay zeka tarafından oluşturulan yetenekler üzerine çok sayıda kritik patenti var. Yakın gelecekte ne pişirdiğimizi paylaşmak için sabırsızlanıyorum.





Ishan Pandey: Oyun dünyasında VR ve AR konusunda çok fazla söylenti var. Mythical Games neden VR yerine yapay zeka ve Web3 teknolojilerine odaklanmayı seçti?





Arron Goolsbey: VR ve AR alanında belki de dünyanın en çok yatırım yapılan şirketi olan Meta'daki Reality Labs'da çalışmış biri olarak, bir sonraki bilgi işlem platformu biçiminde bir evrim yaratmak için çeşitli endüstrilerde halihazırda önemli bir baskının olduğuna kuvvetle inanıyorum. VR ve AR için oluşturulmuş çok sayıda ilgi çekici, sürükleyici oyun deneyimi gördüm. Bazıları harikaydı ama çoğu hâlâ ana akıma hazır değil.





Oyun kullanım durumlarında bile VR ve AR ile ilgili zorluklardan biri donanımın henüz mevcut olmamasıdır. VR gözlükleri son birkaç yılda uzun bir yol kat etti, ancak bunlar hâlâ büyük oranda 2-3 video işlemciyle hız aşırtmalı cep telefonu donanımından ibaret. Çeşitli donanım sınırlamaları, çok oyunculu deneyimlerin boyutunu bir düzineden daha az eşzamanlı kullanıcıyla sınırlandırıyor. Donanım satışlarının sayısı en ucuz ve en başarılı olanlar için bile yılda 10 milyonları buluyor; bu da büyük bir gelişmeyi çekmek için gerekenden 10 kat daha düşük.





Bütün bunlar, oyun oynamanın hâlâ VR/AR için kahramanca bir kullanım örneği olduğunu ve donanımın bir gün bu noktaya ulaşacağı anlamına geliyor, ancak donanım ve gerçek oyunlar başarı denkleminin yalnızca iki kısmıdır. Mythical'ın amacı, bu VR/AR oyunlarını oluşturmaya yatırım yapan oyun geliştiricilerinin, bu oyunları pazara daha hızlı ve daha yüksek kalitede sunmaya yardımcı olan teknolojimizle iş modellerinin kilidini açmasına yardımcı olmak için kendimizi bu sürükleyici deneyimin temel yapı taşlarının sağlayıcısı olarak konumlandırmaktır. Ticari başarı şansı.





Mythical'in platformu mobilden PC'ye ve VR/AR'a kadar tüm platformlarda ve donanımlarda kullanılmak üzere tasarlandı. 'Açık Bahçe' yaklaşımımız, şirket içinde "Web3 teknolojileri tarafından desteklenen Metaevrenin HTTP'si" olarak adlandırdığımız şeye doğru ilerlerken, tüm sektör için pastanın boyutunu büyütmeyi amaçlıyor.





Ishan Pandey: Mythical Games'in yapay zekayı Web3 çerçevesine uygulamada karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir? Öte yandan, bu entegrasyon hangi benzersiz fırsatları sunuyor?





Arron Goolsbey: Yapay zeka onlarca yıldır oyun sektörünün içinde. En büyük zorluklardan biri yapay zekanın, insanın zenginleşmesini devre dışı bırakan bir araç olarak değil, insanların oyun tasarlama, inşa etme ve çalıştırma sürecine yardımcı olacak bir araç olarak kullanılmasını sağlamaktır. Önceki dijital araç evrimlerinde olduğu gibi, oyun içeriğinin ve deneyimlerinin hızını, kalitesini ve maliyet verimliliğini artırmak için teknolojiden yararlanmak, yapay zekanın birincil geliştirme hedefi olmalıdır. Bu zor bir dengedir ve çizginin nerede çizileceğine dair cevaplar her zaman hemen belli olmaz. Ancak daha önce de söylediğim gibi, Mythical bunu birkaç yıldır düşünüyordu, dolayısıyla bağlamsal olarak çok fazla deneyimimiz var ve büyük bir şeyin üzerindeyiz.





