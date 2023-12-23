Amazon'da Dolandırıcılıkları Fırçalamak: Nedirler ve Onlarla Nasıl Başa Çıkılır

İnternet, her gün yeni planların ortaya çıktığı dolandırıcılıklarla dolu bir yerdir. Son zamanlarda ortaya çıkan en tuhaf dolandırıcılıklardan biri fırçalama dolandırıcılığıdır.

Bunu hayal edin.





Uzun bir çalışma gününün ardından eve döndüğünüzde kapınızın önünde Amazon'dan rastgele bir paket buluyorsunuz. Hiçbir şey sipariş ettiğini hatırlamıyorsun, dolayısıyla bir tür karışıklık olduğunu biliyorsun.





Paketi alıp etiketi kontrol ediyorsunuz. Bekle, oradaki senin adın. Ve doğru adres. Belki bu paket sizindir.





Paketi içeri alıp açıyorsunuz. Bu bir telefon şarj cihazı. Ve telefonunuz için çalışıyor! İhtiyacın yoktu ama olması güzel!





Daha sonra, ücretsiz telefon şarj cihazının size getirebileceği tehlikelerden habersiz, mutlu bir şekilde gününüze devam edersiniz.





Diş Fırçalama Dolandırıcılığı Nedir ve Nasıl Çalışır?





Fırçalama dolandırıcılığı şu anda çevrimiçi olarak bulabileceğiniz en tuhaf planlardan biridir, çünkü ilk başta hiç dolandırıcılık hissi vermiyor.





İşte nasıl çalışıyor:

Dolandırıcı bir çevrimiçi mağaza açar ve sahte ya da gerçek ürünler satmaya başlar. Bu çevrimiçi mağazalar, en büyük çevrimiçi perakendeci olduğundan (tabii ki) genellikle Amazon üzerinden bağımsız olarak yönetilir. Dolandırıcı, genellikle karanlık ağ üzerinden çevrimiçi olarak rastgele adresler arar. Dolandırıcı daha sonra bulduğu ad ve adresleri kullanarak kendi mağazası için yeni hesaplar açıyor. Diyelim ki adınız ve adresiniz karışıma eklendi. Dolandırıcı, adresiniz elindeyken, mağazasını doğrulamak amacıyla evinize ve diğer yüzlerce eve en az bir paket gönderir. Temel olarak, tüm bu plan, dolandırıcıların mağazalarından olabildiğince çabuk para kazanmaya başlayabilmeleri için sistemi aldatmanın bir yoludur. Bazı dolandırıcılar o kadar küstah ki süreci hızlandırmak için binlerce hesap açacaklar.





Peki neden buna “fırçalama” dolandırıcılığı deniyor? "Fırçalama" terimi, bir satıcının sahte olumlu yorumlar yaratarak "şüpheyi ortadan kaldırmaya" çalışması fikrinden geliyor. Bu tuhaf dolandırıcılık popülerlik kazandıkça bu terimin daha yaygın hale gelme ihtimali oldukça yüksek.

Amazon'un söyleyecekleri

Bu sorun o kadar yaygın hale geldi ki Amazon'un web sitesinde bu sorunu çözmeye adanmış bir sayfa var.





Sipariş etmediğiniz bir paketi alırsanız Amazon'un resmi tavsiyesi, öncelikle bunun başka birinden hediye olmadığından emin olmanızdır. Bunu göz ardı ettikten sonra yukarıdaki bağlantıda bulunan İstenmeyen Paketi Bildir formunu kullanın.





Formda şunları yaptığınızdan emin olun:

Aldığınız paket sayısını bildirin. Gönderi etiketinde bulunan takip numarasını sağlayın. Soruşturmada Amazon'a yardımcı olabileceğini düşündüğünüz diğer bilgileri bildirin.





Amazon daha sonra paketi gönderen kişiyi bulacak ve hesabını askıya alacak veya hesabını tamamen kaldıracaktır. Çoğu durumda Amazon, bu dolandırıcıları uygun şekilde cezalandırmak için kolluk kuvvetleriyle de birlikte çalışacaktır.





Diş Fırçalama Dolandırıcılığının Belirtileri Nelerdir?









Kapınızın önünde rastgele bir Amazon paketi bulursanız teslimatçıyla bir karışıklık olmadığını nereden biliyorsunuz? Bakabileceğiniz birkaç işaret var:





İlk tehlike işaretiniz, ilk etapta siparişi hiç vermemiş olmanızdır. Bir iade adresi arayın. Hiçbiri yoksa, bu başka bir büyük tehlike işaretidir. Aldığınız ürünü Amazon veya Google'da arayın ve adınızı veya bilgilerinizi içeren yorumları arayın. Eğer bulursanız, artık bir diş fırçalama dolandırıcılığının parçasısınız demektir.

Kapınıza Ücretsiz Paket Almak Neden Kötü?

Bu dolandırıcılığı kurbansız bir suç olarak görmezden gelmek (kelime oyunu) kolaydır. Sonuçta kapınıza rastgele şeyler gelmesi o kadar da kötü değil, değil mi?





Dolandırıcılık olaylarını göz ardı etmenin sizin veya bir başkası için gerçek sorunlara yol açmasının üç nedeni:

1) Açığa Çıkan Kişisel Bilgiler

Fırçalama dolandırıcılığının kurbanı olmak, PII'nizin (Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler) karanlık ağdan satın alınabileceği anlamına gelebilir. Bu sizi aşağıdakiler de dahil olmak üzere uzun bir potansiyel sonuç listesi için hedef haline getirebilir:





Kimlik Hırsızlığı - Bir suçlunun kimliğinizi ele geçirmek için ihtiyaç duyduğu tek şey adınız, adresiniz, sosyal güvenlik numaranız veya mali bilgilerinizdir. Oradan kredi çekebilir, kredi hesapları açabilir veya kredi puanınıza önemli ölçüde zarar verebilirler.

- Bir suçlunun kimliğinizi ele geçirmek için ihtiyaç duyduğu tek şey adınız, adresiniz, sosyal güvenlik numaranız veya mali bilgilerinizdir. Oradan kredi çekebilir, kredi hesapları açabilir veya kredi puanınıza önemli ölçüde zarar verebilirler. Yetkisiz Hesap Erişimi - Dolandırıcılar e-posta hesaplarınıza veya sosyal medya hesaplarınıza girmek için kişisel bilgilerinizi kullanabilir.

- Dolandırıcılar e-posta hesaplarınıza veya sosyal medya hesaplarınıza girmek için kişisel bilgilerinizi kullanabilir. Taciz veya Şantaj - Aşırı durumlarda, açığa çıkan kişisel bilgiler gerçek dünyada taciz, takip ve şantaj kampanyalarına yol açmıştır.





Eğer kendinizi bir fırçalama planına bulaşmış gibi hissediyorsanız yapmanız gereken ilk şey kredi kartı ekstrelerinizi ve banka hesaplarınızı daha yakından takip etmektir. Hiçbir şeyin olmayacağı ihtimali yüksektir, ancak kişisel bilgilerinizin sızdırılması söz konusu olduğunda üzgün olmaktansa tedbirli olmak daha iyidir.





2) İtibarın Yıkılması

Bu sahte incelemelerde adınızın (ve muhtemelen resminizin) kullanılması, kabul etmediğiniz bir ürünün yanlış tanıtımını yapmanıza neden olabilir. Veya kendisi de dolandırıcılık olan bir ürün.





Öğenin kalitesine bağlı olarak adınızın ve olası resminizin olumsuz bir ürünle ilişkilendirilmesi itibarınız açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

3) Bir Dolandırıcılığı Teşvik Ediyorsunuz

Örneğin, aldığınız ürünün ucuz bir plastik parçası değil, iyi yapılmış ve kaliteli olduğunu varsayalım. Yine de adınızın, sahte yorumlar oluşturarak sistemi kandırmaya çalışan biriyle ilişkilendirilmesini gerçekten istiyor musunuz?





Ürünün gerçekten iyi olma şansı mevcut olsa da, değersiz olması ve ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiği ihtimali çok daha yüksektir. Adınızı kullanan sahte olumlu inceleme, kaçınılmaz olarak başkalarını kötü bir ürün satın alma konusunda kandıracaktır.





Diş fırçalama dolandırıcılığının belki de en sinsi kısmı, sizi de bir dolandırıcıya dönüştürmesidir.





Dolandırıcılıkları Önlemek Konusunda Ne Yapabilirsiniz?

Paketleri evinize almaya başladığınızda teknik olarak hasar zaten oluşmuştur. Ancak bu durumla ilgili hâlâ yapabileceğiniz birkaç şey var.





Better Business Bureau, perakendeciye (büyük olasılıkla Amazon'a) bildirimde bulunmanızı ve sitelerinde bir dolandırıcı olduğunu onlara bildirmenizi önerir. Ayrıca adınızı kullanan sahte yorumların kaldırılmasını talep ettiğinizden emin olun.





Evet, dolandırıcılığın verdiği zarar zaten oluşmuş olabilir, ancak en azından dolandırıcının başka birine zarar vermesini engellemeye yardımcı olabilirsiniz.





BBB ayrıca şifrelerinizi değiştirmenizi ve kimlik hırsızlığını önlemek için gerekli tüm önlemleri almanızı önerir.





Size Gönderilen Eşyaları Saklayabilir misiniz?

Şimdi bunca zamandır aklınızda olan soruya gelelim. Evinize rastgele bir paket gönderilirse içindekileri saklayabilir misiniz?





Amazon'un resmi politikasına ve Federal Ticaret Komisyonu'na göre evet yapabilirsiniz.

Yine de kısa bir uyarıda bulunalım.





Söz konusu kutunun her yerinde Amazon logoları veya güvendiğiniz başka bir marka varsa, kutunun açılması güvenli olmalıdır. Ancak bu, aşina olmadığınız bir markanın işaretlerini taşıyan rastgele bir kutuysa, paketi atmak en iyisi olabilir. İçeriğin güvensiz olma ihtimali her zaman vardır.





Son düşünceler

İlk başta, kapınızın önünde rastgele bir Amazon paketi bulduğunuzda Noel erken gelmiş gibi hissedebilirsiniz, ancak fırçalama dolandırıcılıkları heyecanlanacak bir şey değildir.





Evine rastgele paketler gönderilen birini tanıyorsanız, bu dolandırıcılığı ve bu konuda ne yapılacağını bildiğinden emin olun.





Sonunda şanslarının değiştiğini düşünebilirler ama paketleri gönderen dolandırıcı da öyle.





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