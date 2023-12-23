亚马逊上的刷单诈骗：它们是什么以及如何处理它们

互联网是一个充满欺诈的地方，每天都有新的骗局出现。最近出现的最奇怪的欺诈行为之一是刷单诈骗。

想象一下。





经过一整天的工作后，有一天您回到家，发现家门口有一个来自亚马逊的随机包裹。你不记得点过什么东西，所以你知道一定是搞错了。





您拿起包裹并检查标签。等等——那是你的名字。还有正确的地址。也许这个包裹是你的。





您将包裹取出并打开。这是一个手机充电器。它适用于您的手机！您不需要一个，但拥有它真是太好了！





然后你继续你的一天，幸福地没有意识到免费的手机充电器可能给你带来的危险。





什么是刷单骗局，它是如何运作的？





刷单骗局是目前在网上可以找到的最奇怪的骗局之一，主要是因为它乍一看根本不像骗局。





它的工作原理如下：

诈骗者开设了一家在线商店并开始销售假货或真品。这些在线商店通常通过亚马逊独立运营，因为它是最大的在线零售商（显然）。 诈骗者通常通过暗网在线搜索随机地址。 然后，诈骗者使用他们找到的姓名和地址为自己的商店开设新帐户。假设您的姓名和地址已添加到其中。 有了您的地址，诈骗者就会向您的家以及数百个其他家庭发送至少一个包裹，试图验证他们的商店。 基本上，整个计划只是欺骗系统的一种方式，以便诈骗者可以尽快开始从他们的商店赚钱。一些刷单诈骗者非常厚颜无耻，他们会开设数千个账户来加快这一过程。





那么为什么称之为“刷单”骗局呢？ “刷单”一词源自卖家试图通过创建虚假好评来“消除怀疑”的想法。随着这种奇怪的骗局越来越流行，这个术语很可能会变得更加常见。

亚马逊怎么说

这个问题已经变得如此严重，以至于亚马逊在其网站上专门设立了一个页面来解决这个问题。





亚马逊官方建议，如果您收到并非您订购的包裹，请首先确保它不是其他人的礼物。一旦排除了这种情况，请使用“报告不需要的包裹”表格，该表格可以在上面的链接中找到。





在表格上，请确保您：

报告您收到的包裹数量。 提供运输标签上的追踪号码。 报告您能想到的任何其他可能有助于亚马逊调查的信息。





然后，亚马逊将找到发送包裹的人并暂停其帐户或完全删除其帐户。在很多情况下，亚马逊还会与执法部门合作，妥善惩罚这些诈骗者。





刷机骗局有哪些迹象？









如果你在家门口发现一个随机的亚马逊包裹，你怎么知道这不仅仅是送货员搞错了？好吧，您可以留意一些迹象：





您的第一个危险信号是您从一开始就没有下过订单。 寻找退货地址。如果没有，那就是另一个大危险信号。 搜索您在亚马逊或 Google 上收到的商品，并查找包含您的姓名或信息的任何评论。如果您发现任何问题，那么您现在就属于刷牙骗局的一部分。

为什么上门领取免费包裹是不好的

人们很容易将这种骗局视为无受害人的犯罪行为（双关语）。毕竟，在你家门口随机得到一些东西并不是那么糟糕，对吧？





以下是刷单诈骗会给您或其他人带来真正问题的三个原因：

1) 暴露的个人身份信息

成为刷单诈骗的受害者可能意味着您的 PII（个人身份信息）可以在暗网上购买。这可能会让您成为一长串潜在后果的目标，包括：





身份盗窃 - 犯罪分子只需要您的姓名、地址、社会安全号码或财务详细信息即可盗取您的身份。从那里，他们可以申请贷款、开设信用账户或严重损害您的信用评分。

- 犯罪分子只需要您的姓名、地址、社会安全号码或财务详细信息即可盗取您的身份。从那里，他们可以申请贷款、开设信用账户或严重损害您的信用评分。 未经授权的帐户访问 - 欺诈者可以使用您的 PII 进入您的电子邮件帐户或社交媒体帐户。

- 欺诈者可以使用您的 PII 进入您的电子邮件帐户或社交媒体帐户。 骚扰或勒索- 在极端情况下，暴露的 PII 会导致现实世界中的骚扰、跟踪和勒索活动。





如果您觉得自己陷入了刷单计划，那么您应该做的第一件事就是密切关注您的信用卡对账单和银行账户。很有可能什么都不会发生，但当您的个人信息被泄露时，安全总比后悔好。





2) 声誉受损

由于您的名字（可能还有您的图像）被用于这些虚假评论，您最终可能会错误地推销您不同意的产品。或者产品本身就是一个骗局。





根据产品的质量，将您的名字和可能的图像与不利的产品相关联可能会对您的声誉产生重大影响。

3) 您正在宣扬骗局

举例来说，假设您收到的产品制作精良，质量上乘，而不仅仅是一块廉价的塑料。不过，您真的希望您的名字与试图通过创建虚假评论来欺骗系统的人联系在一起吗？





尽管该产品实际上很不错的可能性是存在的，但它更有可能毫无价值，应该不惜一切代价避免。使用您的名字进行虚假正面评价将不可避免地欺骗其他人购买劣质产品。





也许刷单骗局最阴险的部分是它如何将您也变成骗子。





面对刷单诈骗你能做什么？

从技术上讲，一旦您开始在家中接收包裹，损坏就已经造成了。但您仍然可以针对这种情况做一些事情。





商业改善局建议通知零售商（最有可能是亚马逊）并让他们知道他们的网站上有刷子诈骗者。另外，请务必要求删除使用您姓名的虚假评论。





是的，诈骗造成的损害可能已经造成，但至少您可以帮助阻止诈骗者伤害他人。





BBB 还建议更改您的密码并采取一切适当的预防措施以避免身份被盗。





您可以保留寄给您的东西吗？

现在来回答您一直以来都在思考的问题。如果你收到一个随机包裹寄到你家，你能保留里面的东西吗？





根据亚马逊的官方政策和联邦贸易委员会，是的，可以。

不过，这里有一个简短的警告。





如果有问题的盒子上到处都是亚马逊徽标或您信任的其他品牌，则应该可以安全打开。但如果它只是一个带有您不熟悉的品牌标记的随机盒子，那么最好扔掉包装。内容总是有可能不安全。





最后的想法

起初，当你在家门口发现一个随机的亚马逊包裹时，你可能会觉得圣诞节来得太早了，但刷单诈骗并不是什么值得兴奋的事情。





如果您知道有人收到随机包裹寄到家中，请确保他们了解此骗局以及如何应对。





他们可能认为自己的运气终于改变了，但发送包裹的诈骗者也改变了。





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