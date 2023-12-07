Bu Yıl Üçüncü Turda 1500 Çalışan Spotify'daki Zamanlarını Tamamladı





Yakın zamanda sona ermeyecek gibi görünen endişe verici bir trendle, başka bir büyük teknoloji şirketi operasyonel maliyetleri yönetmek için iş gücünün makul bir kısmını işten çıkarmayı planlıyor.





Bu yıl üçüncü kez ayakkabı Spotify'a uyuyor.





Ahh!





Yılın başlarında gerçekleşen iki işten çıkarmanın ardından müzik yayını devi, kadrosundaki 8.800 kişiden 1.500 çalışanını daha işten çıkarmayı planlıyor. yani mevcut işgücünün yaklaşık %17'si. Bu, Ocak ayındaki 600 kişilik güçlü küçülme ve Haziran ayında 200 personelin şirketten ayrılmasıyla sonuçlanan bir dizi işten çıkarmanın ardından geldi.





Daha sonra çalışanlara bir not olarak ses şirketinin blogunda yayınlandı CEO Daniel Ek, personel sayısındaki azalmanın bir nedeni olarak artan sermaye maliyetlerini gösterdi.





"2020 ve 2021'de düşük maliyetli sermayenin sunduğu fırsattan yararlandık ve ekip genişletme, içerik geliştirme, pazarlama ve yeni sektörlere önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar genel olarak işe yaradı ve Spotify'ın artan üretimine ve platformun geçen yılki güçlü büyümesine katkıda bulundu. Ancak artık kendimizi çok farklı bir ortamda buluyoruz. Geçtiğimiz yıl maliyetleri düşürme çabalarımıza rağmen, olmamız gereken yerde maliyet yapımız hâlâ çok büyük."





Şirkete göz atan herkes için üçüncü çeyrek kazanç raporu Spotify CEO'su da %17'lik küçülmeyi aşırı buluyor ve sizinle aynı fikirde. En azından bir noktaya kadar. Daniel Ek, şirketin son işten çıkarma turunun şiddetli doğasına atıfta bulunarak çalışanlara yazdığı notta şunları yazıyor: "2024 ve 2025 boyunca daha küçük kesintiler yapmayı tartıştık. Ancak, mali hedef durumumuz ile mevcut operasyonel maliyetlerimiz arasındaki fark göz önüne alındığında, Hedeflerimize ulaşmak için maliyetlerimizi doğru şekilde ayarlamaya yönelik önemli bir eylemin en iyi seçenek olduğuna karar verdim."





Bağlam açısından: Spotify, aylık kullanıcı sayısı (%26), aboneler (%16 yıl/yıl) ve toplam gelirde (%11 yıl/yıl) artış trendleri kaydetti. Beklentilerin üzerinde %26,4 ile biten brüt kar marjından bahsetmiyorum bile.





Yetenekli bir grubun şirket tarafından işten çıkarılmasının önünü kolaylaştırmak için Spotify, beş aylık kıdem tazminatı da dahil olmak üzere 130 ila 145 milyon Euro arasında ücret ödeyecek. Reuters .





İşten çıkarma eğilimi dünya çapında endüstrileri kasıp kavurmaya devam ediyor. 225.000 çalışanın baltayı gördüğü gibi Giderek istikrarsızlaşan ekonomi ve değişen tüketici kalıpları nedeniyle çok sayıda Büyük Teknoloji şirketi genelinde. Ne yazık ki, piyasalar acımasız bir şey ve Spotify'ın ABD'de listelenen hisseleri, CEO'nun notunun yayınlanmasının ardından 11 puan artarak gün kapanışında 2 yılın zirvesine yaklaşırken, piyasalar bu eğilimi ödüllendiriyor gibi görünüyor.















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Spotify, bu haftaki HackerNoon Tech Şirket Sıralamasında 269. sırada mütevazı bir sırada yer alıyor.









Netflix, Oyun Çabalarını Artırmak İçin Klasik GTA Üçlemesini Güvenceye Aldı





Ağırlıklı olarak video yayın platformu olan Netflix'in video oyun endüstrisine ayak bastığı şu ana kadar yeni bir haber değil. İnteraktif filmi Bandersnatch'in 2020'de gösterime girmesi ve ardından gelen interaktif hikaye anlatma projelerinin ardından şirket, oyun pazarında daha da ilerlemeye başladı.





Kasım 2021'de Yayın devi, dünya çapındaki abonelerine mobil oyun işlevselliğini başlattı. İlk hamle, platformun süper yıldız oyunu Stranger Things'in bir yan ürünü de dahil olmak üzere beş oyunu mobil cihazlarda kullanılabilir hale getirdi.





Ağustos 2023'e ileri saralım Netflix, bulut üzerinden yayınlanan oyunlarını kullanıma sunarak bir adım daha ileri gitti. Oyunların oynanabildiği cihazların kapsamı Akıllı TV'leri içerecek şekilde etkili bir şekilde genişletildi.





İçinde HackerNoon Teknoloji Anketi Duyuru haftasında topluluk üyelerine Netflix'teki oyunları denemek isteyip istemediklerini sorduk. Bölünen sonuçlarda %14 azınlık oyu Evet görüldü. Ancak katılımcıların %24'ü platformun ne tür oyunlara sahip olacağını görmek için belirsizliklerini dile getirdi.

















Eğer siz de bu azınlığın bir parçasıysanız ya da belki de onların duygularını paylaşıyorsanız, Netflix'in en son video oyunu satın alımı sizin için tam da iğneyi itecek şey olabilir.





Geçtiğimiz hafta şirket, Oyunlar Başkan Yardımcısı Mike Verdu tarafından paylaşılan bir gönderide Rockstar'ın altın kazının yayın platformuna geleceğini duyurdu .





Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, 14 Aralık'ta Netflix üyeleri için App Store, Google Play ve Netflix mobil uygulamasında Netflix'e geliyor.





Seni bilmem ama ben biraz GTA'yı seviyorum.





Bu büyüklükte bir takipçi sayısına sahip bir oyun unvanını kazanmak, Netflix oyunlarının bir sonraki aşamaya geçmesi için ihtiyaç duyduğu kıvılcım olabilir. Özellikle de Rockstar'ın merakla beklenen Grand Theft Auto VI fragmanının sosyal medyadaki oyun topluluklarında yarattığı olumlu tepkiyi düşündüğünüzde.





Oyun başlıklarının daha oyun odaklı konsollarda oynanmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bu satın almanın Netflix'in kesin sonucu olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Yine de oyun camiası için heyecan verici bir dönem.





Netflix bu haftanın HackerNoon Teknoloji Şirketi Sıralamasında 6. sırada yer alıyor.









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- Asher Umerie , Dünya Haberleri ve HackerNoon Bilimkurgu Editörü





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