1 500 employés terminent leur travail chez Spotify lors de sa troisième série de licenciements cette année

Après deux séries de licenciements plus tôt dans l'année, le géant du streaming musical envisage de se séparer de 1 500 employés supplémentaires sur les 8 800 personnes figurant sur son effectif. soit environ 17% de ses effectifs actuels. Cela fait suite à une réduction des effectifs de 600 personnes en janvier et à une nouvelle série de licenciements qui ont vu 200 membres du personnel quitter l'entreprise en juin.





Dans une note aux employés, plus tard publié sur le blog de la société audio , le PDG Daniel Ek a cité la hausse des coûts du capital comme l'une des raisons de la réduction des effectifs.





« En 2020 et 2021, nous avons profité de l'opportunité présentée par un capital à moindre coût et avons investi de manière significative dans l'expansion de l'équipe, l'amélioration du contenu, le marketing et de nouveaux secteurs verticaux. Ces investissements ont généralement fonctionné, contribuant à l'augmentation de la production de Spotify et à la forte croissance de la plateforme au cours de l'année écoulée. Cependant, nous nous trouvons désormais dans un environnement très différent. Et malgré nos efforts pour réduire les coûts l’année dernière, notre structure de coûts par rapport à l’endroit où nous devons être est encore trop élevée.





Pour tous ceux qui ont jeté un œil à l'entreprise rapport sur les résultats du troisième trimestre et considère une réduction de 17 % comme excessive, le PDG de Spotify est d'accord avec vous. Au moins jusqu'à un certain point. En référence à la nature drastique de la dernière vague de licenciements de l'entreprise, Daniel Ek écrit dans sa note aux employés : « Nous avons débattu de réductions plus modestes tout au long de 2024 et 2025. Pourtant, compte tenu de l'écart entre notre objectif financier et nos coûts opérationnels actuels, J’ai décidé qu’une action substantielle visant à réduire nos coûts était la meilleure option pour atteindre nos objectifs.





Pour le contexte : Spotify a enregistré des tendances à la hausse du nombre d'utilisateurs mensuels (26 %), d'abonnés (16 % sur un an) et de revenus totaux (11 % sur un an). Sans oublier une marge brute qui a terminé au-dessus des prévisions à 26,4%.





Pour faciliter le licenciement d'une grande partie des talents par l'entreprise, Spotify devra payer entre 130 et 145 millions d'euros de frais, dont cinq mois d'indemnités de départ, comme le rapporte le quotidien américain. Reuters .





La tendance aux licenciements continue de ravager les industries à l'échelle mondiale, alors que 225 000 salariés ont vu le couperet dans un grand nombre de grandes entreprises technologiques en raison d’une économie de plus en plus volatile et de l’évolution des habitudes de consommation. Malheureusement, les marchés sont impitoyables et semblent récompenser cette tendance, puisque les actions cotées de Spotify aux États-Unis ont grimpé de 11 points, après la publication de la note du PDG, pour s'échanger près de leur plus haut de deux ans à la clôture.















Source













Spotify occupe une modeste place de 269e dans le classement des sociétés HackerNoon Tech de cette semaine.









Netflix sécurise la trilogie classique GTA pour booster ses efforts de jeu





Ce n’est plus une nouvelle que Netflix, la plate-forme à prédominance de streaming vidéo, se lance dans l’industrie du jeu vidéo. Suite à la sortie de son film interactif, Bandersnatch, en 2020, et aux projets de narration interactifs ultérieurs, la société s'est poussée davantage sur le marché des jeux.





En novembre 2021 , le géant du streaming a lancé une fonctionnalité de jeu mobile à ses abonnés du monde entier. La poussée initiale a rendu cinq jeux disponibles sur mobile, dont une émanation du titre superstar de la plateforme, Stranger Things.





Avance rapide jusqu’en août 2023 , Netflix est allé encore plus loin en déployant ses jeux en streaming sur le cloud. Extension effective des appareils sur lesquels les jeux étaient jouables pour inclure les Smart TV.





Dans le Sondage technologique HackerNoon La semaine de l'annonce, nous avons demandé aux membres de la communauté s'ils étaient intéressés à essayer des jeux sur Netflix. Les résultats divisés ont vu une minorité de 14 % voter oui. Cependant, 24 % des personnes interrogées ont exprimé leur incertitude, attendant de voir quels types de jeux la plateforme allait acquérir.

















Si vous faites partie de cette minorité ou partagez peut-être leurs sentiments, alors la dernière acquisition de titres de jeux vidéo de Netflix pourrait être exactement ce qu'il vous faut pour pousser l'aiguille pour vous.





La semaine dernière, la société a annoncé , dans un message partagé par le vice-président des jeux Mike Verdu, que la poule aux œufs d'or de Rockstar arriverait sur la plateforme de streaming.





Grand Theft Auto : La Trilogie – L'édition définitive arrive sur Netflix le 14 décembre pour les membres Netflix sur l'App Store, Google Play et dans l'application mobile Netflix.





Je ne sais pas pour vous, mais je m'aime un peu dans GTA.





L’acquisition d’un titre de jeu avec un public de cette taille pourrait bien être l’étincelle dont les jeux Netflix ont besoin pour passer au niveau supérieur. Surtout quand on considère le tollé positif que la bande-annonce de Rockstar pour son très attendu Grand Theft Auto VI a déclenché dans les communautés de joueurs sur les réseaux sociaux.





Il est encore trop tôt pour dire si cette acquisition est la preuve irréfutable de Netflix, étant donné que les titres de jeux sont toujours disponibles sur des consoles davantage axées sur les jeux. Néanmoins, c’est une période passionnante pour la communauté des joueurs.





Netflix occupe la 6e place du classement des sociétés HackerNoon Tech de cette semaine.









