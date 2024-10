1500 Mitarbeiter verbringen in der dritten Entlassungsrunde dieses Jahr ihre Zeit bei Spotify

In einem besorgniserregenden Trend, der in absehbarer Zeit kein Ende zu nehmen scheint, möchte ein weiteres großes Technologieunternehmen einen angemessenen Teil seiner Belegschaft entlassen, um die Betriebskosten in den Griff zu bekommen.





Zum dritten Mal in diesem Jahr passt der Schuh zu Spotify.





Huch!





Nach zwei Entlassungsrunden zu Beginn des Jahres will der Musik-Streaming-Riese von den 8.800 Mitarbeitern auf seinem Dienstplan weitere 1.500 entlassen. Das sind etwa 17 % der aktuellen Belegschaft. Dies ist auf einen Personalabbau von 600 Mitarbeitern im Januar und eine weitere Entlassungsrunde zurückzuführen, die dazu führte, dass im Juni 200 Mitarbeiter das Unternehmen verließen.





Später in einer Mitteilung an die Mitarbeiter veröffentlicht auf dem Blog des Audiounternehmens CEO Daniel Ek nannte steigende Kapitalkosten als einen Grund für den Personalabbau.





„In den Jahren 2020 und 2021 haben wir die Chance genutzt, die sich durch geringere Kapitalkosten bot, und erheblich in die Teamerweiterung, die Inhaltsverbesserung, das Marketing und neue Branchen investiert. Diese Investitionen haben im Großen und Ganzen funktioniert und zur gesteigerten Produktion von Spotify und zum robusten Wachstum der Plattform im vergangenen Jahr beigetragen. Allerdings befinden wir uns jetzt in einer ganz anderen Umgebung. Und trotz unserer Bemühungen, die Kosten im vergangenen Jahr zu senken, ist unsere Kostenstruktur für unseren Bedarf immer noch zu hoch.“





Für alle, die einen Blick auf das Unternehmen geworfen haben Ergebnisbericht für das 3. Quartal und eine Verkleinerung um 17 % für übertrieben hält, stimmt der CEO von Spotify mit Ihnen überein. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. In Bezug auf die drastische Natur der jüngsten Entlassungsrunde des Unternehmens schreibt Daniel Ek in seiner Mitteilung an die Mitarbeiter: „Wir haben darüber diskutiert, in den Jahren 2024 und 2025 kleinere Kürzungen vorzunehmen. Doch wenn man die Lücke zwischen unserem finanziellen Ziel und unseren aktuellen Betriebskosten bedenkt, Ich entschied, dass eine umfassende Maßnahme zur Anpassung unserer Kosten die beste Option zum Erreichen unserer Ziele war.“





Zum Kontext: Spotify verzeichnete Aufwärtstrends bei den monatlichen Nutzern (26 %), den Abonnenten (16 % im Jahresvergleich) und dem Gesamtumsatz (11 % im Jahresvergleich). Ganz zu schweigen von einer Bruttomarge, die mit 26,4 % über der Prognose lag.





Um den Weg für die Entlassung einer Vielzahl von Talenten durch das Unternehmen zu erleichtern, wird Spotify Gebühren in Höhe von 130 bis 145 Millionen Euro erheben, darunter eine Abfindung im Wert von fünf Monaten, wie von berichtet Reuters .





Der Entlassungstrend verwüstet weiterhin Branchen auf der ganzen Welt. 225.000 Mitarbeiter haben die Axt gesehen aufgrund einer zunehmend volatilen Wirtschaft und veränderter Verbrauchergewohnheiten bei einer Reihe von Big-Tech-Unternehmen. Bedauerlicherweise sind die Märkte eine rücksichtslose Sache und scheinen diesen Trend zu belohnen, denn die in den USA notierten Aktien von Spotify stiegen um 11 Punkte, nachdem die Mitteilung des CEO herausgegeben wurde, und notierten am Ende des Tages nahe ihrem 2-Jahres-Höchststand.















Quelle













Spotify belegt im HackerNoon Tech Company Ranking dieser Woche einen bescheidenen Platz von Platz 269.









Netflix sichert sich die klassische GTA-Trilogie, um seine Gaming-Bemühungen zu verstärken





Bisher ist es keine Neuigkeit, dass Netflix, die hauptsächlich Video-Streaming-Plattform, in die Videospielbranche einsteigt. Nach der Veröffentlichung seines interaktiven Films Bandersnatch im Jahr 2020 und nachfolgenden interaktiven Storytelling-Projekten ist das Unternehmen weiter in den Spielemarkt vorgedrungen.





Im November 2021 , führte der Streaming-Riese seinen Abonnenten weltweit mobile Gaming-Funktionen ein. Der erste Vorstoß machte fünf Spiele auf Mobilgeräten verfügbar, darunter einen Ableger des Superstar-Titels der Plattform, Stranger Things.





Schneller Vorlauf bis August 2023 Netflix ging mit der Einführung seiner Cloud-Streaming-Spiele noch einen Schritt weiter. Effektive Erweiterung der Geräte, auf denen Spiele gespielt werden können, um Smart-TVs.





Im HackerNoon-Technologieumfrage In der Woche nach der Ankündigung fragten wir Mitglieder der Community, ob sie daran interessiert seien, Spiele auf Netflix auszuprobieren. Bei den geteilten Ergebnissen stimmten 14 % der Minderheiten mit Ja. Allerdings äußerten 24 % der Befragten Unsicherheit und warteten ab, welche Arten von Spielen die Plattform erwerben würde.

















Wenn Sie zu dieser Minderheit gehören oder vielleicht ihre Ansichten teilen, dann könnte der jüngste Erwerb eines Videospieltitels von Netflix genau das Richtige für Sie sein.





Letzte Woche gab das Unternehmen in einem von Mike Verdu, Vizepräsident für Spiele, geteilten Beitrag bekannt , dass Rockstars goldene Gans auf die Streaming-Plattform kommt.





Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint am 14. Dezember für Netflix-Mitglieder im App Store, bei Google Play und in der mobilen Netflix-App bei Netflix.





Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe GTA.





Der Erwerb eines Gaming-Titels mit einer Fangemeinde dieser Größe könnte genau der Funke sein, den Netflix-Spiele brauchen, um auf die nächste Stufe zu gelangen. Vor allem, wenn man den positiven Aufruhr bedenkt, den Rockstars Trailer zum mit Spannung erwarteten Grand Theft Auto VI in den Gaming-Communitys in den sozialen Medien ausgelöst hat.





Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob diese Akquisition der entscheidende Beweis für Netflix ist, wenn man bedenkt, dass die Spieletitel immer noch auf spielorientierten Konsolen spielbar sind. Nichtsdestotrotz ist es eine aufregende Zeit für die Gaming-Community.





Netflix liegt diese Woche in der HackerNoon Tech Company-Rangliste ziemlich gut auf Platz 6.









In anderen Nachrichten…

Der CEO von Nvidia wird sich zunächst nach Japan für KI-Prozessoren umschauen – via Die Japan Times

Krypto-Aktien erfreuen sich eines Aufwärtstrends, da Bitcoin die 40.000-Dollar-Marke überschreitet – über Reuters

Der GPT-Store von OpenAI bleibt nach Führungsdebakel bis 2024 stehen – via Tech-Crunch

Intel gewinnt Berufung zur Überwindung des VLSI-Patenturteils in Höhe von 2,18 Milliarden US-Dollar – via Reuters

Das Cross-Messaging auf Instagram und Facebook hat ein Ende – via Der Rand





