Spotify 今年第三轮裁员 1500 名员工结束工作





在一种似乎不会很快结束的令人担忧的趋势中，另一家大型科技公司正在寻求裁员以管理运营成本。





这双鞋今年第三次适合 Spotify。





哎呀！





经过今年早些时候的两轮裁员后，这家音乐流媒体巨头计划从其 8,800 名员工中再裁掉 1500 名员工。即约占现有劳动力的 17%。在此之前，公司于 1 月份裁减了 600 名员工，并于 6 月份进行了另一轮裁员，导致 200 名员工退出公司。





稍后在给员工的一封信中 发表在音频公司的博客上 首席执行官 Daniel Ek 表示，资本成本上升是裁员的原因之一。





“2020年和2021年，我们利用低成本资本带来的机会，在团队扩张、内容增强、营销和新垂直领域进行了大量投资。这些投资总体上是有效的，有助于 Spotify 产量的增加以及该平台去年的强劲增长。然而，我们现在发现自己处于一个非常不同的环境中。尽管我们去年努力降低成本，但我们的成本结构仍然太大。”





对于任何看过该公司的人 第三季度盈利报告 Spotify 首席执行官认为裁员 17% 太过分了，他同意你的观点。至少在某种程度上。在谈到公司最新一轮裁员的剧烈性质时，丹尼尔·埃克（Daniel Ek）在给员工的说明中写道：“我们讨论了在 2024 年和 2025 年期间进行较小规模的裁员。然而，考虑到我们的财务目标状态与当前运营成本之间的差距，我认为采取实质性行动来调整成本是实现我们目标的最佳选择。”





背景信息：Spotify 的月用户数 (26%)、订户数 (同比 16%) 和总收入 (同比 11%) 均呈上升趋势。更不用说最终的毛利率达到了 26.4%，高于指导值。





据报道，为了缓解大批人才被公司解雇的情况，Spotify 将承担 130 至 1.45 亿欧元的费用，其中包括 5 个月的遣散费。 路透社 。





裁员趋势继续席卷全球各行业， 225,000 名员工亲眼目睹了这把斧头 由于经济日益不稳定和消费者模式不断变化，众多大型科技公司面临困境。不幸的是，市场是无情的，而且似乎正在回报这一趋势，在首席执行官的报告发布后，Spotify 在美国上市的股价上涨了 11 点，收盘时接近两年高点。















来源













Spotify 在本周的 HackerNoon 科技公司排名中排名第 269 位。









Netflix 获得经典 GTA 三部曲以加强其游戏业务





目前，主要视频流平台 Netflix 涉足视频游戏行业已经不是什么新闻了。继2020年推出互动电影《潘达斯奈基》以及随后的互动故事项目后，该公司进一步进军游戏市场。





2021年11月 ，这家流媒体巨头向全球用户推出了移动游戏功能。最初的推广推出了五款手机游戏，其中包括该平台的超级明星游戏《怪奇物语》的衍生作品。





快进到 2023 年 8 月 Netflix 更进一步推出了云流媒体游戏。有效扩展可玩游戏的设备，包括智能电视。





在里面 HackerNoon 技术民意调查 在发布公告的那一周，我们询问了社区成员是否有兴趣在 Netflix 上尝试游戏。分歧结果显示，14% 的少数派投了赞成票。不过，24%的受访者表示不确定，等待平台会收购哪些类型的游戏。

















如果你是那少数人中的一员，或者可能与他们有同样的看法，那么 Netflix 最新的视频游戏游戏收购可能会为你带来推动。





上周，该公司在游戏副总裁 Mike Verdu 分享的一篇文章中宣布，Rockstar 的金鹅即将登陆流媒体平台。





侠盗猎车手：三部曲— 最终版将于 12 月 14 日在 App Store、Google Play 和 Netflix 移动应用中向 Netflix 会员推出。





我不了解你，但我确实喜欢 GTA。





获得拥有如此规模粉丝的游戏作品可能正是 Netflix 游戏迈向新高度所需的火花。特别是考虑到 Rockstar 备受期待的《侠盗猎车手 VI》预告片在社交媒体游戏社区中引起的积极反响时尤其如此。





考虑到这些游戏仍然可以在更多以游戏为主的游戏机上玩，现在判断这次收购是否是 Netflix 确凿证据还为时过早。尽管如此，对于游戏界来说，这仍然是一个激动人心的时刻。





Netflix 在本周的 HackerNoon 科技公司排名中名列第六。









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- Asher Umerie ，HackerNoon 世界新闻和科幻编辑





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