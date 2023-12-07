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Spotify 今年第三轮裁员 1500 名员工结束工作经过@ashumerie
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Spotify 今年第三轮裁员 1500 名员工结束工作

经过 Asher 5m2023/12/07
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太長; 讀書

尽管第三季度业绩良好，Spotify 仍宣布第三轮裁员，裁掉 1500 名员工（占员工总数的 17%），以应对不断上升的运营成本。 Netflix 推出的《侠盗猎车手三部曲》定于 12 月 14 日在流媒体上播出，从而震撼了游戏界，这有可能将这家流媒体巨头推向游戏行业的新高度。

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在一种似乎不会很快结束的令人担忧的趋势中，另一家大型科技公司正在寻求裁员以管理运营成本。


这双鞋今年第三次适合 Spotify。


哎呀！


经过今年早些时候的两轮裁员后，这家音乐流媒体巨头计划从其 8,800 名员工中再裁掉 1500 名员工。即约占现有劳动力的 17%。在此之前，公司于 1 月份裁减了 600 名员工，并于 6 月份进行了另一轮裁员，导致 200 名员工退出公司。


稍后在给员工的一封信中发表在音频公司的博客上首席执行官 Daniel Ek 表示，资本成本上升是裁员的原因之一。


“2020年和2021年，我们利用低成本资本带来的机会，在团队扩张、内容增强、营销和新垂直领域进行了大量投资。这些投资总体上是有效的，有助于 Spotify 产量的增加以及该平台去年的强劲增长。然而，我们现在发现自己处于一个非常不同的环境中。尽管我们去年努力降低成本，但我们的成本结构仍然太大。”


对于任何看过该公司的人第三季度盈利报告Spotify 首席执行官认为裁员 17% 太过分了，他同意你的观点。至少在某种程度上。在谈到公司最新一轮裁员的剧烈性质时，丹尼尔·埃克（Daniel Ek）在给员工的说明中写道：“我们讨论了在 2024 年和 2025 年期间进行较小规模的裁员。然而，考虑到我们的财务目标状态与当前运营成本之间的差距，我认为采取实质性行动来调整成本是实现我们目标的最佳选择。”


背景信息：Spotify 的月用户数 (26%)、订户数 (同比 16%) 和总收入 (同比 11%) 均呈上升趋势。更不用说最终的毛利率达到了 26.4%，高于指导值。


据报道，为了缓解大批人才被公司解雇的情况，Spotify 将承担 130 至 1.45 亿欧元的费用，其中包括 5 个月的遣散费。 路透社


裁员趋势继续席卷全球各行业， 225,000 名员工亲眼目睹了这把斧头由于经济日益不稳定和消费者模式不断变化，众多大型科技公司面临困境。不幸的是，市场是无情的，而且似乎正在回报这一趋势，在首席执行官的报告发布后，Spotify 在美国上市的股价上涨了 11 点，收盘时接近两年高点。





来源




Spotify 在本周的 HackerNoon 科技公司排名中排名第 269 位。

Spotify TCNB 排名


Netflix 获得经典 GTA 三部曲以加强其游戏业务


目前，主要视频流平台 Netflix 涉足视频游戏行业已经不是什么新闻了。继2020年推出互动电影《潘达斯奈基》以及随后的互动故事项目后，该公司进一步进军游戏市场。


2021年11月，这家流媒体巨头向全球用户推出了移动游戏功能。最初的推广推出了五款手机游戏，其中包括该平台的超级明星游戏《怪奇物语》的衍生作品。


快进到 2023 年 8 月Netflix 更进一步推出了云流媒体游戏。有效扩展可玩游戏的设备，包括智能电视。


在里面HackerNoon 技术民意调查在发布公告的那一周，我们询问了社区成员是否有兴趣在 Netflix 上尝试游戏。分歧结果显示，14% 的少数派投了赞成票。不过，24%的受访者表示不确定，等待平台会收购哪些类型的游戏。



HackerNoon 技术民意调查（2023 年 4 月 9 日至 2023 年 9 月 11 日）结果



如果你是那少数人中的一员，或者可能与他们有同样的看法，那么 Netflix 最新的视频游戏游戏收购可能会为你带来推动。


上周，该公司在游戏副总裁 Mike Verdu 分享的一篇文章中宣布，Rockstar 的金鹅即将登陆流媒体平台。


侠盗猎车手：三部曲— 最终版将于 12 月 14 日在 App Store、Google Play 和 Netflix 移动应用中向 Netflix 会员推出。


我不了解你，但我确实喜欢 GTA。


获得拥有如此规模粉丝的游戏作品可能正是 Netflix 游戏迈向新高度所需的火花。特别是考虑到 Rockstar 备受期待的《侠盗猎车手 VI》预告片在社交媒体游戏社区中引起的积极反响时尤其如此。


考虑到这些游戏仍然可以在更多以游戏为主的游戏机上玩，现在判断这次收购是否是 Netflix 确凿证据还为时过早。尽管如此，对于游戏界来说，这仍然是一个激动人心的时刻。


Netflix 在本周的 HackerNoon 科技公司排名中名列第六。


Netflix TCNB 排名


👋您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报的第 2 部分，这是每周一次的科技精华合集，将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。第 1 部分已于昨天上线。喜欢提前一天一次性阅读整篇文章吗？没问题！只需在这里订阅即可每周二在您的收件箱中收到完整的新闻通讯。

在其他新闻中……

  • Nvidia 首席执行官将首先在日本寻找人工智能处理器 - via日本时报
  • 随着比特币突破 4 万美元大关，加密货币股票上涨 - 通过路透社
  • OpenAI 的 GPT 商店因领导层崩溃而停滞至 2024 年 - via 技术紧缩
  • 英特尔赢得上诉，克服价值 21.8 亿美元的 VLSI 专利判决 - via 路透社
  • Instagram 和 Facebook 的交叉消息即将结束 - via 边缘


本周的科技公司新闻简报到此结束。

不要忘记与您的家人、朋友和所有人分享这份时事通讯！


下周见！


- Asher Umerie ，HackerNoon 世界新闻和科幻编辑


《科技公司简介》是由 HackerNoon 编辑撰写的每周通讯，帮助您剖析上周的科技新闻！在此订阅，将完整的独家新闻直接发送到您的收件箱：https: //hackernoon.com/tech-company-brief

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