Pagbuo ng Cutting-Edge na Mobile App at Pagpapahusay ng Web Portal para sa Fleet Management

Ang Kliyente

Ang aming kliyente, ang PrimeSoft Tech, ay isang kumpanya ng software development sa Spokane, WA. Sila ay isang full-service na web design, development, at digital marketing company na may 13+ taong karanasan sa mga customized na solusyon. Ang kanilang pangkat ng mga propesyonal ay naghatid ng mga serbisyo sa higit sa 200 nasisiyahang kliyente at nakabuo ng mahigit 500 custom na website.

Saklaw ng Proyekto





Hinarap ng PrimeSoft Tech ang mga hamon sa paghahatid ng komprehensibong solusyon sa pamamahala ng fleet. Ang kasalukuyang web portal ay masyadong mabagal para sa mabilis na pag-update, na nangangailangan ng pagbuo ng isang mobile app upang i-streamline ang mga operasyon ng fleet. Pagkatapos ng masusing pagtatasa, ang aming development team ay nakatuon sa mga sumusunod na pangunahing lugar upang matugunan ang saklaw ng proyekto:





Aplikasyon sa Web

Mga Pagpapahusay ng UI: Gawing solid, napapalawak, at madaling gamitin ang web UI.

Nababasa at Classy na Interface: Magdisenyo ng malinis at propesyonal na hitsura para sa mas mahusay na pagiging madaling mabasa at magamit.

Patuloy na Serbisyo ng Suporta: Magbigay ng patuloy na suporta upang matiyak ang maayos at mahusay na operasyon.



Mobile App

Mga Hamon sa Operasyon: Bumuo ng mga feature para matugunan ang real-time na pagsubaybay, pag-iiskedyul ng pagpapanatili, at pamamahala sa pagsunod.

Bumuo ng mga feature para matugunan ang real-time na pagsubaybay, pag-iiskedyul ng pagpapanatili, at pamamahala sa pagsunod. User-Friendly na Karanasan: Tiyaking intuitive at madali ang app para sa mga empleyado ng fleet.





Mga hamon

Hinarap ng PrimeSoft Tech ang ilang hamon sa pamamahala ng fleet na maaaring makaapekto sa kahusayan at kaligtasan:

Pagsubaybay sa Mga Lokasyon ng Sasakyan: Upang maayos na pamahalaan ang mga operasyon, mahalagang malaman ang eksaktong lokasyon ng bawat sasakyan sa lahat ng oras.

Pag-optimize ng Mga Ruta: Nakakatulong ang paghahanap ng pinakamabisang ruta na makatipid ng oras at gasolina, na mahalaga para sa pamamahala ng gastos.

Pagtiyak sa Kaligtasan at Pagsunod sa Regulasyon: Ang pagtugon sa lahat ng pamantayan sa kaligtasan at pagsunod sa mga legal na kinakailangan ay mahalaga upang maiwasan ang mga parusa at matiyak ang kagalingan ng mga driver.

Pamamahala ng Mga Log ng Biyahe: Ang pagpapanatiling tumpak at detalyadong mga talaan ng bawat biyahe ay kinakailangan para sa mga layunin ng pagsusuri at pagsunod.

Pag-uulat ng Fuel Tax: Ang wastong pagsubaybay at pag-uulat ng paggamit ng gasolina ay mahalaga para sa pagsunod sa buwis at pamamahala sa gastos.

Pagsubaybay sa Mga Iskedyul sa Pagpapanatili: Ang regular na pagpapanatili ay susi sa pagpigil sa mga pagkasira at pagpapahaba ng habang-buhay ng mga sasakyan.



Ang PrimeSoft Tech ay naatasang magdisenyo ng isang app upang matugunan ang mga hamong ito nang epektibo. Ang layunin ay lumikha ng solusyon na partikular na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga empleyado ng fleet, na nagbibigay ng intuitive na karanasan ng user at makabuluhang pagpapabuti ng kahusayan sa pagpapatakbo.

Bakit Maruti Techlabs?

Napili ang Maruti Techlabs dahil sa aming mga pagsisikap sa direktang pagbebenta at isang relasyon na binuo sa loob ng 6-7 buwan. Ang aming independiyenteng istilo ng pamamahala ng proyekto at malinaw na proseso ng pagbuo ay tumugma sa pangangailangan ng PrimeSoft Tech para sa maaasahan at mahusay na mga solusyon. Sa malawak na karanasan sa logistik na hinimok ng AI at mga solusyon sa pamamahala ng fleet, naging angkop kami para sa proyektong ito.





Ang aming pagtuon sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng kliyente at ang aming napatunayang track record ng on-time na paghahatid ng proyekto ay mga pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang PrimeSoft Technologies na makipagtulungan sa amin. Tiniyak namin ang isang maayos na pagsasama sa kanilang kasalukuyang sistema, pinapaliit ang mga pagkaantala at pagpapalakas ng kahusayan.





Gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat sa namumukod-tanging gawain ng Maruti Techlabs. Nag-aalok ang pag-upgrade ng web UI at mga bagong dashboard ng mapagkumpitensya. Ang trabaho ng mobile team sa app ay katangi-tangi, lampas sa mga inaasahan. Napakahalaga ng komunikasyon at mga insight ng team, at inaasahan naming ipagpatuloy ang aming partnership. Mangyaring ipaabot ang aming pasasalamat sa lahat para sa isang mahusay na nagawa.

-CTO

Solusyon

Upang harapin ang mga hamon, bumuo ang aming team ng komprehensibong solusyon na nagtatampok ng bagong mobile app at isang pinahusay na web portal. Nagsimula ang pagbuo sa mga wireframe at isang prototype upang ilarawan ang disenyo. Pagkatapos ay binuo namin ang mobile app gamit ang React Native at pinahusay ang web portal na may mas magandang disenyo. Nagdagdag ang mobile app ng mga advanced na feature para sa pamamahala ng mga account, branch, at fleets, kabilang ang mga module ng inspeksyon upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan.





Upang matiyak na ang app ay nagbigay ng mga real-time na update at madaling gamitin, isinama namin ang mga pangunahing feature na ito:

Real-Time na Pagsubaybay at Pag-optimize ng Ruta: Pinagsamang GPS at mga teknolohiya sa pagmamapa upang magbigay ng real-time na pagsubaybay ng mga sasakyan at na-optimize na pagruruta para sa mahusay na mga operasyong logistik.

Pinagsamang GPS at mga teknolohiya sa pagmamapa upang magbigay ng real-time na pagsubaybay ng mga sasakyan at na-optimize na pagruruta para sa mahusay na mga operasyong logistik. Pamamahala ng Pagsunod: Binuo ang mga module upang matiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan at regulasyon, kabilang ang mga DVIR (Mga Ulat sa Pag-inspeksyon ng Sasakyan ng Driver) at mga inspeksyon ng DOT.

Binuo ang mga module upang matiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan at regulasyon, kabilang ang mga DVIR (Mga Ulat sa Pag-inspeksyon ng Sasakyan ng Driver) at mga inspeksyon ng DOT. Pag-uulat ng Trip Log at Fuel Tax: I-automate ang proseso ng pamamahala ng mga trip log at pag-uulat ng fuel tax para mapahusay ang katumpakan at kahusayan.

I-automate ang proseso ng pamamahala ng mga trip log at pag-uulat ng fuel tax para mapahusay ang katumpakan at kahusayan. Pagpapanatili at Pag-iiskedyul ng Pag-aayos: Gumawa ng mga feature para sa tumpak na pagsubaybay sa mga iskedyul ng pagpapanatili at pagkumpuni, na tinitiyak ang napapanahong pagseserbisyo ng mga sasakyan upang mabawasan ang downtime.

Gumawa ng mga feature para sa tumpak na pagsubaybay sa mga iskedyul ng pagpapanatili at pagkumpuni, na tinitiyak ang napapanahong pagseserbisyo ng mga sasakyan upang mabawasan ang downtime. Mga Tool sa Pamamahala ng Gastos: Nagpatupad ng mga advanced na cost-per-mile na pag-uulat at mga tool sa pag-optimize upang mapahusay ang pamamahala sa pananalapi at mapalakas ang kakayahang kumita.

Nagpatupad ng mga advanced na cost-per-mile na pag-uulat at mga tool sa pag-optimize upang mapahusay ang pamamahala sa pananalapi at mapalakas ang kakayahang kumita. User-Friendly Interface: Nagdisenyo kami ng intuitive na dashboard na nagbibigay ng mabilis na access sa mahahalagang fleet data, na nagpapahusay sa kasiyahan ng user at kadalian ng paggamit.

Nagdisenyo kami ng intuitive na dashboard na nagbibigay ng mabilis na access sa mahahalagang fleet data, na nagpapahusay sa kasiyahan ng user at kadalian ng paggamit. Seguridad at Privacy ng Data: Tinitiyak ang matatag na mga hakbang sa seguridad ng data upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon, na sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng industriya.





Ang aming koponan ay nahaharap sa isang malaking hamon sa maayos na pagkonekta ng iba't ibang mga third-party na API sa mga platform. Nalutas namin ito sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagsubok sa bawat API module nang hakbang-hakbang.





Ginamit namin ang Expo na may React Native para sa mga cross-platform na lakas nito, na ginagawang mas madali at mas mabilis ang pag-develop. Ginamit din namin ang Redux Toolkit upang pamahalaan ang estado ng app sa isang lugar, na ginagawang mas simple ang paghawak, pag-debug, at paglaki. Pinapanatili nitong pare-pareho ang data at pinahusay nito ang pagganap ng app.





Nagsagawa kami ng masusing pagsubok, kabilang ang mga unit test, integration test, at user acceptance testing, para mahanap at maayos ang mga isyu kaagad. Pinili ng aming koponan ang pinakamahusay na mga balangkas at aklatan upang matugunan ang mga pangangailangan ng sistema ng pamamahala ng fleet.

Mga Yugto ng Proyekto

Upang matiyak ang matagumpay na pagbuo ng fleet management app, hinati namin ang proyekto sa tatlong yugto:

Phase 1 (5 Buwan): Itinatag namin ang istraktura ng proyekto at UI kasama ang mahahalagang feature tulad ng login, admin, at pamamahala ng user. Pagkatapos, bumuo kami ng mga pangunahing bahagi gaya ng mga dashboard, mga update sa profile, at mga module sa pamamahala ng sasakyan.



Phase 2 (3 Buwan): Nakatuon kami sa mga advanced na functionality, kabilang ang mga inspeksyon, depekto, at karaniwang mga bahagi. Binago namin at pinahusay ang visual na disenyo at mga scheme ng kulay ng app.



Phase 3 (2 Buwan): Ipinatupad namin ang pagpaparehistro at mga bahagi ng dashboard ng sasakyan, na nagbibigay ng komprehensibong sukatan at mga feature ng pamamahala para sa mahusay na pangangasiwa ng fleet.



Komunikasyon at Pakikipagtulungan

Sa panahon ng aming proyekto, inuna namin ang matibay na komunikasyon upang mapanatiling nakahanay ang lahat.





Ang kliyente ay nanatiling alam tungkol sa pagbuo ng produkto, nakakakuha ng mga update sa pag-unlad at mga abiso tungkol sa anumang mga hamon. Nakatulong ito sa mabilis na pagresolba ng mga isyu at pagtugon sa mga panganib bago sila lumaki.





Para sa pang-araw-araw at lingguhang komunikasyon, ginamit namin ang mga sumusunod na platform:

Slack: Para sa mabilis, pang-araw-araw na chat, talakayan, at update.

Mag-zoom: Para sa mga regular na video call, pagsusuri ng proyekto, at mga demo ng tampok.

Jira: Para sa pagsubaybay sa pag-unlad ng proyekto at pagbibigay ng mga insight sa kalusugan ng proyekto.



Nag-deploy kami ng sumusunod na koponan para sa yugto ng pagbuo ng proyekto:

Project Manager: Nagplano ng timeline ng proyekto, nagtalaga ng mga responsibilidad, at sinusubaybayan ang napapanahong paghahatid.

Nagplano ng timeline ng proyekto, nagtalaga ng mga responsibilidad, at sinusubaybayan ang napapanahong paghahatid. Technical Lead: Pinangangasiwaan ang development team, nag-aalok ng feedback, pagkalkula ng mga panganib, at pag-aayos ng mga salungatan.

Pinangangasiwaan ang development team, nag-aalok ng feedback, pagkalkula ng mga panganib, at pag-aayos ng mga salungatan. Mga Developer ng Software: Sumulat ng code para sa modelo, pinananatili, inayos, at na-upgrade ang software para sa pagiging epektibo.

Sumulat ng code para sa modelo, pinananatili, inayos, at na-upgrade ang software para sa pagiging epektibo. QA: Tinitiyak ang kalidad ng software sa pamamagitan ng masusing pagsubok, pagsubaybay sa depekto, at pagbabawas ng panganib.

Technology Stack





Mga resulta

Ang aming mga solusyon sa web at mobile app ay nag-aalok ng mga sumusunod na pagpapabuti sa proseso ng pamamahala ng fleet ng aming kliyente:

Pinahusay na Kahusayan: Pinadali ng mga update sa mobile app at web portal ang pamamahala ng fleet, pagbabawas ng downtime at pagpapalakas ng kahusayan.

Mas mahusay na Pamamahala ng Gastos: Ang mga bagong tool para sa pag-uulat at pag-optimize ng cost-per-mile ay ginawang mas simple ang pamamahala sa pananalapi at tumaas na kita.

Pagsunod at Kaligtasan: Nakatulong ang mga DVIR at mga feature ng pagsunod sa DOT na matugunan ang mga regulasyon, na binabawasan ang mga panganib at multa.

Mga Kapaki-pakinabang na Insight: Ang detalyadong analytics ay nagbigay ng malinaw na mga insight sa pagganap ng fleet, na tumutulong sa mas mahusay na paggawa ng desisyon at pagpaplano.

Scalability: Sinusuportahan ng disenyo ang paglago sa hinaharap, pagpapalakas ng pagganap at karanasan ng user.



Itinatampok ng mga resultang ito ang tagumpay ng pagtutulungan ng Maruti Techlabs at PrimeSoft Tech sa epektibong pagtugon sa mga kumplikadong hamon sa pamamahala ng fleet.

Ang aming Proseso ng Pag-unlad

Sinusunod namin ang pinakamahuhusay na kagawian ng Agile, Lean, at DevOps para gumawa ng superyor na prototype na nagdudulot ng katuparan ng mga ideya ng iyong mga user sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at mabilis na pagpapatupad. Ang aming pangunahing priyoridad ay mabilis na oras ng reaksyon at pagiging naa-access.





Talagang gusto naming maging iyong pinalawig na koponan, kaya bukod sa mga regular na pagpupulong, maaari mong tiyakin na ang bawat miyembro ng aming koponan ay isang tawag sa telepono, email, o mensahe.