Singapore, Singapore, Disyembre 5, 2025/Chainwire/-- Ngayon ay inihayag ang public testnet para sa , isang DeFi Layer 1 blockchain na pinagsagawa ng DracoBFT, isang custom-built consensus protocol. Hotstuff L1 ay isang propesyonal na binubuo na binubuo ng isang mataas na-performance on-chain order book sa isang programmable finance routing layer kung saan ang mga validators ay tumutulong bilang last-mile gateways sa trading, mga pagbabayad, at fiat rails. Mga Labs Mga pahinang ito L1 Mga Labs Mga pahinang ito L1 Hindi tulad ng mga generic-purpose chain, ang Hotstuff L1 ay dinisenyo bilang isang Uber-style routing layer kung saan ang mga validator ay nagbibigay ng real-world financial access sa demand. Ang Hotstuff Labs ay na-backed ng mga top-tier investors, kabilang ang Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures, at ang mga tagapagtatag ng mga nangungunang DeFi protocols tulad ng 1inch, Safe, Biconomy, Socket, at higit pa. 
 
Si Julien Bouteloup, founder ng Stake Capital Group, sinabi, "Ang Hotstuff Labs ay lumikha ng isang lumikha ng kaligtasan na magbubuo ng trading, pagbabayad, at real-world settlement sa isang koherenteng layer. Ang visyon ay magbigay ng mga validator upang maging active financial access points. Mga Validator bilang Financial Access Points Bukod sa trading, ang Hotstuff L1 ay itinatag na kaya ang mga validator ay maaaring mag-opt sa bilang mga nag-aalok ng financial service. Sa Hotstuff, ang mga validator ay hindi lamang para sa consensus, sila ay gumagana bilang mga global na access points para sa parehong core trading engine at end users. \n \n \n Para sa core trading engine, ang stablecoin rails ay nagbibigay-daan ng access sa offchain liquidity. Para sa mga pangkalahatang gumagamit, ang mga validator ay nag-lock ng last-mile connectivity para sa fiatcrypto on/off-ramps, mga pagbabayad, at mga kaso ng paggamit ng FX. Ang karaniwang integrasyon sa mga nangungunang platform ng pagbabayad, on/off-ramps, mga partner ng banking, at mga programa ng card na baked sa chain ay nagbibigay ng mga validator upang makakuha ng sa pamamagitan ng: \n \n \n \n \n Paggamit ng fiat stablecoin on/off-ramps I-enable ang mga regional payment and transfer rails I-emit o suporta ng mga card at mga local account Nagtatrabaho bilang last mile connectivity sa iba't ibang mga currency at mga rehiyon Ang chain matches ang mga gumagamit sa anumang mga validator batay sa stake, performance history, at kalidad ng serbisyo tulad ng isang routing layer kombinasyon sa lightweight zero-knowledge proof para sa unreliable verification ng parehong on-chain at off-chain actions. \n \n "Ang karamihan ng mga chain validate blocks. Hotstuff validates at nagbibigay ng unreliable access sa pera. Ito ay ang Uber para sa mga financial validators, pag-routing ang lahat ng flow sa parehong provider," sabi ni Vyom Sharma, Co-Founder & CEO ng Hotstuff Labs. "Kami ay bumuo ng isang Layer 1 na maaaring mag-connect ng isang trader sa Asia, isang transmittance corridor sa LATAM, at isang card issuer sa Europa sa parehong pag-setting fabric." Hotstuff Public Testnet: Nagsimula ngayon Ang Hotstuff L1 public testnet ay live at malapit sa: \n \n \n \n Traders & Quants - maaaring i-test early perp at spot trading, multi-income vaults, at market infrastructure na binuo direktang sa core L1. Builders, Fintechs & Stablecoin Infrastructure Providers - maaaring kumpanya sa Hotstuff Labs upang i-enable ang mga bagong trading primitives, mga pagbabayad, FX, at settlement paggamit mga kaso. Validators & Node Operators - maaaring mag-execute DracoBFT nodes, benchmark performance, at eksperimento sa mga module ng financial service. magsisimula \n \n \n \n \n Mga pahinang tumuturo sa https://hotstuff.trade Mga pahinang tumuturo: https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Whitepaper: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Mga pahinang tumuturo: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Tungkol sa Hotstuff Labs Nagtatakda ang Hotstuff L1, isang propesyonal na DeFi Layer 1 para sa programmable finance, na inilapat sa pamamagitan ng DracoBFT consensus engine at isang modular execution fabric. Na may mataas na karanasan sa lahat ng finance, consensus, trading, cryptoeconomics, at protocol design, ang team ay lumikha ng isang global routing layer na nagbibigay-daan ng malakas na on-chain trading at pinagsasama ang mga pagbabayad, mga transfer, at fiat rails sa isang single, coherent chain.