Inilunsad ng Halo Security ang Slack Integration Para sa Mga Real-Time na Alerto Sa Mga Bagong Asset At Mga Kahinaan

**MIAMI, Florida, Nobyembre 21, 2024/CyberNewsWire/--**Halo Security, isang nangunguna sa external attack surface management at penetration testing, ay inihayag ang paglulunsad ng bago nitong Slack® app, na nagbibigay-kapangyarihan sa mga cybersecurity team na makatanggap ng real-time mga alerto sa mga bagong natuklasang asset, kahinaan, at iba pang mahahalagang update sa seguridad nang direkta sa loob ng software ng pakikipagtulungan ng Slack.





Ang bagong pagsasamang ito ay nagbibigay-daan sa mga customer ng Halo Security na walang putol na isama ang mahahalagang abiso sa seguridad sa kanilang mga kasalukuyang Slack workflow, pagpapabuti ng oras ng pagtugon at pagpapahusay ng pakikipagtulungan sa mga pangkat ng seguridad at IT. Dati, nag-aalok ang Halo Security ng mga alerto sa Slack sa pamamagitan ng isang Zapier integration, ngunit ang bagong, direktang integration na ito ay naghahatid ng mas streamline na karanasan, na nagbibigay sa mga customer ng higit na kontrol na may kaunting configuration.





Ang platform ng Halo Security ay nag-aalok ng komprehensibong external attack surface management, na sumasaklaw sa pagtuklas ng asset, risk at vulnerability assessment, at penetration testing sa isang solong, user-friendly na dashboard. Binuo ng isang team ng mga may karanasang penetration tester, security engineer, at binagong hacker, ang Halo Security ay nagbibigay sa mga organisasyon ng pananaw ng isang attacker upang tumulong na matukoy at matugunan ang mga kahinaan.





Sa bagong pagsasama ng Slack, inaabisuhan ang mga customer sa sandaling matukoy ang mga bagong isyu at kahinaan, natuklasan ang mga hindi kilalang asset o bukas na port, at lalabas ang mga bagong teknolohiya sa kanilang mga website, na tumutulong sa mga team na manatiling nangunguna sa mga umuusbong na banta nang hindi nalulula sa mga hindi nauugnay na alerto.





"Ang mga organisasyon ay nangangailangan ng real-time, naka-customize na mga alerto para sa mga umuusbong na banta sa seguridad, ngunit ang masyadong maraming mga notification ay maaaring humantong sa pagkapagod ng alerto," sabi ni Ben Tyler, CTO ng Halo Security. "Ang aming direktang pagsasama ng Slack ay madaling i-configure, na nagbibigay sa mga customer ng tumpak na kontrol sa kung aling mga alerto ang kanilang natatanggap at nagbibigay-daan sa kanila na tumuon sa mga pinaka-kritikal na isyu nang direkta sa loob ng kanilang kasalukuyang mga daloy ng trabaho."

Paano Magsimula sa Slack Integration ng Halo Security

Maaaring i-activate ng mga customer ng Halo Security ang Slack app ngayon nang direkta mula sa kanilang mga account. Ang mga bagong user na interesadong subukan ang Halo Security platform ay maaaring mag-sign up para sa isang 7-araw na libreng pagsubok sa halossecurity.com .

Tungkol sa Halo Security

Halo Security ay isang komprehensibong external attack surface management platform na nagbibigay ng pagtuklas ng asset, pagtatasa ng panganib, at pagsubok sa pagtagos sa isang solong, madaling gamitin na dashboard. Itinatag ng mga dalubhasa sa cybersecurity na may mga background sa McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin, at WhiteHat Security, naghahatid ang Halo Security ng isang natatanging diskarte na nakabatay sa attacker upang matulungan ang mga organisasyon na maprotektahan laban sa mga potensyal na banta. Maaaring matuto nang higit pa ang mga user sa halossecurity.com . Ang Slack ay isang rehistradong trademark at marka ng serbisyo ng Slack Technologies, Inc.

