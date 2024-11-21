ReadWrite
paint-brush
Halo Security запускает интеграцию со Slack для оповещений в реальном времени о новых активах и уязвимостяхк@cybernewswire
353 чтения
353 чтения

Halo Security запускает интеграцию со Slack для оповещений в реальном времени о новых активах и уязвимостях

к CyberNewswire2m2024/11/21
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENru-flagRUes-flagESja-flagJAsr-flagSRtl-flagTLne-flagNEbg-flagBGca-flagCAbe-flagBEfi-flagFIkk-flagKKti-flagTI
RU

Слишком долго; Читать

Платформа Halo Security предлагает комплексное управление внешними атаками, включая обнаружение активов, оценку рисков и уязвимостей, а также проникновение.
featured image - Halo Security запускает интеграцию со Slack для оповещений в реальном времени о новых активах и уязвимостях
CyberNewswire HackerNoon profile picture
0-item

**МАЙАМИ, Флорида, 21 ноября 2024 г./CyberNewsWire/--**Компания Halo Security, лидер в области управления внешними атаками и тестирования на проникновение, объявила о запуске своего нового приложения Slack®, которое позволяет группам по кибербезопасности получать оповещения в режиме реального времени о новых обнаруженных активах, уязвимостях и других важных обновлениях безопасности непосредственно в программном обеспечении для совместной работы Slack.


Эта новая интеграция позволяет клиентам Halo Security легко включать важные уведомления безопасности в свои существующие рабочие процессы Slack, сокращая время отклика и улучшая сотрудничество между командами безопасности и ИТ. Ранее Halo Security предлагала оповещения Slack через интеграцию Zapier, но эта новая прямая интеграция обеспечивает более оптимизированный опыт, предоставляя клиентам больший контроль с минимальной настройкой.


Платформа Halo Security предлагает комплексное управление внешними поверхностями атак, охватывающее обнаружение активов, оценку рисков и уязвимостей, а также тестирование на проникновение в единой удобной панели управления. Созданная командой опытных тестировщиков на проникновение, инженеров по безопасности и реформированных хакеров, Halo Security предоставляет организациям точку зрения злоумышленника, чтобы помочь выявить и устранить уязвимости.


Благодаря новой интеграции со Slack клиенты получают уведомления сразу же при обнаружении новых проблем и уязвимостей, неизвестных активов или открытых портов, а также при появлении новых технологий на их веб-сайтах, что помогает командам опережать возникающие угрозы, не перегружая себя ненужными оповещениями.


«Организациям нужны настраиваемые оповещения в режиме реального времени о возникающих угрозах безопасности, но слишком много уведомлений могут привести к усталости от оповещений», — сказал Бен Тайлер, технический директор Halo Security. «Наша прямая интеграция со Slack легко настраивается, предоставляя клиентам точный контроль над тем, какие оповещения они получают, и позволяя им сосредоточиться на самых важных проблемах непосредственно в рамках существующих рабочих процессов».

Как начать работу с интеграцией Slack от Halo Security

Клиенты Halo Security могут активировать приложение Slack сегодня прямо из своих аккаунтов. Новые пользователи, желающие попробовать платформу Halo Security, могут зарегистрироваться на 7-дневную бесплатную пробную версию по адресу halosecurity.com .

О Halo Security

Безопасность Halo — это комплексная платформа управления внешними поверхностями атак, которая обеспечивает обнаружение активов, оценку рисков и тестирование на проникновение в единой, простой в использовании панели управления. Основанная экспертами по кибербезопасности с опытом работы в McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin и WhiteHat Security, Halo Security предлагает уникальный подход, основанный на злоумышленниках, чтобы помочь организациям защититься от потенциальных угроз. Пользователи могут узнать больше на halosecurity.com . Slack является зарегистрированной торговой маркой и знаком обслуживания Slack Technologies, Inc.

Контакт

Вице-президент по маркетингу

Николас Хеменуэй

Безопасность Halo

ник@halosecurity.com

Эта история была распространена в качестве релиза Cybernewswire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



Notion
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

CyberNewswire HackerNoon profile picture
CyberNewswire@cybernewswire
The world's leading cybersecurity press release distribution platform.
Read my stories

БИРКИ

purcat-imgcybersecurity #cybersecurity #halo-security #cybernewswire #press-release #halo-security-announcement #cyberthreats #cyber-security-awareness #good-company

ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

Article Thumbnail
Невидимые слои: почему интервью с пользователями являются незаменимым активом
by vvmrk
Jan 01, 1970
#startup
Article Thumbnail
Утечка информации о системе Claude Sonnet 3.5: судебно-медицинский анализ
by tyingshoelaces
Jan 01, 1970
#ai
Article Thumbnail
Плавание по водам: разработка RAG-приложений промышленного уровня с использованием озер данных
by minio
Jan 01, 1970
#minio
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas