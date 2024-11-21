Halo Security запускает интеграцию со Slack для оповещений в реальном времени о новых активах и уязвимостях

**МАЙАМИ, Флорида, 21 ноября 2024 г./CyberNewsWire/--**Компания Halo Security, лидер в области управления внешними атаками и тестирования на проникновение, объявила о запуске своего нового приложения Slack®, которое позволяет группам по кибербезопасности получать оповещения в режиме реального времени о новых обнаруженных активах, уязвимостях и других важных обновлениях безопасности непосредственно в программном обеспечении для совместной работы Slack.
Эта новая интеграция позволяет клиентам Halo Security легко включать важные уведомления безопасности в свои существующие рабочие процессы Slack, сокращая время отклика и улучшая сотрудничество между командами безопасности и ИТ. Ранее Halo Security предлагала оповещения Slack через интеграцию Zapier, но эта новая прямая интеграция обеспечивает более оптимизированный опыт, предоставляя клиентам больший контроль с минимальной настройкой.
Платформа Halo Security предлагает комплексное управление внешними поверхностями атак, охватывающее обнаружение активов, оценку рисков и уязвимостей, а также тестирование на проникновение в единой удобной панели управления. Созданная командой опытных тестировщиков на проникновение, инженеров по безопасности и реформированных хакеров, Halo Security предоставляет организациям точку зрения злоумышленника, чтобы помочь выявить и устранить уязвимости.
Благодаря новой интеграции со Slack клиенты получают уведомления сразу же при обнаружении новых проблем и уязвимостей, неизвестных активов или открытых портов, а также при появлении новых технологий на их веб-сайтах, что помогает командам опережать возникающие угрозы, не перегружая себя ненужными оповещениями.
«Организациям нужны настраиваемые оповещения в режиме реального времени о возникающих угрозах безопасности, но слишком много уведомлений могут привести к усталости от оповещений», — сказал Бен Тайлер, технический директор Halo Security. «Наша прямая интеграция со Slack легко настраивается, предоставляя клиентам точный контроль над тем, какие оповещения они получают, и позволяя им сосредоточиться на самых важных проблемах непосредственно в рамках существующих рабочих процессов».
Клиенты Halo Security могут активировать приложение Slack сегодня прямо из своих аккаунтов. Новые пользователи, желающие попробовать платформу Halo Security, могут зарегистрироваться на 7-дневную бесплатную пробную версию по адресу
Вице-президент по маркетингу
Николас Хеменуэй
Безопасность Halo
ник@halosecurity.com
Эта история была распространена в качестве релиза Cybernewswire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе