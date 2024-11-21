Halo Security запускает интеграцию со Slack для оповещений в реальном времени о новых активах и уязвимостях

**МАЙАМИ, Флорида, 21 ноября 2024 г./CyberNewsWire/--**Компания Halo Security, лидер в области управления внешними атаками и тестирования на проникновение, объявила о запуске своего нового приложения Slack®, которое позволяет группам по кибербезопасности получать оповещения в режиме реального времени о новых обнаруженных активах, уязвимостях и других важных обновлениях безопасности непосредственно в программном обеспечении для совместной работы Slack.





Эта новая интеграция позволяет клиентам Halo Security легко включать важные уведомления безопасности в свои существующие рабочие процессы Slack, сокращая время отклика и улучшая сотрудничество между командами безопасности и ИТ. Ранее Halo Security предлагала оповещения Slack через интеграцию Zapier, но эта новая прямая интеграция обеспечивает более оптимизированный опыт, предоставляя клиентам больший контроль с минимальной настройкой.





Платформа Halo Security предлагает комплексное управление внешними поверхностями атак, охватывающее обнаружение активов, оценку рисков и уязвимостей, а также тестирование на проникновение в единой удобной панели управления. Созданная командой опытных тестировщиков на проникновение, инженеров по безопасности и реформированных хакеров, Halo Security предоставляет организациям точку зрения злоумышленника, чтобы помочь выявить и устранить уязвимости.





Благодаря новой интеграции со Slack клиенты получают уведомления сразу же при обнаружении новых проблем и уязвимостей, неизвестных активов или открытых портов, а также при появлении новых технологий на их веб-сайтах, что помогает командам опережать возникающие угрозы, не перегружая себя ненужными оповещениями.





«Организациям нужны настраиваемые оповещения в режиме реального времени о возникающих угрозах безопасности, но слишком много уведомлений могут привести к усталости от оповещений», — сказал Бен Тайлер, технический директор Halo Security. «Наша прямая интеграция со Slack легко настраивается, предоставляя клиентам точный контроль над тем, какие оповещения они получают, и позволяя им сосредоточиться на самых важных проблемах непосредственно в рамках существующих рабочих процессов».

Как начать работу с интеграцией Slack от Halo Security

Клиенты Halo Security могут активировать приложение Slack сегодня прямо из своих аккаунтов. Новые пользователи, желающие попробовать платформу Halo Security, могут зарегистрироваться на 7-дневную бесплатную пробную версию по адресу halosecurity.com .

О Halo Security

Безопасность Halo — это комплексная платформа управления внешними поверхностями атак, которая обеспечивает обнаружение активов, оценку рисков и тестирование на проникновение в единой, простой в использовании панели управления. Основанная экспертами по кибербезопасности с опытом работы в McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin и WhiteHat Security, Halo Security предлагает уникальный подход, основанный на злоумышленниках, чтобы помочь организациям защититься от потенциальных угроз. Пользователи могут узнать больше на halosecurity.com . Slack является зарегистрированной торговой маркой и знаком обслуживания Slack Technologies, Inc.

Контакт

Вице-президент по маркетингу

Николас Хеменуэй

Безопасность Halo

ник@halosecurity.com

Эта история была распространена в качестве релиза Cybernewswire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь







