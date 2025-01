Halo Security llança la integració de Slack per a alertes en temps real sobre nous actius i vulnerabilitats

**MIAMI, Florida, 21 de novembre de 2024/CyberNewsWire/--**Halo Security, líder en gestió de superfícies d'atac externs i proves de penetració, ha anunciat el llançament de la seva nova aplicació Slack®, que permet als equips de ciberseguretat rebre en temps real alertes sobre actius recentment descoberts, vulnerabilitats i altres actualitzacions de seguretat essencials directament dins del programari de col·laboració de Slack.





Aquesta nova integració permet als clients d'Halo Security incorporar de manera perfecta notificacions de seguretat importants als seus fluxos de treball de Slack existents, millorant el temps de resposta i millorant la col·laboració entre els equips de seguretat i TI. Anteriorment, Halo Security oferia alertes de Slack mitjançant una integració de Zapier, però aquesta nova integració directa ofereix una experiència més simplificada, donant als clients un major control amb una configuració mínima.





La plataforma d'Halo Security ofereix una gestió integral de la superfície d'atac extern, que inclou el descobriment d'actius, l'avaluació de riscos i vulnerabilitats i proves de penetració en un tauler de control únic i fàcil d'utilitzar. Creat per un equip de provadors de penetració experimentats, enginyers de seguretat i pirates informàtics reformats, Halo Security ofereix a les organitzacions la perspectiva d'un atacant per ajudar a identificar i abordar les vulnerabilitats.





Amb la nova integració de Slack, els clients reben una notificació tan bon punt es detecten nous problemes i vulnerabilitats, es descobreixen actius desconeguts o ports oberts i apareixen noves tecnologies als seus llocs web, ajudant els equips a mantenir-se al capdavant de les amenaces emergents sense ser aclaparats per alertes irrellevants.





"Les organitzacions necessiten alertes personalitzades en temps real per a les amenaces de seguretat emergents, però massa notificacions poden provocar fatiga d'alerta", va dir Ben Tyler, CTO d'Halo Security. "La nostra integració directa de Slack es pot configurar fàcilment, donant als clients un control precís sobre quines alertes reben i els permet centrar-se en els problemes més crítics directament dins dels seus fluxos de treball existents".

Com començar amb la integració Slack d'Halo Security

Els clients d'Halo Security poden activar l'aplicació Slack avui directament des dels seus comptes. Els nous usuaris interessats a provar la plataforma Halo Security poden registrar-se per a una prova gratuïta de 7 dies a halosecurity.com .

Sobre Halo Security

Halo Security és una plataforma de gestió de superfícies d'atac externa completa que ofereix descobriment d'actius, avaluació de riscos i proves de penetració en un únic tauler de control fàcil d'utilitzar. Fundada per experts en ciberseguretat amb formació a McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin i WhiteHat Security, Halo Security ofereix un enfocament únic basat en atacants per ajudar les organitzacions a protegir-se de possibles amenaces. Els usuaris poden obtenir més informació a halosecurity.com . Slack és una marca comercial registrada i una marca de servei de Slack Technologies, Inc.

