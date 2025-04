Merkezleşdirilmedik programmalar üçin gapjyk saýlamak

Döwrebap blokirleme programmalary üçin, täze gelenler üçin elýeterli tejribeli ulanyjylar üçin ulanylyş aňsatlygyny deňleşdirmek möhümdir. Täze başlanlar üçin ilkinji kynçylyklaryň biri gapjyk saýlamak we döretmekdir. Gapjyklaryň täsiri, ulanyjy tejribesine (UX) zyýan bermezden, blokirlemegiň esasy artykmaçlygyny - merkezden daşlaşdyrmagy gorap saklamak bilen, ýokary öwrüliş derejesini saklamak üçin ýönekeý bolmaly.

Iki tomaşaçy: Kripto höwesjeňleri we yzygiderli ulanyjylar

Blokain çözgütleri işlenip düzülende, dürli ulanyjy tejribe derejelerini hasaba almak möhümdir. EVEDEX ýaly merkezleşdirilmedik alyş-çalyşlaryň çäginde iki sany esasy tomaşaçy kesgitlenip bilner:





Kripto höwesjeňleri ("Kriptanlar" ) - blokirleme tehnologiýasy bilen eýýäm tanyş bolan, sowuk gapjyklarda tejribesi bar we özbaşdaklyga we merkezden daşlaşdyrmaga baha berýär. Adaty ulanyjylar (“Normies”) - merkezleşdirilmedik maliýe gurallary bilen söwda etmek we özara gatnaşyk saklamak isleýänler, blokirlemäniň tehniki taraplaryna göz aýlamazdan.





Ikinji topar üçin sosial girişler we oturdylan gapjyklar aýratyn möhümdir, sebäbi uçuş prosesini we platforma täsirini mümkin boldugyça bökdençsiz edýär.

Sosial giriş näme üçin möhüm?

Sosial giriş täze ulanyjylar üçin giriş päsgelçiligini azaltmakda möhüm rol oýnaýar. Adaty kripto gapjyklary ulanyjylardan tohum sözlemlerini saklamagy, giňeltmeleri gurmagy we enjam enjamlaryny birikdirmegi talap edýär. Bu, esasanam Web3-de syýahatyna başlaýanlar üçin çylşyrymly.





EVEDEX, ulanyjylara Google arkaly girmäge mümkinçilik berýän sosial giriş bilen gurlan gapjyk hödürleýär. Bu, elýeterliligi ýitirmek ähtimallygyny peseldýär we has giň tomaşaçy üçin platformany has amatly edýär.









Sosial girişiň artykmaçlyklary:

Registrasiýa birnäçe sekunt dowam edýär.

Tohum sözlemine zerurlyk ýok.

Hasaba birnäçe enjam arkaly girmek.

Has köp ulanyjy DeFi-ni tehniki kynçylyksyz ulanmaga synanyşyp biler.





Sosial giriş düşünjesi ulanyjylara çylşyrymly tohum sözlemlerini ýatda saklamazdan ýa-da uzyn hasaba alyş amallaryndan geçmän derrew platforma girmäge mümkinçilik berýär. DeFi bilen ilkinji gezek duşuşan we adaty gapjyklaryň çylşyrymlylygy sebäpli ruhdan düşüp biljek täze adamlar üçin bu aýratyn möhümdir. Giriş amalyny ýönekeýleşdirmek bilen, täze ulanyjylar üçin giriş päsgelçiligini peseldýäris we potensial diňleýjini köpeldýäris, has köp adama merkezleşdirilmedik maliýe gözlegini öwrenmäge mümkinçilik berýäris.

Gapjyk saýlamak näme üçin möhüm?

Döwrebap blockchain çözgütleri bilen baglanyşykly esasy meseleleriň biri, täze ulanyjylar üçin ilkinji tejribäniň çylşyrymlylygydyr. Merkezleşdirilmedik programmalary ulanyp başlamak üçin şahsy açarlar, amallar, tölegler we howpsuzlyk ýaly köp täze düşünjeleri öwrenmeli. Bu tehniki taýdan has az ulanyjylary pese gaçyrýar we gatnaşygy ep-esli azaldar. Şonuň üçin iň amatly gapjyk tehnologiýasyny saýlamak diňe bir amatly mesele däl, eýsem tomaşaçylary köpeltmegiň we bir exchangeanyň konwensiýa hümmetini ýokarlandyrmagyň usulydyr.





EVEDEX adaty merkezleşdirilen platformalara meňzeş interfeýsi üpjün etmäge gönükdirilen merkezleşdirilmedik alyş-çalyşdyr. Bu maksada ýetmek üçin gapjyklar merkezden daşlaşdyrmagy (ulanyjy tarapyndan dolandyrylýan serişdeleri) Web2 derejeli amatlylygy birleşdirmeli.





Esasy aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

Pes giriş päsgelçilikleri

Sponsorly amallar ýa-da ýerli däl walýutalarda töleg tölegleri

Hasaby dikeltmek

Iki faktorly tanamak (2FA) goldawy

Enjamyň hasabyna giriş

Içindäki gapjyklar

Bu aýratynlyklary durmuşa geçirmegiň iň çalt usuly, Jady, Fireblocks ýa-da Thirdweb ýaly Hyzmat (WaaS) çözgütleri hökmünde gapjyklaryň üsti bilen amala aşyrylýar.

WaaS-nyň artykmaçlyklary

Çalt integrasiýa : üpjün edijiler sosial giriş we 2FA goldawy bilen taýýar çözgütleri hödürleýärler. Ulanyjylar blokirleme tehnikasyna düşünmeli däldirler, gapjyk hasaba alnandan soň derrew ulanmaga taýyn.

: üpjün edijiler sosial giriş we 2FA goldawy bilen taýýar çözgütleri hödürleýärler. Ulanyjylar blokirleme tehnikasyna düşünmeli däldirler, gapjyk hasaba alnandan soň derrew ulanmaga taýyn. Goşmaça howpsuzlyk : Açar ammar paýlanýar we üpjün edijiniň ulanyjynyň serişdelerine göni girip bilmeýär. Mundan başga-da, iki faktorly tanamaklyk ulanyjy töwekgelçiligini ep-esli azaldar.

: Açar ammar paýlanýar we üpjün edijiniň ulanyjynyň serişdelerine göni girip bilmeýär. Mundan başga-da, iki faktorly tanamaklyk ulanyjy töwekgelçiligini ep-esli azaldar. Ulanyş aňsatlygy : Ulanyjylar diňe sosial ulgamlara ýa-da e-poçta bil baglap, çylşyrymly gurnama ýa-da tohum söz düzümini saklamazdan gapjygyny çalt ulanyp bilerler.

WaaS çäklendirmeleri

Çäklendirilen blokirleme goldawy : Käbir üpjün edijiler diňe belli ulgamlar bilen işleýärler.

: Käbir üpjün edijiler diňe belli ulgamlar bilen işleýärler. Çeýeligiň ýoklugy : Hasaby dikeltmek üpjün edijiniň mehanikasyna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär.

: Hasaby dikeltmek üpjün edijiniň mehanikasyna laýyklykda berk ýerine ýetirilýär. Costokary çykdajylar : Uly ulanyjy göwrümi üçin WaaS hyzmatlary gaty gymmat bolup biler.

: Uly ulanyjy göwrümi üçin WaaS hyzmatlary gaty gymmat bolup biler. Geografiki çäklendirmeler : Prowaýderler belli sebitlerden ulanyjylara girişi petikläp bilerler.

Hasap abstraksiýasy (AA)

Hasap abstraksiýasy, akylly şertnamalary gapjyk hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa. Şahsy açarlara daýanýan klassiki gapjyklardan tapawutlylykda, akylly şertnama gapjyklary özara täsir logikasyny durmuşa geçirmekde çäksiz çeýeligi üpjün edýär.





Häzirki wagtda tehnologiýa, Ethereumyň esasy protokolyna üýtgetmän AA mümkinçilik berýän ERC-4337 standartynyň kömegi bilen EVM bilen utgaşdyrylan blokirlemelerde işjeň ösýär. Şeýle-de bolsa, bu çözgüdiň arhitekturasynyň çylşyrymlylygyny ýokarlandyrýar.





Hasaby dikeltmek we iki faktorly tassyklamak bilen gapjygy amala aşyrmak üçin iň amatly çemeleşme, gowy synagdan geçen we barlanylýan adaty açyk çeşme akylly hasap gapjygyny durmuşa geçirmekdir.

Ulanyjylar üçin AA-nyň artykmaçlyklary

Çeýeligi we özleşdirmesi : Gapjyk logikasyny ulanyjy zerurlyklaryna we ileri tutulýan barlag usullaryna laýyklaşdyrmak ukyby.

: Gapjyk logikasyny ulanyjy zerurlyklaryna we ileri tutulýan barlag usullaryna laýyklaşdyrmak ukyby. Merkezden daşlaşdyrmak we doly aktiwlere gözegçilik : Maglumatlar bazalarynyň we merkezleşdirilen hyzmat gözegçiliginiň ýoklugy sebäpli hasaby ýapmak ýa-da giriş çäklendirmelerini aradan aýyrýar.

: Maglumatlar bazalarynyň we merkezleşdirilen hyzmat gözegçiliginiň ýoklugy sebäpli hasaby ýapmak ýa-da giriş çäklendirmelerini aradan aýyrýar. Öň kesgitlenen mehanizmler arkaly dikeldişe giriş : Esasy ýitgiler ýa-da başga garaşylmadyk ýagdaýlarda peýdaly.

AA-nyň kemçilikleri (Esasan ulanyjylar däl-de, taslamalar üçin):

Durmuşa geçirmegiň çylşyrymlylygy : AA-ny 2FA we dikeldiş mehanizmleri bilen birleşdirmek ep-esli çeşme talap edýär.

: AA-ny 2FA we dikeldiş mehanizmleri bilen birleşdirmek ep-esli çeşme talap edýär. Irki ösüş etaby : Tehnologiýa henizem çalt ösýändigi sebäpli kemçiliklere duş gelmek mümkin.

: Tehnologiýa henizem çalt ösýändigi sebäpli kemçiliklere duş gelmek mümkin. Täze torlarda AA infrastrukturany ýerleşdirmek zerurlygy.

EVEDEX-de durmuşa geçirmek

EVEDEX iň ýokary ulanyjy amatlylygy üçin gibrid çözgütleri işjeň öwrenýär. Esasy taraplaryň biri, güýçlendirilen howpsuzlyk we ulanyjylaryň platforma bilen gatnaşygy üçin Hasap Abstraksiýasynyň birleşmegi. Platforma merkezden daşlaşdyrmagy dowam etdirip, sosial giriş bilen gaplanan gapjyklary hödürleýär. Bu, söwdagärlere merkezleşdirilen bir gurama ynanmazdan, CEX aňsatlyk bilen DEX ulanmaga mümkinçilik berýär.





Mundan başga-da, EVEDEX ulanyjylara taslama belliklerinde töleg tölemäge, şeýle hem şahsy açarlary bermezden çeýe giriş dikeldiş mehanizmlerine hemaýatkärlik amallarynyň mümkinçiligini barlaýar.

Ulanyjy görkezmeleri

EVEDEX ulanyjylara dürli täsir ediş wariantlaryny saýlamaga mümkinçilik berýär:





Sosial giriş (täze başlanýanlar üçin maslahat berilýär):

Google arkaly giriň.

Goýlan gapjygyny çalt dörediň.

2FA bilen ygtybarly hasap.





Bar bolan gapjygy birikdirmek :

MetaMask, Trust Wallet, Ledger we beýleki gapjyklary ulanyň.

Aktiwlere doly gözegçilik.

Tohum söz düzümini saklamagy talap edýär.

Gibrid çözgütler

Täzeçillik çemeleşmesi, içerki gapjyklary Hasap abstraksiýasy bilen birleşdirýär. Bu modelde, akylly şertnama (AA) gapjyk döretmek we dolandyrmak üçin oturdylan gapjyk ulanylýar. Bu çözgüt, AA gapjyk derejesinde ýörite logikany durmuşa geçirmek ukybyny saklap, sosial giriş we 2FA işleýşini bökdençsiz birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Netijeler

Merkezleşdirilmedik programmalar üçin dogry gapjyk saýlamak, ulanyjylaryň amatlylygyny merkezden daşlaşdyrmak ýörelgeleri bilen deňleşdirmegi talap edýär. Içindäki gapjyklar çalt gurnamagy we taýýar çözgütleri üpjün edýär, ýöne çeýeligi çäklendirip we çykdajylary artdyryp biler. Hasap abstraksiýasy giň mümkinçilikleri hödürleýär, ýöne durmuşa geçirmek wagtynda ep-esli tagallalary talap edýär. Gibrid çemeleşme, gapjygyň işleýşini pida etmezden hasaby dikeltmäge, sosial girişlere we goşmaça aýratynlyklara mümkinçilik berýär.





EVEDEX, iki dünýäniň iň gowularyny hödürlemek üçin öňdebaryjy tehnologiýalary ulanyjy üçin amatly interfeýsde birleşdirip, gibrid çözgütlere jedel edýär: CEX ýaly amatlylyk we DEX derejeli howpsuzlyk.