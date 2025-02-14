Выбор кошельков для децентрализованных приложений





Для современных блокчейн-приложений крайне важно сбалансировать простоту использования для опытных пользователей с доступностью для новичков. Одной из первых проблем для новичков является выбор и создание кошелька. Взаимодействие с кошельком должно быть достаточно простым, чтобы поддерживать высокие показатели конверсии, сохраняя при этом основное преимущество блокчейна — децентрализацию — без ущерба для пользовательского опыта (UX).

Две аудитории: криптоэнтузиасты и обычные пользователи

При разработке блокчейн-решений важно учитывать различные уровни пользовательского опыта. В контексте децентрализованных бирж, таких как EVEDEX, можно выделить две основные аудитории:





Криптоэнтузиасты («криптаны» ) — пользователи, которые уже знакомы с технологией блокчейн, имеют опыт работы с холодными кошельками и ценят автономность и децентрализацию. Обычные пользователи («Норми») — те, кто хочет торговать и взаимодействовать с децентрализованными финансовыми инструментами, не вникая в технические аспекты блокчейна.





Для второй группы особенно важны входы через социальные сети и встроенные кошельки, поскольку они делают процесс регистрации и взаимодействия с платформой максимально бесперебойным.

Почему важен вход через социальные сети?

Социальный вход играет ключевую роль в снижении входного барьера для новых пользователей. Традиционные криптокошельки требуют от пользователей хранить seed-фразы, устанавливать расширения и подключать аппаратные устройства. Это сложно, особенно для тех, кто только начинает свой путь в Web3.





EVEDEX предлагает встроенный кошелек с социальным входом, позволяющий пользователям входить через Google. Это снижает вероятность потери доступа и делает платформу более удобной для более широкой аудитории.









Преимущества входа через социальную сеть:

Регистрация занимает всего несколько секунд.

Нет необходимости в исходной фразе.

Доступ к аккаунту с нескольких устройств.

Больше пользователей смогут попробовать использовать DeFi без технических трудностей.





Концепция входа через социальную сеть позволяет пользователям мгновенно входить на платформу без запоминания сложных начальных фраз или прохождения длительных процессов регистрации. Это особенно важно для новичков, впервые столкнувшихся с DeFi, и которых может отпугнуть сложность традиционных кошельков. Упрощая процесс входа, мы снижаем порог входа для новых пользователей и расширяем потенциальную аудиторию, позволяя большему количеству людей без труда исследовать децентрализованные финансы.

Почему важен выбор кошелька?

Одной из главных проблем современных блокчейн-решений является сложность первого опыта для новых пользователей. Чтобы начать использовать децентрализованные приложения, необходимо изучить много новых концепций, таких как закрытые ключи, транзакции, комиссии и безопасность. Это отпугивает менее технически подкованных пользователей и значительно снижает вовлеченность. Поэтому выбор наиболее подходящей технологии кошелька — это не только вопрос удобства, но и способ расширить аудиторию и улучшить показатели конверсии биржи.





EVEDEX — это децентрализованная биржа, ориентированная на предоставление интерфейса, похожего на традиционные централизованные платформы. Для достижения этой цели кошельки должны сочетать децентрализацию (контролируемые пользователем средства) с удобством уровня Web2.





Основные характеристики включают в себя:

Низкие барьеры входа

Спонсируемые транзакции или платежи в неродных валютах

Восстановление аккаунта

Поддержка двухфакторной аутентификации (2FA)

Доступ к аккаунту с разных устройств

Встроенные кошельки

Самый быстрый способ реализовать эти функции — использовать решения «кошельки как услуга» (WaaS), такие как Magic, Fireblocks или Thirdweb.

Преимущества WaaS

Быстрая интеграция : поставщики предлагают готовые решения с поддержкой входа через социальную сеть и 2FA. Пользователям не нужно разбираться в технических тонкостях блокчейна, кошелек готов к использованию сразу после регистрации.

: поставщики предлагают готовые решения с поддержкой входа через социальную сеть и 2FA. Пользователям не нужно разбираться в технических тонкостях блокчейна, кошелек готов к использованию сразу после регистрации. Дополнительная безопасность : Хранилище ключей распределено, и провайдер не имеет прямого доступа к средствам пользователя. Кроме того, двухфакторная аутентификация значительно снижает риски пользователя.

: Хранилище ключей распределено, и провайдер не имеет прямого доступа к средствам пользователя. Кроме того, двухфакторная аутентификация значительно снижает риски пользователя. Простота использования : пользователи могут быстро начать использовать кошелек без сложной настройки или хранения сид-фраз, полагаясь только на социальные сети или электронную почту.

Ограничения WaaS

Ограниченная поддержка блокчейна : некоторые провайдеры работают только с определенными сетями.

: некоторые провайдеры работают только с определенными сетями. Отсутствие гибкости : восстановление аккаунта осуществляется строго в соответствии с механикой провайдера.

: восстановление аккаунта осуществляется строго в соответствии с механикой провайдера. Высокие затраты : для большого количества пользователей услуги WaaS могут стать непомерно дорогими.

: для большого количества пользователей услуги WaaS могут стать непомерно дорогими. Географические ограничения : провайдеры могут блокировать доступ для пользователей из определенных регионов.

Абстракция счета (AA)

Account Abstraction — это технология, которая позволяет использовать смарт-контракты в качестве кошельков. В отличие от классических кошельков, которые полагаются на закрытые ключи, смарт-контрактные кошельки обеспечивают практически неограниченную гибкость в реализации логики взаимодействия.





В настоящее время технология активно развивается на EVM-совместимых блокчейнах благодаря стандарту ERC-4337, который позволяет реализовать AA без изменения базового протокола Ethereum. Однако это увеличивает сложность архитектуры решения.





Для реализации кошелька с возможностью восстановления учетной записи и двухфакторной аутентификацией оптимальным подходом будет выбор стандартной реализации смарт-кошелька с открытым исходным кодом, которая хорошо протестирована и проверена.

Преимущества АА для пользователей

Гибкость и настройка : возможность адаптировать логику кошелька к потребностям пользователя и предпочтительным методам проверки.

: возможность адаптировать логику кошелька к потребностям пользователя и предпочтительным методам проверки. Децентрализация и полный контроль над активами : устраняет риски блокировки счетов или ограничения доступа из-за отсутствия баз данных и централизованного управления услугами.

: устраняет риски блокировки счетов или ограничения доступа из-за отсутствия баз данных и централизованного управления услугами. Восстановление доступа с помощью предопределенных механизмов : полезно в случае потери ключа или других непредвиденных обстоятельств.

Недостатки AA (в первую очередь для проектов, а не для пользователей):

Сложность внедрения : интеграция AA с 2FA и механизмами восстановления требует значительных ресурсов.

: интеграция AA с 2FA и механизмами восстановления требует значительных ресурсов. Ранняя стадия разработки : возможны ошибки, поскольку технология все еще быстро развивается.

: возможны ошибки, поскольку технология все еще быстро развивается. Необходимость развертывания инфраструктуры АА в новых сетях.

Внедрение в EVEDEX

EVEDEX активно изучает гибридные решения для максимального удобства пользователя. Одним из ключевых аспектов является интеграция Account Abstraction для повышения безопасности и взаимодействия пользователя с платформой. Платформа предлагает встроенные кошельки с социальным входом, сохраняя при этом децентрализацию. Это позволяет трейдерам использовать DEX с легкостью CEX, не доверяя централизованному субъекту.





Кроме того, EVEDEX тестирует возможность спонсируемых транзакций, позволяющих пользователям платить комиссии в токенах проекта, а также гибкие механизмы восстановления доступа без передачи закрытых ключей.

Инструкции пользователя

EVEDEX позволяет пользователям выбирать между различными вариантами взаимодействия:





Вход через социальную сеть (рекомендуется для новичков):

Войти через Google.

Быстро создайте встроенный кошелек.

Защитите аккаунт с помощью 2FA.





Подключение существующего кошелька :

Используйте MetaMask, Trust Wallet, Ledger и другие кошельки.

Полный контроль над активами.

Требуется хранение исходной фразы.

Гибридные решения

Инновационный подход заключается в объединении встроенных кошельков с Account Abstraction. В этой модели встроенный кошелек используется для создания и управления кошельком смарт-контракта (AA). Это решение позволяет бесшовно интегрировать функционал входа через социальную сеть и 2FA, сохраняя при этом возможность реализации пользовательской логики на уровне кошелька AA.

Выводы

Выбор правильного кошелька для децентрализованных приложений требует баланса удобства пользователя с принципами децентрализации. Встроенные кошельки обеспечивают быструю настройку и готовые решения, но могут ограничивать гибкость и увеличивать затраты. Абстракция аккаунта предлагает обширные возможности, но требует значительных усилий при внедрении. Гибридный подход обеспечивает простое восстановление аккаунта, вход через социальные сети и дополнительные функции без ущерба для функциональности кошелька.





EVEDEX делает ставку на гибридные решения, интегрируя передовые технологии в удобный интерфейс, чтобы предложить лучшее из обоих миров: удобство CEX и безопасность уровня DEX.