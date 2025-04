Choisir des portefeuilles pour les applications décentralisées

Pour les applications blockchain modernes, il est essentiel de trouver un équilibre entre la facilité d'utilisation pour les utilisateurs expérimentés et l'accessibilité pour les nouveaux venus. L'un des premiers défis pour les débutants est de sélectionner et de créer un portefeuille. L'interaction avec le portefeuille doit être suffisamment simple pour maintenir des taux de conversion élevés tout en préservant l'avantage principal de la blockchain - la décentralisation - sans compromettre l'expérience utilisateur (UX).

Deux publics : les passionnés de crypto et les utilisateurs réguliers

Lors du développement de solutions blockchain, il est important de tenir compte des différents niveaux d'expérience utilisateur. Dans le contexte des échanges décentralisés comme EVEDEX, deux publics principaux peuvent être identifiés :





Les passionnés de cryptographie (« Cryptans » ) sont des utilisateurs qui connaissent déjà la technologie blockchain, ont de l'expérience avec les portefeuilles froids et apprécient l'autonomie et la décentralisation. Utilisateurs réguliers (« Normies ») – ceux qui souhaitent échanger et interagir avec des instruments financiers décentralisés sans avoir à se plonger dans les aspects techniques de la blockchain.





Pour le deuxième groupe, les connexions sociales et les portefeuilles intégrés sont particulièrement importants, car ils rendent le processus d’intégration et l’interaction avec la plateforme aussi fluides que possible.

Pourquoi la connexion sociale est-elle importante ?

La connexion sociale joue un rôle clé dans la réduction des barrières d'entrée pour les nouveaux utilisateurs. Les portefeuilles cryptographiques traditionnels obligent les utilisateurs à stocker des phrases de départ, à installer des extensions et à connecter des périphériques matériels. Cela est compliqué, en particulier pour ceux qui débutent leur parcours dans le Web3.





EVEDEX propose un portefeuille intégré avec connexion sociale, permettant aux utilisateurs de se connecter via Google. Cela réduit le risque de perdre l'accès et rend la plateforme plus pratique pour un public plus large.









Avantages de la connexion sociale :

L'inscription ne prend que quelques secondes.

Pas besoin d'une phrase de départ.

Accès au compte via plusieurs appareils.

De plus en plus d’utilisateurs peuvent essayer d’utiliser DeFi sans difficultés techniques.





Le concept de connexion sociale permet aux utilisateurs d'accéder instantanément à la plateforme sans avoir à mémoriser des phrases de départ complexes ni à passer par de longs processus d'inscription. Ceci est particulièrement important pour les nouveaux venus qui découvrent la DeFi pour la première fois et qui pourraient être découragés par la complexité des portefeuilles traditionnels. En simplifiant le processus de connexion, nous abaissons la barrière d'entrée pour les nouveaux utilisateurs et augmentons l'audience potentielle, permettant ainsi à davantage de personnes d'explorer la finance décentralisée sans effort.

Pourquoi le choix du portefeuille est-il important ?

L'un des principaux problèmes des solutions blockchain modernes est la complexité de la première expérience pour les nouveaux utilisateurs. Pour commencer à utiliser des applications décentralisées, il faut apprendre de nombreux nouveaux concepts, tels que les clés privées, les transactions, les frais et la sécurité. Cela décourage les utilisateurs moins enclins à la technologie et réduit considérablement l'engagement. Par conséquent, choisir la technologie de portefeuille la plus adaptée n'est pas seulement une question de commodité, mais aussi un moyen d'accroître l'audience et d'améliorer les taux de conversion de la bourse.





EVEDEX est une plateforme d'échange décentralisée dont l'objectif est de fournir une interface similaire aux plateformes centralisées traditionnelles. Pour atteindre cet objectif, les portefeuilles doivent combiner la décentralisation (fonds contrôlés par l'utilisateur) avec la commodité du niveau Web2.





Les principales caractéristiques comprennent :

Faibles barrières à l’entrée

Transactions sponsorisées ou paiements de frais dans des devises non natives

Récupération de compte

Prise en charge de l'authentification à deux facteurs (2FA)

Accès aux comptes multi-appareils

Portefeuilles intégrés

Le moyen le plus rapide de mettre en œuvre ces fonctionnalités est d'utiliser des solutions Wallets as a Service (WaaS) telles que Magic, Fireblocks ou Thirdweb.

Avantages du WaaS

Intégration rapide : les fournisseurs proposent des solutions prêtes à l'emploi avec connexion sociale et prise en charge de la 2FA. Les utilisateurs n'ont pas besoin de comprendre les aspects techniques de la blockchain, le portefeuille est prêt à être utilisé immédiatement après l'enregistrement.

: les fournisseurs proposent des solutions prêtes à l'emploi avec connexion sociale et prise en charge de la 2FA. Les utilisateurs n'ont pas besoin de comprendre les aspects techniques de la blockchain, le portefeuille est prêt à être utilisé immédiatement après l'enregistrement. Sécurité supplémentaire : le stockage des clés est distribué et le fournisseur n'a pas d'accès direct aux fonds de l'utilisateur. De plus, l'authentification à deux facteurs réduit considérablement les risques pour l'utilisateur.

: le stockage des clés est distribué et le fournisseur n'a pas d'accès direct aux fonds de l'utilisateur. De plus, l'authentification à deux facteurs réduit considérablement les risques pour l'utilisateur. Facilité d'utilisation : les utilisateurs peuvent rapidement commencer à utiliser le portefeuille sans configuration compliquée ni stockage de phrases de départ, en s'appuyant uniquement sur les réseaux sociaux ou le courrier électronique.

Limites du WaaS

Prise en charge limitée de la blockchain : certains fournisseurs ne travaillent qu'avec des réseaux spécifiques.

: certains fournisseurs ne travaillent qu'avec des réseaux spécifiques. Manque de flexibilité : La récupération de compte est mise en œuvre strictement selon les mécanismes du fournisseur.

: La récupération de compte est mise en œuvre strictement selon les mécanismes du fournisseur. Coûts élevés : pour les volumes d’utilisateurs importants, les services WaaS peuvent devenir extrêmement coûteux.

: pour les volumes d’utilisateurs importants, les services WaaS peuvent devenir extrêmement coûteux. Restrictions géographiques : les fournisseurs peuvent bloquer l’accès aux utilisateurs de certaines régions.

Abstraction de compte (AA)

L'abstraction de compte est une technologie qui permet d'utiliser des contrats intelligents comme portefeuilles. Contrairement aux portefeuilles classiques, qui s'appuient sur des clés privées, les portefeuilles de contrats intelligents offrent une flexibilité pratiquement illimitée dans la mise en œuvre de la logique d'interaction.





Actuellement, la technologie se développe activement sur des blockchains compatibles EVM, grâce à la norme ERC-4337, qui permet l'AA sans modifier le protocole de base d'Ethereum. Cependant, cela augmente la complexité de l'architecture de la solution.





Pour mettre en œuvre un portefeuille avec récupération de compte et authentification à deux facteurs, l’approche optimale consiste à choisir une implémentation de portefeuille de compte intelligent open source standard qui est bien testée et auditée.

Avantages de l'AA pour les utilisateurs

Flexibilité et personnalisation : la possibilité d'adapter la logique du portefeuille aux besoins des utilisateurs et aux méthodes de vérification préférées.

: la possibilité d'adapter la logique du portefeuille aux besoins des utilisateurs et aux méthodes de vérification préférées. Décentralisation et contrôle complet des actifs : élimine les risques de blocage de compte ou de restrictions d’accès dus à l’absence de bases de données et de contrôles de service centralisés.

: élimine les risques de blocage de compte ou de restrictions d’accès dus à l’absence de bases de données et de contrôles de service centralisés. Récupération d'accès via des mécanismes prédéfinis : Utile en cas de perte de clé ou d'autres circonstances imprévues.

Inconvénients de l'AA (principalement pour les projets, pas pour les utilisateurs) :

Complexité de mise en œuvre : l’intégration de l’AA avec les mécanismes de 2FA et de récupération nécessite des ressources importantes.

: l’intégration de l’AA avec les mécanismes de 2FA et de récupération nécessite des ressources importantes. Stade de développement précoce : Il est possible de rencontrer des bugs car la technologie évolue encore rapidement.

: Il est possible de rencontrer des bugs car la technologie évolue encore rapidement. Nécessité de déploiement d’infrastructures AA dans les nouveaux réseaux.

Implémentation dans EVEDEX

EVEDEX explore activement des solutions hybrides pour un confort d'utilisation maximal. L'un des aspects clés est l'intégration de Account Abstraction pour une sécurité et une interaction utilisateur améliorées avec la plateforme. La plateforme propose des portefeuilles intégrés avec connexion sociale tout en maintenant la décentralisation. Cela permet aux traders d'utiliser un DEX avec la facilité d'un CEX, sans avoir à faire confiance à une entité centralisée.





De plus, EVEDEX teste la possibilité de transactions sponsorisées, permettant aux utilisateurs de payer des frais en jetons de projet, ainsi que des mécanismes de récupération d'accès flexibles sans remettre de clés privées.

Mode d'emploi

EVEDEX permet aux utilisateurs de choisir entre différentes options d'interaction :





Connexion sociale (recommandée pour les débutants) :

Connectez-vous via Google.

Créez rapidement un portefeuille intégré.

Compte sécurisé avec 2FA.





Connexion d'un portefeuille existant :

Utilisez MetaMask, Trust Wallet, Ledger et d'autres portefeuilles.

Contrôle total sur les actifs.

Nécessite le stockage d'une phrase de départ.

Solutions hybrides

Une approche innovante consiste à combiner des portefeuilles intégrés avec l'abstraction de compte. Dans ce modèle, un portefeuille intégré est utilisé pour créer et gérer un portefeuille de contrats intelligents (AA). Cette solution permet une intégration transparente de la connexion sociale et de la fonctionnalité 2FA tout en conservant la possibilité d'implémenter une logique personnalisée au niveau du portefeuille AA.

Conclusions

Le choix du portefeuille adapté aux applications décentralisées nécessite de trouver un équilibre entre la commodité de l'utilisateur et les principes de décentralisation. Les portefeuilles intégrés offrent une configuration rapide et des solutions prêtes à l'emploi, mais peuvent limiter la flexibilité et augmenter les coûts. L'abstraction de compte offre de nombreuses possibilités, mais exige des efforts importants lors de la mise en œuvre. Une approche hybride permet une récupération facile du compte, des connexions sociales et des fonctionnalités supplémentaires sans sacrifier la fonctionnalité du portefeuille.





EVEDEX mise sur des solutions hybrides, intégrant des technologies avancées dans une interface conviviale pour offrir le meilleur des deux mondes : la commodité de type CEX et la sécurité de niveau DEX.