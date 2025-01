“Halo Security” täze aktiwlere we gowşak taraplara hakyky wagt duýduryşlary üçin haýal integrasiýa başlaýar

** MIAMI, Florida, 2024-nji ýylyň 21-nji noýabry / CyberNewsWire / - ** Daşarky hüjüm ýerüsti dolandyryş we aralaşmak synagy boýunça öňdebaryjy Halo Security, kiberhowpsuzlyk toparlaryna real wagt almaga mümkinçilik berýän täze Slack® programmasynyň işe başlandygyny habar berdi. Slack hyzmatdaşlygy programma üpjünçiliginiň çäginde täze açylan aktiwler, gowşak goralanlyklar we beýleki möhüm howpsuzlyk täzelenmeleri barada duýduryşlar.





Bu täze integrasiýa, “Halo Security” -iň müşderilerine möhüm howpsuzlyk habarnamalaryny bar bolan “Slack” iş prosesine bökdençsiz girizmäge, jogap wagtyny gowulaşdyrmaga we howpsuzlyk we IT toparlary arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge mümkinçilik berýär. Ozal “Halo Security” “Zapier” integrasiýasy arkaly “Slack” duýduryşlaryny hödürleýärdi, ýöne bu täze, gönüden-göni integrasiýa has tertipli tejribe berýär we müşderilere minimal konfigurasiýa bilen has uly gözegçilik edýär.





“Halo Security” platformasy, aktiwleri tapmagy, töwekgelçiligi we gowşak goralanlygy bahalandyrmagy we ýeke-täk ulanyjy üçin amatly dolandyryş panelinde giriş synaglaryny öz içine alýan daşarky hüjüm ýerüsti dolandyryşy hödürleýär. Tejribeli aralaşýan synagçylar, howpsuzlyk inersenerleri we özgerdilen hakerler topary tarapyndan döredilen Halo Security guramalara gowşak goralanlyklary ýüze çykarmak we çözmek üçin hüjümçiniň perspektiwasyny hödürleýär.





Täze “Slack” integrasiýasy bilen, täze meseleler we gowşak goralanlyklar ýüze çykan badyna, näbelli emläkler ýa-da açyk portlar ýüze çykan badyna müşderilere habar berilýär we web sahypalarynda täze tehnologiýalar peýda bolup, toparlara möhüm duýduryşlardan gorkman, ýüze çykýan howplardan öňe geçmäge kömek edýär.





Halo Howpsuzlyk Geňeşi Ben Taýler: "Guramalara ýüze çykýan howpsuzlyk howplary üçin real wagt, ýöriteleşdirilen duýduryşlar gerek, ýöne gaty köp duýduryş ýadawlyga sebäp bolup biler" -diýdi. "Müşderilere haýsy duýduryşlary alýandyklaryna takyk gözegçilik edip, bar bolan işleriniň çäginde iň möhüm meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän göni Slack integrasiýamyz aňsat düzülip bilner."

“Halo Security” -iň haýal integrasiýasy bilen nädip başlamaly

“Halo Security” müşderileri “Slack” programmasyny şu gün göni hasaplaryndan işjeňleşdirip bilerler. “Halo Security” platformasyny synap görmek isleýän täze ulanyjylar, 7 günlük mugt synag üçin ýazylyp bilerler halosecurity.com .

Halo Howpsuzlygy barada

Halo Howpsuzlyk ýeke-täk ulanylmagy aňsat dolandyryş panelinde aktiwleri tapmagy, töwekgelçiligi bahalandyrmagy we aralaşmagy synagdan geçirýän giňişleýin daşarky hüjüm dolandyryş dolandyryş platformasydyr. “McAfee”, “Intel”, “Kenna Security”, “OneLogin” we “WhiteHat Security” ýaly bilimleri bolan kiberhowpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan döredilen “Halo Security” guramalara potensial howplardan goranmak üçin özboluşly hüjümçi çemeleşmesini hödürleýär. Ulanyjylar has giňişleýin öwrenip bilerler halosecurity.com . Slack, Slack Technologies, Inc.-iň hasaba alnan söwda belligi we hyzmat belligi.

