Halo Security lanceert Slack-integratie voor realtime waarschuwingen over nieuwe activa en kwetsbaarheden

Deze nieuwe integratie stelt klanten van Halo Security in staat om naadloos belangrijke beveiligingsmeldingen in hun bestaande Slack-workflows op te nemen, wat de responstijd verbetert en de samenwerking tussen beveiligings- en IT-teams verbetert. Voorheen bood Halo Security Slack-meldingen via een Zapier-integratie, maar deze nieuwe, directe integratie biedt een gestroomlijndere ervaring, waardoor klanten meer controle hebben met minimale configuratie.





Het platform van Halo Security biedt uitgebreid beheer van externe aanvalsoppervlakken, met inbegrip van asset discovery, risico- en kwetsbaarheidsbeoordeling en penetratietesten in één gebruiksvriendelijk dashboard. Halo Security is gebouwd door een team van ervaren penetratietesters, beveiligingstechnici en hervormde hackers en biedt organisaties het perspectief van een aanvaller om kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken.





Dankzij de nieuwe Slack-integratie worden klanten op de hoogte gebracht zodra er nieuwe problemen en kwetsbaarheden worden gedetecteerd, onbekende assets of open poorten worden ontdekt en nieuwe technologieën op hun websites verschijnen. Zo kunnen teams opkomende bedreigingen voorblijven zonder dat ze worden overspoeld met irrelevante waarschuwingen.





"Organisaties hebben realtime, aangepaste waarschuwingen nodig voor opkomende beveiligingsbedreigingen, maar te veel meldingen kunnen leiden tot waarschuwingsmoeheid", aldus Ben Tyler, CTO van Halo Security. "Onze directe Slack-integratie is eenvoudig te configureren, waardoor klanten nauwkeurige controle hebben over welke waarschuwingen ze ontvangen en zich kunnen richten op de meest kritieke problemen, direct binnen hun bestaande workflows."

Aan de slag met de Slack-integratie van Halo Security

Halo Security-klanten kunnen de Slack-app vandaag direct vanuit hun accounts activeren. Nieuwe gebruikers die geïnteresseerd zijn in het uitproberen van het Halo Security-platform kunnen zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 7 dagen op halosecurity.com .

Over Halo Security

Halo-beveiliging is een uitgebreid extern aanvalsoppervlakbeheerplatform dat activadetectie, risicobeoordeling en penetratietesten biedt in één eenvoudig te gebruiken dashboard. Halo Security is opgericht door cybersecurity-experts met achtergronden bij McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin en WhiteHat Security en biedt een unieke op aanvallers gebaseerde aanpak om organisaties te helpen zich te beschermen tegen potentiële bedreigingen. Gebruikers kunnen meer informatie vinden op halosecurity.com . Slack is een geregistreerd handelsmerk en servicemerk van Slack Technologies, Inc.

