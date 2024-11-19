ሚዝል ምስ ኢንፍሉክስ ቴክኖሎጂስ ብምትሕብባር ንዲፒን ፕላትፎርም ሓይሊ ይህብ

ብመሰረት እቲ ናይ ሽርክነት ስምምዕ፡ ፍሉክስ ንናይ ፕላትፎርም ስርሓት ሚዝል ከም ዝጠልቦ ሲፒዩ፡ ጂፒዩ፡ መኽዘንን ዓቕሚ መርበብን ሓዊሱ ዘይተማእከለ ጸጋታት ኮምፒዩተር ከቕርብ እዩ። እዚ ድማ ንዝተዘርግሑ ኣፕሊኬሽናትን ኣገልግሎታትን ዝድግፍ ኮይኑ፡ ልዑል ተረባሕነት፡ ምዕባይን ድሕነትን ምርግጋጽ የጠቓልል። እቲ ስምምዕ ብተወሳኺ ምክትታልን ምሕደራን ትሕተ ቅርጺ ሚዝል ምቹእ ኣፈጻጽማ ንምርግጋጽ ምስ ጽገናን ምምሕያሽን ትሕተ ቅርጺ ከም ኣድላይነቱ ዘጠቓልል እዩ። ሚዝል ድሕሪ ምጅማር ኣብ ዓመት ልዕሊ 500 ሽሕ ዶላር ዝግመት ወጻኢታት ንምምጻእ ክሰርሕ ምዃኑን፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ክጅምር ምዃኑን ይግመት።
“እዚ ሽርክነት፡ ዘይተማእከለ ፍታሕ ኮምፒዩተር ብዓቐን ንምቕራብ ኣብ ዘለናዮ ተወፋይነት ቁልፊ ስጉምቲ ዝውክል እዩ። ንሚዝል ኣገደስቲ ጸጋታት ብምቕራብ፡ እቲ መድረኽ ልዑል ተረባሕነት፡ ምዕባይን ድሕነትን ናይ ምዕቃብ ዓቕሙ ነረጋግጽ ኣለና። እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ዘይተማእከለ ትሕተ ቅርጺ ዘጉልሕን ኣብ ምድጋፍ ዝተዘርግሐ ኣገልግሎታት ግብራዊ ኣተገባብርኡ ዘርኢን እዩ" ይብል ዋና ኣካያዲ ስራሕን ሓባራዊ መስረትን ኢንፍላክስ ቴክኖሎጂስ ዳኒኤል ኬለር።
ሚዝል ልዕሊ ዓቐን ውጽኢታዊ ዝኾነ CI/CD ኮይኑ ኮድ ዘይብሉ ምዕባለ ስርሓት ዘለዎ ኮይኑ ንናይ ሰርቨር ምሕደራ ዘቃልል ኮይኑ ጋንታታት ብዘይ ናይ ስርሒት መሰናኽላት ክምህዛን ክዓቢን የኽእላ። ምስጢራዊ ናይ ኮምፒዩቲንግ ተመኩሮኣ ምስ TEEs, eBPFን ዘይተማእከለ ክላውድ ኮምፒዩተርን መዳርግቲ ዘይብሉ ድሕነት ዝሓዘ ኮይኑ፡ ዳታን ስርሓትን ምሉእ ብምሉእ ይሕሎ። ሚዝል ምዕቡል መኽዘን ኣለዎ፡ ካብ ዘይተማእከለ መኽዘን ደበና ድማ ብዜሮ ፍልጠት መርትዖታትን ምሉእ ብምሉእ ሆሞሞርፊክ ኢንክሪፕሽንን ዝተማዕበለ ተጠቃሚ እዩ። እቲ ኩባንያ ብኤጅ ኮምፒዩቲንግ ኳንተም ድሉው እዩ፣ IoT ድሉው ኮይኑ ንሓምለዋይ ኮምፒዩቲንግ ተወፋይነት ኣለዎ።
ፍሉክስ ዝኾነ ይኹን ምቁራጽ ወይ ናይ ጽገና መስኮት እንተዘይኮይኑ፡ ዝተሓተ ናይ ስራሕ ግዜ 99.99% ናይ ዘይተማእከለ ኣገልግሎት ትሕተ-ቅርጺ የረጋግጽ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ናይ ምሕሳብ ጸጋታት ንምውህሃድን ንምምሕዳርን ቴክኒካዊ ደገፍ ይህብ። ፍሉክስ ድሕንነትን ምኽባርን ዳታ ዝህብ ኮይኑ ምስ ኩሎም ኣገደስቲ ደንብታት ዳታን ድሕንነትን ዝኽተል ኮይኑ፡ እቲ ትሕተ ቅርጺ ንመቆጻጸሪ ደረጃታት ዘማልእ ምዃኑ የረጋግጽ።
“ምስ ኢንፍላክስ ቴክኖሎጂስ ብምሽራኽና፡ ዘይተማእከለ ፍታሕ ደበና ንምስጓም ቁልፊ ስጉምቲ ብምውሳድና ተሓጒስና። ቴክኖሎጂ ሚዝል ምስ ክእለት ፍሉክስ ብምውህሃድ፡ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ትካላትን መንግስታትን ዝያዳ ዋጋ ክንድርኽ ኢና። ብሓባር ንመጻኢ ዘይተማእከለ ኣፕሊኬሽናት ንቐርጾን ኣብ መላእ ስነ-ህይወት ንዝፍጠር ምህዞታት ንሕግዝን ኣለና” ይብል መስራቲ ሚዝል ኣርጁን ሚሽራ።
ብዛዕባ ሚዝል
Mizzle ንደቨሎፐራት ብዘይ ኮድ DevOps ንምሕያል ዝተዳለወ DePIN ፕላትፎርም እዩ። ኣቶሚካውን ኣግማድን ምዕባይ ምሕሳብን መኽዘንን ነኽእል፣ መዳርግቲ ዘይብሉ ተዓጻጻፍነትን ኣፈጻጽማን ነረጋግጽ። መድረኽና ምዕቡል ብAI ዝምራሕ ትሕተ ቅርጺ ምሕደራ ምስ እሙናት ናይ ምፍጻም ከባቢታት (TEEs) ዘወሃህድ ኮይኑ፡ ንeBPF ቴክኖሎጂ ንሓቀኛ ግዜ ምክልኻልን ምክትታልን ይጥቀም። ብተወሳኺ ዝለዓለ ብሕታውነትን ድሕነትን ዳታ ንምርግጋጽ፡ ምሉእ ብምሉእ ሆሞሞርፊክ ኢንክሪፕሽንን ዜሮ-ፍልጠት መርትዖታትን ሓዊስካ፡ ምዕቡል ሜላታት ክሪፕቶግራፊ ነካትት። ናብ ዘመነ ኳንተም ኣብ እንሰጋገረሉ ዘለና እዋን፡ ምስ ሓያል ተወፋይነት ንሓምላይ ኮምፒዩቲንግ (ESG)፡ ሚዝል ንመዐቀኒ፡ ውሑስን ስሉጥን ዘይተማእከለ ትሕተ-ቅርጺ እትእመን መሻርኽትኻ እዩ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኩባንያ ኣብ...
ብዛዕባ ኢንፍሉክስ ቴክኖሎጂስ
ኢንፍሉክስ ቴክኖሎጂስ (ፍሉክስ) ብተጠቃሚ ዝሰርሕ፣ ዝዓቢን ብዓለም ደረጃ ዝተዘርግሑን ኮምፑተሽናል ኖድስ ዝቖመ ዘይተማእከለ ትሕተ ቅርጺ ዌብ3 ደበና ሓይሊ ይህብ ኣሎ። ፍሉክስ ንሓድሽ ኢንተርነት ዝኸውን ወሳኒን ልዑል ተረባሕነትን ዘለዎ ትሕተ ቅርጺ ይህብ። ኣገልግሎት ፍሉክስ ንገለ ካብቶም ዓበይቲ ወሃብቲ ትሕተ ቅርጺ ደበና ዓለምና ምሉእ ብምሉእ ዘይተማእከለ ኣማራጺ ዝህብ ኮይኑ፡ ተወዳዳሪ ዋጋታት ዝህብ እዩ። ፍሉክስ ኣብ ኢንዱስትሪ ብሎክቸይን፣ ከም AI ዝኣመሰሉ ዝቕልቀሉ ቴክኖሎጂታት፣ ከምኡ እውን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሰፊሕ ናይ ቴክኖሎጂ ቦታ ንውልቀሰባትን ትካላት ንግድን ሓይሊ ዝህቡ ምዝባዕ መፍትሒታት ንምምዕባል ቃል ኣትዩ ኣሎ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኩባንያ ኣብ...
እዚ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ተሓቲሙ ኣሎ። ዝኾነ ፋይናንሳዊ ውሳነታት ቅድሚ ምግባርካ ናይ ገዛእ ርእስኻ መጽናዕቲ ግበር።