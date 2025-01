Mizzle kumppanuus InFlux Technologies Power DePIN Platform

Kumppanuus hajautettujen laskentaresurssien tarjoamiseksi, mikä parantaa alustan skaalautuvuutta, turvallisuutta ja korkeaa käytettävyyttä hajautetuille palveluille.

Mizzle kumppaneita InFlux-tekniikoiden avulla tehostaaksesi DePIN-alustaa hajautetun pilviinfrastruktuurin ja kehittyneiden tietojenkäsittelyresurssien avulla



InFlux Technologies (Flux), johtava globaali hajautettu teknologiayritys, joka on erikoistunut pilviinfrastruktuuriin, tekoälyyn ja hajautettuihin pilvipalveluihin, ilmoitti tänään kumppanuudesta Huuhtele , uraauurtava hajautetun fyysisen infrastruktuuriverkon (DePIN) alusta.



Kumppanuussopimuksen mukaan Flux tarjoaa hajautettuja laskentaresursseja, kuten suorittimen, grafiikkasuorittimen, tallennustilan ja verkkokapasiteetin, kuten Mizzle tarvitsee alustatoimintoihinsa. Tämä sisältää tuen hajautetuille sovelluksille ja palveluille, mikä varmistaa korkean käytettävyyden, skaalautuvuuden ja turvallisuuden. Sopimus sisältää myös Mizzlen infrastruktuurin seurannan ja hallinnan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi sekä infrastruktuurin ylläpidon ja päivitykset tarpeen mukaan. Mizzle pyrkii käyttämään arviolta 500 000 dollaria plus vuodessa julkaisun jälkeen, ja arvioitu julkaisu on tammikuussa 2025.





"Tämä kumppanuus on keskeinen askel sitoutumisessamme hajautettujen laskentaratkaisujen toimittamiseen mittakaavassa. Toimittamalla Mizzlelle välttämättömät resurssit varmistamme alustan kyvyn ylläpitää korkeaa käytettävyyttä, skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Tämä sopimus korostaa hajautetun infrastruktuurin kasvavaa kysyntää ja osoittaa sen käytännön sovellukset hajautettujen palvelujen tukemisessa", sanoi InFlux Technologiesin toimitusjohtaja ja perustaja Daniel Keller.





Mizzle on erittäin tehokas CI/CD, jossa on kooditon kehitystoiminto, joka yksinkertaistaa palvelimen hallintaa, jolloin tiimit voivat innovoida ja skaalata ilman toiminnallisia esteitä. Sen luottamuksellinen tietojenkäsittelykokemus tarjoaa vertaansa vailla olevaa tietoturvaa TEE:n, eBPF:n ja hajautetun pilvilaskennan avulla, mikä pitää tiedot ja toiminnot täysin suojattuina. Mizzlessä on edistynyt tallennustila, ja se hyötyy hajautetusta pilvitallennustilasta, jota on tehostettu nollatietotodistuksilla ja täysin homomorfisella salauksella. Yritys on kvanttivalmis reunalaskentaan, IoT-valmius ja sitoutunut vihreään laskentaan.





Flux takaa 99,99 %:n vähimmäiskäyttöajan hajautetuista infrastruktuuripalveluista, estäen kaikki käyttökatkot tai ylläpitoikkunat, ja tarjoaa teknistä tukea laskentaresurssien integroimiseen ja hallintaan. Flux tarjoaa tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden ja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia tieto- ja turvallisuusmääräyksiä, mikä varmistaa, että infrastruktuuri on suunniteltu säädösten standardien mukaiseksi.





"Olemme innoissamme yhteistyöstä InFlux Technologiesin kanssa ja otamme tärkeän askeleen kohti hajautettuja pilviratkaisuja. Yhdistämällä Mizzlen teknologian Fluxin asiantuntemukseen tuomme lisää arvoa yrityksille ja hallituksille maailmanlaajuisesti. Yhdessä muokkaamme hajautettujen sovellusten tulevaisuutta ja vahvistamme innovaatioita kaikkialla ekosysteemissä", sanoi Mizzlen perustaja Arjun Mishra.





Tietoja Mizzlestä





Mizzle on DePIN-alusta, joka on suunniteltu antamaan kehittäjille mahdollisuus käyttää koodittomia DevOpsia. Mahdollistamme laskennan ja tallennuksen atomi- ja vaakaskaalauksen, mikä takaa vertaansa vailla olevan joustavuuden ja suorituskyvyn. Alustamme yhdistää edistyneen tekoälyyn perustuvan infrastruktuurin hallinnan luotettaviin suoritusympäristöihin (TEE) hyödyntäen eBPF-teknologiaa reaaliaikaiseen suojaukseen ja valvontaan. Käytämme myös huippuluokan salaustekniikoita, mukaan lukien Fully Homomorphic Encryption ja Zero-Knowledge Proofs, varmistaaksemme parhaan mahdollisen tietosuojan ja turvallisuuden. Kun siirrymme kvanttiaikakauteen ja olemme vahvasti sitoutuneet Green Computingiin (ESG), Mizzle on luotettu kumppanisi skaalautuvan, turvallisen ja tehokkaan hajautetun infrastruktuurin alalla.





Lisätietoja saat yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.mizzle.io .





Tietoja InFlux Technologiesista





InFlux Technologies (Flux) käyttää hajautettua Web3-pilviinfrastruktuuria, joka koostuu käyttäjien ohjaamista, skaalautuvista ja maailmanlaajuisesti hajautetuista laskentasolmuista. Flux tarjoaa kriittisen, korkean käytettävyyden infrastruktuurin uudelle Internetille. Flux-palvelu tarjoaa täysin hajautetun vaihtoehdon joillekin maailman suurimmista pilviinfrastruktuurin tarjoajista ja tarjoaa samalla kilpailukykyisen hinnoittelun. Flux on sitoutunut kehittämään häiritseviä ratkaisuja, jotka antavat ihmisille ja yrityksille voimaa lohkoketjuteollisuudessa, uusissa teknologioissa, kuten tekoälyssä, ja laajemmassa teknologia-alueella maailmanlaajuisesti.





Lisätietoja saat yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.runonflux.com .



Tämä artikkeli on julkaistu HackerNoonin Business Blogging -ohjelman alla. Tee oma tutkimus ennen kuin teet mitään taloudellisia päätöksiä.