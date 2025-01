Mizzle werk saam met InFlux Technologies om DePIN-platform aan te dryf

Vennootskap om gedesentraliseerde rekenaarhulpbronne te verskaf, platformskaalbaarheid, sekuriteit en hoë beskikbaarheid vir verspreide dienste te verbeter.

InFlux Technologies (Flux), 'n toonaangewende globale gedesentraliseerde tegnologiemaatskappy wat spesialiseer in wolkinfrastruktuur, kunsmatige intelligensie en gedesentraliseerde wolkrekenaardienste, het vandag 'n vennootskap met Mizzle , 'n baanbreker gedesentraliseerde fisiese infrastruktuur netwerk (DePIN) platform.



Ingevolge die vennootskapsooreenkoms sal Flux gedesentraliseerde rekenaarhulpbronne verskaf, insluitend SVE, GPU, berging en netwerkkapasiteit soos vereis deur Mizzle vir sy platformbedrywighede. Dit sluit ondersteuning vir verspreide toepassings en dienste in, wat hoë beskikbaarheid, skaalbaarheid en sekuriteit verseker. Die ooreenkoms sluit ook monitering en bestuur van Mizzle se infrastruktuur in om optimale werkverrigting te verseker tesame met instandhouding en opgradering van die infrastruktuur soos nodig. Mizzle sal werk na 'n geraamde besteding van $500 000 plus per jaar na die bekendstelling, met 'n geskatte bekendstelling van Januarie 2025.





“Hierdie vennootskap verteenwoordig 'n sleutelstap in ons verbintenis tot die lewering van gedesentraliseerde rekenaaroplossings op skaal. Deur Mizzle van noodsaaklike hulpbronne te voorsien, verseker ons die platform se vermoë om hoë beskikbaarheid, skaalbaarheid en sekuriteit te handhaaf. Hierdie ooreenkoms beklemtoon die groeiende vraag na gedesentraliseerde infrastruktuur en demonstreer die praktiese toepassings daarvan in die ondersteuning van verspreide dienste,” sê InFlux Technologies se uitvoerende hoof en medestigter, Daniel Keller.





Mizzle is 'n hiperdoeltreffende CI/CD met geen-kode-ontwikkelingsbedrywighede wat bedienerbestuur vereenvoudig sodat spanne kan innoveer en skaal sonder operasionele hindernisse. Sy vertroulike rekenaarervaring dra ongeëwenaarde sekuriteit met TEE's, eBPF en gedesentraliseerde wolkrekenaar, wat data en bedrywighede ten volle beskerm hou. Mizzle het gevorderde berging en trek voordeel uit gedesentraliseerde wolkberging wat verbeter is met geen kennisbewyse en ten volle homomorfiese enkripsie. Die maatskappy is kwantumgereed met randberekening, is IoT-gereed en verbind tot groen rekenaars.





Flux verseker 'n minimum optyd van 99,99% van gedesentraliseerde infrastruktuurdienste, wat enige onderbrekings of instandhoudingsvensters uitsluit en bied tegniese ondersteuning om die rekenaarhulpbronne te integreer en te bestuur. Flux bied datasekuriteit en -nakoming en voldoen aan alle relevante data- en sekuriteitsregulasies, om te verseker dat die infrastruktuur ontwerp is om aan regulasiestandaarde te voldoen.





“Ons is opgewonde om saam met InFlux Technologies te werk en 'n sleutelstap te neem om gedesentraliseerde wolkoplossings te bevorder. Deur Mizzle se tegnologie met Flux se kundigheid te kombineer, sal ons groter waarde vir ondernemings en regerings wêreldwyd dryf. Saam vorm ons die toekoms van gedesentraliseerde toepassings en bemagtig innovasie regoor die ekosisteem,” het stigter van Mizzle Arjun Mishra gesê.





Oor Mizzle





Mizzle is 'n DePIN-platform wat ontwerp is om ontwikkelaars te bemagtig met geen-kode DevOps. Ons maak atoom- en horisontale skaal van berekening en berging moontlik, wat ongeëwenaarde buigsaamheid en werkverrigting verseker. Ons platform kombineer gevorderde KI-gedrewe infrastruktuurbestuur met betroubare uitvoeringsomgewings (TEE's), wat gebruik maak van eBPF-tegnologie vir intydse beskerming en monitering. Ons inkorporeer ook die nuutste kriptografiese tegnieke, insluitend Volledig Homomorfiese Enkripsie en Zero-Knowledge Proofs, om maksimum data privaatheid en sekuriteit te waarborg. Soos ons in die kwantum-era beweeg, met 'n sterk verbintenis tot Groen rekenaar (ESG), is Mizzle jou betroubare vennoot vir skaalbare, veilige en doeltreffende gedesentraliseerde infrastruktuur.





Vir meer inligting, besoek die maatskappy se webwerf by www.mizzle.io .





Oor InFlux Technologies





InFlux Technologies (Flux) dryf 'n gedesentraliseerde Web3-wolkinfrastruktuur aan wat bestaan uit gebruiker-aangedrewe, skaalbare en wêreldwyd verspreide rekenaarnodusse. Flux verskaf die kritieke, hoë-beskikbaarheid infrastruktuur vir die Nuwe Internet. Die Flux-diens bied 'n volledig gedesentraliseerde alternatief vir sommige van die wêreld se grootste verskaffers van wolkinfrastruktuur, terwyl dit mededingende pryse bied. Flux is daartoe verbind om ontwrigtende oplossings te ontwikkel wat individue en besighede in die blokkettingbedryf, opkomende tegnologieë soos KI en die breër tegnologieruimte wêreldwyd bemagtig.





Vir meer inligting, besoek die maatskappy se webwerf by www.runonflux.com .



