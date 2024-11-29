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ሃይድሬሽን ኣብ ፖልካዶት ዘይተማእከለ ናይ ልቓሕ መድረኽ ኣቃሊዑ@chainwire
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ሃይድሬሽን ኣብ ፖልካዶት ዘይተማእከለ ናይ ልቓሕ መድረኽ ኣቃሊዑ

Chainwire1m2024/11/29
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ሃይድሬሽን ዘይተማእከለ ናይ ልቓሕ መድረኹ ዝኾነ ዕዳጋ ገንዘብ ሃይድሬሽን ምጅማሩ ኣፍሊጡ። እዚ ሓድሽ መድረኽ ተጠቀምቲ ክሪፕቶካረንሲ ከም ዋሕስ ከቕርቡ፡ ካብ ተቐማጢ ገንዘብ ወለድ ክረኽቡን ዝተፈላለዩ ዲጂታላዊ ንብረት ክለቅሑን የኽእሎም።
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ጂብራልተር፡ ጂብራልተር፡ ሕዳር 29, 2024/ቻይንዋየር/--ሃይድሬሽን ዘይተማእከለ ናይ ልቓሕ መድረኹ፡ ሃይድሬሽን ማኒ ማርኬት ምጅማሩ ኣፍሊጡ። እዚ ሓድሽ መድረኽ ተጠቀምቲ ክሪፕቶካረንሲ ከም ዋሕስ ከቕርቡ፡ ካብ ተቐማጢ ገንዘብ ወለድ ክረኽቡን ዝተፈላለዩ ዲጂታላዊ ንብረት ክለቅሑን የኽእሎም።


ኣብ ፖልካዶት ብሎክቸይን ዝተሃንጸ እዚ መድረኽ፡ ኣብ ዘይተማእከለ ፋይናንስ (DeFi) ስነ-ህይወት ብቕዓትን ምህዞን ዘጉልሕ እዩ። ሃይድሬሽን ኣብ ሰንሰለት ቀዳምነት ዝወሃቦ ምፍራስ ዘተኣታቱ ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ምፍራስ ፍጻመታት ክሳራታት ንምንካይን ምዝመዛ ንምክልኻልን ዝተዳለወ ኣገባብ እዩ።


እቲ መድረኽ ከም ፋርኬታ ናይቲ AAVE v3 ፕሮቶኮል ኮይኑ ዝሰርሕ ኮይኑ፡ ልዕሊ ዓቐን ውሕስነት ዘለዎ ናይ ልቓሕ ዓቕሚ ዘቕርብን ተጠቀምቲ ምዕቡላት ስትራተጂታት ክድህስሱ ዘኽእሎምን፡ ከም ምጥቃም ፖዚሽናትን ምውህሃድ ወለድን ዝኣመሰሉ። እዞም ባህርያት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዲፋይ ቦታ ዝተፈላለዩ፣ ብሓደጋ ዝተመዓራረዩ ፋይናንሳዊ ስትራተጂታት ንዝደልዩ ተጠቀምቲ ዘገልግሉ እዮም።


ምጅማር ሃይድሬሽን፡ ዘላቒ ምዕባለ ፕሮቶኮል ኣብ ምርግጋጽ፡ ተበጻሕነት ፋይናንሳዊ መሳርሒታት ዲሞክራስያዊ ንምግባር ዝገብሮ ተልእኾ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። እቲ ፕሮጀክት ኣብ ግሉጽነትን ተጠቃሚ ማእከል ዝገበረ ዲዛይንን ዘተኮረ ምስቲ ሰፊሕ ዕላማታት ምዕባይ ድልዱልን ዘይተማእከለን ፋይናንሳዊ ስነ-ህይወት ዝሰማማዕ እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ክበጽሑ ይኽእሉ ሃይድሬሽን.ኔት ኣፕ.ሃይድሬሽን.ኔት ወይ ድማ Hydration on ተኸተሉ። X (ናይ ቀደም ትዊተር)።

ብዛዕባ ሃይድሬሽን

ማይ ምውሳድ ኣብ ብሎክቸይን ዝተመስረተ መድረኽ ኮይኑ ብዘይተማእከለ መሳርሒታት ኣቢሉ ፋይናንሳዊ ተበጻሕነትን ምህዞን ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ሃይድሬሽን ንናይ ፖልካዶት ምዕባይን ምትሕብባርን ብምጥቃም፡ ንውልቀሰባትን ትካላትን ንልቓሕ፡ ልቓሕን ምምሕዳር ዲጂታላዊ ንብረትን ውሑስን ግሉጽን ስሉጥን መፍትሒታት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ።

መርከቢ

ቫለሪ ሃይድሬተር

[email protected] ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ ኣብዚ


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ሃንግ ታግስ

purcat-imgweb3 #web3 #hydration #chainwire #press-release #polkadot-hydration-project #crypto-lending #hydration-omnipool #good-company

እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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