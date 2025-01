Hydration revela plataforma de empréstimo descentralizada na Polkadot

GIBRALTAR, Gibraltar, 29 de novembro de 2024/Chainwire/--A Hydration anunciou o lançamento de sua plataforma de empréstimo descentralizada, a Hydration Money Market. A nova plataforma permite que os usuários forneçam criptomoedas como garantia, ganhem juros sobre seus depósitos e tomem emprestado vários ativos digitais.





Construída no blockchain Polkadot, a plataforma enfatiza eficiência e inovação no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Hydration introduz liquidações priorizadas on-chain, um mecanismo projetado para minimizar perdas e evitar exploração durante eventos de liquidação.





A plataforma opera como um fork do protocolo AAVE v3, oferecendo capacidades de empréstimo sobrecolateralizadas e permitindo que os usuários explorem estratégias avançadas, como alavancagem de posições e arbitragem de taxas de juros. Esses recursos atendem a usuários que buscam estratégias financeiras diversas e ajustadas ao risco dentro do espaço DeFi.





O lançamento da Hydration é um passo à frente em sua missão de democratizar o acesso a ferramentas financeiras, ao mesmo tempo em que garante o desenvolvimento sustentável do protocolo. O foco do projeto em transparência e design centrado no usuário se alinha com os objetivos mais amplos de promover um ecossistema financeiro robusto e descentralizado.

Para mais informações, os usuários podem visitar hidratação.net , app.hidratação.net ou siga Hidratação em X (antigo Twitter).

Sobre Hidratação

Hidratação é uma plataforma baseada em blockchain dedicada a aprimorar a acessibilidade financeira e a inovação por meio de ferramentas descentralizadas. Ao alavancar a escalabilidade e a interoperabilidade da Polkadot, a Hydration visa capacitar indivíduos e instituições com soluções seguras, transparentes e eficientes para empréstimos, financiamentos e gerenciamento de ativos digitais.

Contato

Valery Hidratante

[email protected]

