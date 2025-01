Hydration Yerekana Ihuriro ryinguzanyo zegerejwe abaturage kuri Polkadot

GIBRALTAR, Gibraltar, Ku ya 29 Ugushyingo 2024 / Chainwire / - Hydration yatangaje ko hashyizweho uburyo bwo kuguriza abaturage begerejwe abaturage, Isoko ry'amafaranga ya Hydration. Ihuriro rishya ryemerera abakoresha gutanga amafaranga nkingwate, kubona inyungu kubitsa, no kuguza umutungo utandukanye wa digitale.





Yubatswe kumurongo wa Polkadot, urubuga rushimangira imikorere no guhanga udushya mubidukikije byegerejwe abaturage (DeFi). Hydration itangiza kumurongo washyizwe imbere iseswa, uburyo bwagenewe kugabanya igihombo no gukumira ikoreshwa mugihe cyiseswa.





Ihuriro rikora nkurunani rwa protocole ya AAVE v3, itanga ubushobozi bwinguzanyo burenze ingwate kandi igafasha abayikoresha gushakisha ingamba zateye imbere, nko gukoresha imyanya no gukemura inyungu zinyungu. Ibi biranga abakoresha bashaka ingamba zinyuranye, zahinduwe ningaruka zamafaranga mumwanya wa DeFi.





Gutangiza Hydration ni intambwe yatewe mu nshingano zayo zo guharanira demokarasi kugera ku bikoresho by’imari mu gihe hajyaho iterambere rirambye rya protocole. Umushinga wibanze ku gukorera mu mucyo no gushushanya bishingiye ku bakoresha uhuza intego nini zo guteza imbere urusobe rw’imari rukomeye, rwegerejwe abaturage.

Kubindi bisobanuro, abakoresha barashobora gusura hydration.net , porogaramu.hidration.net cyangwa gukurikira Hydration kuri X. (ahahoze ari Twitter).

Kubijyanye na Hydration

Amazi ni urubuga rushingiye kumurongo wahariwe kuzamura imari no guhanga udushya binyuze mubikoresho byegerejwe abaturage. Mu gukoresha ibipimo bya Polkadot no gukorana, Hydration igamije kongerera ubushobozi abantu n’ibigo bafite ibisubizo byizewe, bisobanutse, kandi bunoze bwo kuguza, kuguriza, no gucunga umutungo wa digitale.

