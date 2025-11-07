LP-Free Perpetuals Exchange Leverup พร้อมใช้งานแล้ว, Powered By Monad

อัตราแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องฟรี Liquidity Provider (LP) ใหม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ผู้ซื้อขายแพลตฟอร์ม DeFi รุ่นถัดไปที่สร้างขึ้นบน blockchain ชั้น 1 Monad New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- อะไหล่ อะไหล่ LeverUp ได้รับการสนับสนุนจาก Makers Fund ให้ประสบการณ์การซื้อขายแบบกระจายตัวพร้อมกับอัตราส่วนเปิดที่ไม่มีเงินทุน, เงินสดฟรีและความสามารถในการปรับขนาดให้ผู้ซื้อขายไม่มีค่าธรรมเนียม พันธมิตรนี้จะช่วยให้ LeverUp สามารถใช้การซื้อขายในโซ่ที่โปร่งใสของ Perpetuals ได้อย่างเต็มที่ในบล็อกโก้ชั้น 1 ของ Monad ที่รวดเร็วและสามารถปรับขนาดได้ ผู้ใช้สามารถคาดหวังการบูรณาการเพิ่มเติมและอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยเร็ว ๆ นี้ ภูมิทัศน์ตลาดปัจจุบันมีลักษณะโดยความยืดหยุ่นที่ จํากัด และค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมสูงในแพลตฟอร์มการซื้อขาย LeverUp นําเสนอรูปแบบทางเลือกที่แบ่งปันค่าธรรมเนียมโปรโตคอลทั้งหมดให้กลับไปยังผู้ซื้อขายแทนที่จะแบ่งปันกับผู้ให้บริการของเงินสด แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่โปร่งใสและสมดุลมากขึ้น ภูมิทัศน์ DeFi ยังคงมีโอกาสสําหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน แต่การขาดประสิทธิภาพทางโครงสร้างยังคงอยู่: การไหลเวียนของเงินสดถูกแบ่งออกไปทั่วสระว่ายน้ําและโปรโตคอลบังคับให้เทรดเดอร์แบ่งทุนและลดผลตอบแทนและโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อนสร้างการกัดกร่อนและเพิ่มความเสี่ยงสําหรับผู้ใช้ เป็นผลให้ตลาดได้กลายเป็นการแข่งขันอย่างไม่น่าเชื่อและซับซ้อนในการนําทางในขณะที่นักลงทุนมองหาผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน LeverUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทายระบบเหล่านี้ สร้างขึ้นบน Monad LeverUp นําเสนอสแต็คเทคโนโลยีใหม่ที่ออกแบบมาจากพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชําระเงินค่าธรรมเนียมและความโปร่งใสในขณะที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระดับปุ่มเสียบ ฯลฯ LeverUp ช่วยให้ผู้ใช้มีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในขณะที่ทุกตําแหน่งเมตริกและกระแสโปรโตคอลสามารถตรวจสอบและตรวจสอบได้ ผู้ค้าสามารถเข้าถึงการสัมผัสได้ถึง 1001x ผ่านหลักการเข้ารหัสลับและสินทรัพย์ในโลกจริงโดยใช้เครื่องยนต์ความเสี่ยงระดับสถาบัน LeverUp ลบข้อ จํากัด ที่เชื่อมโยงกับ LPs แบบดั้งเดิมและบนแพลตฟอร์มนี้สแควร์อัตราส่วนอัตราส่วนเปิดขึ้นโดยไม่คํานึงถึง TVL, ความลึกของความคล่องตัวหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตและเทรดเดอร์มีส่วนร่วมโดยตรงกับโปรโตคอล 100% ของค่าธรรมเนียมโปรโตคอลจะถูกจับและส่งกลับไปยังเทรดเดอร์เพิ่มมูลค่าเครือข่ายที่อยู่ การชําระเงิน LVUSD ธรรมชาติของแพลตฟอร์มรวมชั้น stablecoin ให้เสถียรภาพความสามารถในการประกอบและประสิทธิภาพการเงินทุนทั่วระบบประสาท ความลึกของตลาดที่ไม่มีการครอบคลุมของแพลตฟอร์ม DeFi ทําลายขอบเขตการชําระเงินของเงินสดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเงินทุนได้มาก่อนและมีความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeverUp สามารถพบได้ที่ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Testnet ที่ . อัตราแลกเปลี่ยน app.leverup.xyz อัตราแลกเปลี่ยน app.leverup.xyz เกี่ยวกับ LeverUp LeverUp เป็นแลกเปลี่ยน perpetuals ฟรี LP ให้ความสนใจที่เปิดไม่ครอบคลุมการกระจายค่าธรรมเนียม 100% ไปยังเทรดเดอร์และผลประโยชน์ได้ถึง 1001x ด้วยแพลตฟอร์ม perpetual ที่ไม่มีจํานวนมากในตลาด LeverUp เป็นตัวแยกต่างหากนําเสนอความยืดหยุ่นมากขึ้นการชําระเงิน LVUSD ธรรมชาติความลึกของตลาดที่ไม่ครอบคลุมและความโปร่งใสที่สมบูรณ์ซึ่งไม่มีอะไรซ่อนอยู่และไม่มีอะไรนอกโซ่ ในขณะที่ผู้อื่นแข่งขันที่จะคัดลอก CEX Perps - เชื่อมโยงแบบอิสระและหนังสือคําสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพสูง - LeverUp เลือกเส้นทางที่แตกต่างกัน ในเครือข่ายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงการออกแบบที่ปราศจาก LP ของ LeverUp ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถดําเนินการอย่างใกล้ชิดกับ CEX และสามารถประกอบ DeFi ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นโปรโตคอลจึงรวมกันเช่น Lego และคอมโพสิตเอฟเฟกต์เครือข่าย บริษัท สร้างด้วยระบบนิเวศและไม่ต่อต้านมัน ติดต่อ แดดัมซิมอน สี่สิบการสื่อสารสําหรับ Makers Fund เอเดม่า@fortyseven.com \n \n เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ โปรแกรม โปรแกรม