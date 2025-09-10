JuCoin Evolves To Ju.com - Where Point, Click, Trade Meets Infinite Possibility

ดูไบ, 10 กันยายน 2025 – JuCoin, หนึ่งในแลกเปลี่ยนที่มีการดําเนินงานที่ยาวที่สุดของอุตสาหกรรม cryptocurrency, ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 วันนี้ประกาศการพัฒนาเป็น Ju.com แบรนด์ใหม่ที่ครอบคลุมนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มจากแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับในภูมิภาคไปสู่ระบบนิเวศวิทยาทั่วโลกที่มุ่งเน้นไปที่การทําให้การซื้อขายการเข้ารหัสลับใช้งานง่ายเหมือนการโต้ตอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน แบรนด์ใหม่นําเสนอตัวตนภาพแบบปฏิวัติการปรึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้และคุณสมบัติที่ทําให้การซื้อขายการเข้ารหัสลับใช้งานง่ายเหมือนการโต้ตอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน From Regional Exchange to Global Ecosystem ตั้งแต่วันที่ผู้นําใหม่ได้ครอบครองในปี 2024 แพลตฟอร์มได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจโดยบรรลุผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 50 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศปริมาณการซื้อขายรายวัน 5 พันล้านดอลลาร์และสมาชิกชุมชนระดับโลก 26 ล้านคน การเปลี่ยนแบรนด์เป็น Ju.com แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตามธรรมชาติของความสําเร็จเหล่านี้เป็นวิสัยทัศน์ที่รวมกันซึ่งจะกําจัดอุปสรรคความซับซ้อนที่ป้องกันไม่ให้มีการยอมรับการเข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม \n \n “การเปลี่ยนแบรนด์ให้กับ Ju.com แสดงให้เห็นถึงความเชื่อพื้นฐานของเราว่าเทคโนโลยีควรหายไปไปในความสัมพันธ์ที่เรียบง่าย” Sammi Li, CEO & Co-Founder ของ Ju.com กล่าวว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับสามารถให้ความสําคัญกับความสําเร็จของผู้ใช้มากกว่าความซับซ้อนทางเทคนิค การประกาศวันนี้คือความมุ่งมั่นของเราในการทําให้เป็นไปได้สําหรับผู้ใช้ทุกคน” “การเปลี่ยนแบรนด์ให้กับ Ju.com แสดงให้เห็นถึงความเชื่อพื้นฐานของเราว่าเทคโนโลยีควรหายไปไปในความสัมพันธ์ที่เรียบง่าย” Sammi Li, CEO & Co-Founder ของ Ju.com กล่าวว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับสามารถให้ความสําคัญกับความสําเร็จของผู้ใช้มากกว่าความซับซ้อนทางเทคนิค การประกาศวันนี้คือความมุ่งมั่นของเราในการทําให้เป็นไปได้สําหรับผู้ใช้ทุกคน” Revolutionary Visual Identity System แบรนด์ Ju.com ใหม่มุ่งเน้นไปที่สัญลักษณ์ J นวัตกรรมใหม่ที่ทําหน้าที่เป็นทั้งโลโก้และเครื่องมือการเปลี่ยนแปลง การออกแบบทางภูมิศาสตร์ทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงหรือจุดเชื่อมโยงอย่างแท้จริงเปลี่ยน "IMPOSSIBLE" เป็น "I'M POSSIBLE" ผ่านแท็กแคมเปญ "Rewrite I[J]mpossible" จิตวิทยาภาพนี้แพร่กระจายไปทั่วถึงวิธีการของแพลตฟอร์ม "Point. Click. Trade" ซึ่งทําให้การซื้อขายเข้ารหัสลับคุ้นเคยเช่นเดียวกับการดําเนินงานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ผู้ใช้สามารถซื้อขาย token blockchain ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องมีกระเป๋าสตางค์ภายนอกสะพาน blockchain ทั้งหมดผ่านการกระทํา point-and-click ที่คุ้นเคย Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy เพียงแค่: Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions แผนการป้องกันการสูญเสียของเฟิร์ตแวร์ที่ใช้งานแล้วระบบนี้จะชดเชยการสูญเสียการซื้อขายเฟิร์ตแวร์ที่เกิน 500 USDT โดยอัตโนมัติด้วยพลังงานการคํานวณ JU ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความสําเร็จของผู้ใช้ สหภาพสหรัฐและเขตการซื้อขายหุ้นฮ่องกงอุปสรรคการลงทุนที่ลดลงช่วยให้ทุกคนสามารถซื้อขายหุ้นจริงของสหรัฐและฮ่องกงในขณะที่เพลิดเพลินไปกับสิทธิการแบ่งปันและแรงจูงใจในการแข่งขัน โซนการสมัครสมาชิกในสต็อกต้นปีก การสมัครสมาชิกในสต็อกที่มีคุณภาพสูงจะสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ในขณะที่ช่วยให้ บริษัท รับเงินที่มีประสิทธิภาพ Proven Platform Foundation การสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่พิสูจน์แล้วซึ่งยืนยันวิธีการแรกของผู้ใช้:

ขนาด: 50M + ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน, $ 5B ปริมาณการซื้อขายรายวัน, $ 50B + ปริมาณการซื้อขายรวม นวัตกรรม: การเติบโตของ JU Token จาก $ 0.10 ถึง $ 20 + ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน 20,000% สําหรับผู้สนับสนุนครั้งแรก เทคโนโลยี: JuChain Layer 1 blockchain ให้เวลาบล็อก 1 วินาทีด้วย 1M + ที่อยู่บนโซ่ ความสอดคล้อง: ใบอนุญาต MSB ของสหรัฐอเมริกา, ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนประเทศไทย, ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเกาหลีและใบอนุญาต stablecoin กับใบสมัคร VARA และ EU MiCA Framework ในกระบวนการ การบูรณาการระบบนิเวศที่ครอบคลุม Ju.com ทํางานเป็นระบบนิเวศที่รวมกันเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ผ่านประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน:

Ju.com Exchange: แพลตฟอร์มการซื้อขายหลักที่มีการบูรณาการ CeDeFi สําหรับการเข้าถึงบนโซ่ที่ราบรื่น JuChain: โครงสร้างพื้นฐาน blockchain ประสิทธิภาพสูงที่สนับสนุนแอปพลิเคชันระบบนิเวศ xBrokers: เครือข่ายโบรกเกอร์และเงินสดทั่วโลกของ RWA JuCard: โซลูชั่นการชําระเงินที่เชื่อมโยงกับการใช้จ่ายแบบดั้งเดิม การชําระเงิน JumpFi: การเชื่อมโยงกับ TradFi และ Web3 ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน PayFi ที่ราบรื่น Ju Labs: กองทุนนวัตกรรม $ 100 ล้านสนับสนุน 50+ AI และโครงการ blockchain Ju.com การแลกเปลี่ยน JuChain XBrokers XBrokers จูบ การชําระเงิน JumpFi ห้องปฏิบัติการ Global Expansion and Regulatory Leadership แบรนด์ใหม่สนับสนุนการขยายตัวระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก่อตั้ง Ju.com รักษาการดําเนินงานในกว่า 30 ประเทศพร้อมกับสมาชิกทีม 500+ และวางตําแหน่งเพื่อการเติบโตต่อไปในขณะที่โครงสร้างกฎระเบียบที่ทันสมัยทั่วโลก

"เราก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับอนาคตหลักของการเข้ารหัสลับ" Sammi, CEO & Co-Founder ของ Ju.com อธิบายว่า "ทุกคุณลักษณะที่เราพัฒนาลบอุปสรรคระหว่างผู้ใช้และโอกาส blockchain การเปลี่ยนแบรนด์ให้กับ Ju.com แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการทําให้เทคโนโลยีนี้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าทางเทคนิค" Mission and Vision ภารกิจ: ทําให้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้ง่ายเหมือนกับการใช้อินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์ใด ๆ โดยการกําจัดอุปสรรคทางเทคนิคเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบประหยัดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดผ่านการกระทําง่ายๆ วิสัยทัศน์: โลกที่เทคโนโลยี blockchain จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้อย่างราบรื่น หลักปรัชญา: เทคโนโลยีควรหายไปเป็นการโต้ตอบที่เรียบง่าย แต่ละจุดสัมผัสควรรู้สึกคุ้นเคยและง่ายขึ้นโดยไม่คํานึงถึงโครงสร้างพื้นฐาน blockchain ที่ซับซ้อนที่ทํางานอยู