ปัญหาของ UX ใน Crypto หรือวิธีการทําให้ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

คุณเคยพยายามที่จะ "เดิมพัน" แท็กของคุณปรับ "ค่าใช้จ่ายก๊าซ" ของคุณหรือสํารองข้อมูล "คําพูดที่โดดเด่น" ของคุณและสงสัยว่าคุณเคยเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาต่างประเทศหรือไม่? ยินดีต้อนรับสู่การเข้ารหัสลับซึ่งแม้กระทั่งผู้ใหม่ที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดสามารถรู้สึกว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาเพียงเพื่อส่งเงินเพียงไม่กี่ ดอลลาร์ ระหว่างคําศัพท์ที่สับสนและการออกแบบที่น่ากลัวนี้คือสถานที่ที่ UX (หรือประสบการณ์ของผู้ใช้) เข้าสู่ระบบ อย่าสับสนกับ UI (อินเตอร์เฟซผู้ใช้) ซึ่งหมายถึงรูปลักษณ์ของหน้าจอ คุณสามารถมีอินเตอร์เฟซที่สวยงาม แต่มีประสบการณ์ของผู้ใช้ที่น่ากลัวหากขั้นตอนไม่สมเหตุสมผลหรือภาษาที่ยากที่จะเข้าใจ Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. และนี่เป็นหัวใจของปัญหา: การเข้ารหัสลับเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและน่าทึ่ง แต่มักจะถูกปิดผนึกไว้หลังเมนูและจargon ที่ทําให้ผู้คนกลัว ทําไม UX มีความสําคัญทุกที่ - เพิ่มเติมใน Crypto คุณอาจคิดว่า “สัมผัสที่ดี” เช่นการออกแบบที่หรูหราบนถ้วยกาแฟของคุณ แต่ในความเป็นจริงนอกเหนือจากความต้องการที่แท้จริงสําหรับผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนติดอยู่รอบ ๆ ในโลกดิจิตอล หากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีประโยชน์และรู้สึกง่ายและสนุกสนานพวกเขายังคงใช้ หากไม่พวกเขาจะหยุด -เร็ว ๆ นี้ UX เป็นเพียง And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX เป็นเพียง ตามที่ , "ประมาณสองสามของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการธนาคารกล่าวว่าถ้าพวกเขาเปิดบัญชีที่สถาบันการเงินพวกเขาไม่สามารถใช้มันได้โดยไม่มีความช่วยเหลือ" จํานวนผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการธนาคารนั้นประมาณ 1.4 พันล้านคนซึ่งยังเผชิญหน้ากับอุปสรรคของระยะทางและเอกสารเมื่อพยายามที่จะเปิดบัญชีธนาคาร ธนาคารโลก ธนาคารโลก คุณอาจคิดว่าการเข้ารหัสลับสามารถชนะผู้ใช้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย (ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น) แต่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความยากลําบากในการใช้ คนที่ไม่ใช่ธนาคารเหล่านี้สามารถหาทางเลือกที่มีประโยชน์ในการเข้ารหัสลับ แต่ UX นั้นอยู่ในช่วงกลาง พิจารณาวิธีการ iPhone ก่อนหน้านี้โทรศัพท์เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและเพียงผู้รักเทคโนโลยีเท่านั้นที่สํารวจคุณสมบัติขั้นสูงของพวกเขา แอปเปิ้ลทําให้ประสบการณ์ได้อย่างราบรื่นแม้กระทั่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับทุกคน นี่คือการใช้งานที่ยอดเยี่ยมในการทํางาน: คุณไม่จําเป็นต้องอ่านคู่มือและคุณรู้สึกมั่นใจในขณะที่ใช้ มาร์ทโฟนแบบปฏิวัติ มาร์ทโฟนแบบปฏิวัติ Crypto ควรมีวัตถุประสงค์สําหรับเดียวกัน การแก้ไขจํานวนมากเป็นเรื่องง่าย แต่พวกเขาต้องการนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะมุ่งเน้นไปที่ผู้คนปกติมากกว่าเพียงคนภายในและนักพัฒนาเท่านั้น ทําไม UX รู้สึกแตกใน Crypto ดังนั้นทําไมการเข้ารหัสลับรู้สึกไม่สะดวกในการใช้ในวันนี้? มีผู้รับผิดชอบทั่วไปไม่กี่คน ประการแรกการจargon คําศัพท์เช่น “rollups”, “mnemonic phrases”, “staking” และ “slippage” จะทําให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ซับซ้อน จากนั้นมีขั้นตอนมากมายเพียงเพื่อทําสิ่งที่เรียบง่าย: เปิดกระเป๋าสตางค์ซื้อ tokens และโอนพวกเขามักจะรู้สึกเหมือนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูงจากพื้นฐาน อย่าลืมที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่ซับซ้อน: เชือกยาวของตัวอักษรและตัวเลขสุ่ม คุณจะรู้สึกมั่นใจที่จะส่งเงินของคุณไปยัง ‘0x5a1F...7bC9’ โดยไม่ต้องตรวจสอบสามครั้งหรือไม่ แต่พวกเขาควรสามารถทําได้เนื่องจากระบบเหล่านี้ทําทุกอย่างด้วยเงินของพวกเขา That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language และข้อผิดพลาดในการเข้ารหัสลับสามารถเป็นแบบถาวร หากคุณส่งเหรียญไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องหรือสูญเสียกุญแจของคุณมักจะไม่สามารถกู้คืนได้ ไม่มีปุ่ม “undo” ที่เป็นมิตรที่นี่ แม้ว่าชื่อใหญ่ที่สุดของ crypto จะเห็นด้วยกันว่านี่เป็นปัญหา Brian Armstrong CEO ของ Coinbase แพลตฟอร์มของพวกเขายังคงต้องการการปรับปรุงและต้องการความเรียบง่ายมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่ เช่นเดียวกับ Changpeng Zhao, ex-CEO ของ Binance, กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้ทุกข์ทรมานจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ดี admitted การยอมรับ หากคุณเคยพยายามสะพานเหรียญครั้งแรกของคุณหรือใช้โปรโตคอล DeFi คุณรู้ว่าพวกเขาหมายถึงอะไร มันอาจดูน่ากลัวแม้สําหรับคนที่มีความสะดวกสบายออนไลน์ วิธีการทําให้ UX ใน Crypto ดีขึ้น โชคดีที่มีหลายวิธีในการปรับปรุง UX ในการเข้ารหัสลับ ประการแรกผู้ให้บริการควรลดจargon ที่เป็นไปได้ หากพวกเขาต้องใช้คําศัพท์ทางเทคนิคการอธิบายพวกเขาในภาษาที่เรียบง่ายในแอปจะเป็นความคิดที่ดี ต่อไปการฝึกอบรมของผู้ใช้เป็นสิ่งจําเป็นในขณะที่พวกเขาไป เคล็ดลับอินไลน์ขนาดเล็กหน้าจอยืนยันและตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าช่วยทําให้ประสบการณ์น้อยลง ตัวอย่างเช่นการเลือกความปลอดภัยที่สูงขึ้นล่วงหน้าหรือแนะนําค่าธรรมเนียมที่บํารุงรักษาสามารถช่วยปกป้องผู้ใช้จากตัวเอง Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings หลักการที่เป็นประโยชน์อีกอย่างคือการเปิดเผยขั้นสูง: แสดงตัวเลือกพื้นฐานและจําเป็นก่อนและซ่อนการตั้งค่าขั้นสูงหลังปุ่ม "ตัวเลือกเพิ่มเติม" ด้วยวิธีนี้ผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมผู้เริ่มต้น แต่ยังคงให้บริการผู้ใช้พลังงาน ความรวมเป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนพูดภาษาอังกฤษมีสายตาที่สมบูรณ์แบบหรือมีอายุต่ํากว่า 30 ปี การคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงและผู้ใช้ที่หลากหลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกคน , เนื่องจากนักพัฒนาจะไม่เคยมีประสบการณ์เดียวกันกับพวกเขา Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option ในทางกลับกันผู้ใช้ยังต้องพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจาร สิ่งที่ทําได้จนถึงขณะนี้ เราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้อยู่เสมอในลักษณะนี้ เมื่อ Bitcoin เปิดตัวครั้งแรกก็ไม่ได้มีแม้แต่ "คําพูดเมล็ด" คนมักจะ (หรือหายไป) ไฟล์ที่ไม่ได้เข้ารหัสของกุญแจส่วนตัวของพวกเขา การแลกเปลี่ยน decentralized (DEXs) เครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นและไม่ซับซ้อนมากขึ้น; วันนี้พวกเขามีอินเตอร์เฟซที่คล้ายกับแอป การพัฒนานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรด้วยการเน้นความสามารถในการใช้งาน just kept เป็นครั้งเดียว เพียงแค่รักษา เป็นครั้งเดียว ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมคือการเพิ่มขึ้นของบริการชื่อโดเมนแบบเข้ารหัสลับ แทนที่จะคัดลอกและวางที่อยู่ 42 ตัวคุณสามารถส่งการเข้ารหัสลับไปยัง alice.eth ด้วยบริการเช่น Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains และ SPACE ID อย่างไรก็ตามเทคนิคคือโดเมนเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะสําหรับผู้ที่สามารถซื้อและ / หรือ มันไม่ได้เป็นฟีเจอร์ฟรีในประเทศ They replace intimidating addresses with short, human-readable names. ค่าธรรมเนียมสําหรับพวกเขาทุกปี ค่าธรรมเนียมสําหรับพวกเขาทุกปี ในส่วนของพวกเขากระเป๋าสตางค์และแลกเปลี่ยนยังทําสิ่งต่างๆเพื่อปรับปรุง Ready Wallet (ก่อนหน้านี้ Argent) มุ่งเน้นไปที่การออกแบบแบบเคลื่อนที่แรกการสนับสนุนที่เป็นมิตรและการแทนที่คําอธิบายเมล็ดด้วย " ” คุณลักษณะจากคลาวด์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้กู้คืนการเข้าถึงหากพวกเขาสูญเสียอุปกรณ์ของพวกเขา MetaMask นําเสนอ “ ” สําหรับการทําธุรกรรมที่จําลองไว้ล่วงหน้าและทําให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น Coinbase แอปพลิเคชันของมันจะดึงดูดผู้เริ่มต้นอย่างมากแม้แต่จะลบตัวเลือกขั้นสูงบางอย่างจนกว่าผู้ใช้จะรู้สึกพร้อม การกู้คืน Off-chain การทําธุรกรรมอัจฉริยะ ได้ง่ายขึ้น การกู้คืน Off-chain การทําธุรกรรมอัจฉริยะ ได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มเช่น วัตถุประสงค์ในการนําเสนอการกระทําสัญญาในภาษาอังกฤษที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขาลงนามก่อนที่จะคลิกยืนยัน - ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วใน Obyte ตั้งแต่ปี 2020 (ดูด้านล่าง) นักวิจัยกําลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน เพื่อให้สัญญาอัจฉริยะใช้งานง่ายขึ้นและสามารถอ่านได้โดยมนุษย์ Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. สื่อลามก วิธีใหม่ สื่อลามก วิธีใหม่ ความพยายามเหล่านี้พิสูจน์ว่า UX ที่ดีขึ้นไม่เพียง แต่เป็นไปได้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วในหลายแพลตฟอร์ม ความท้าทายในขณะนี้คือการทําให้การปรับปรุงเหล่านี้เป็นปกติไม่ใช่ข้อยกเว้น กิจกรรม UX ของ Obyte Obyte ได้สร้างคุณสมบัติการเข้ารหัสลับที่เป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างเงียบสงบมานานหลายปีทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับทุกคน (แม้แต่ผู้เริ่มต้นที่สมบูรณ์) เพื่อส่งและใช้เงินดิจิตอล หนึ่งในเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดคือ textcoins ; พวกเขาเพียงแค่คลิกที่ลิงค์หรือป้อนในคํา 12 คําง่ายๆเพื่อเรียกร้องเงินทุน หากไม่มีใครเรียกร้อง textcoin คุณสามารถนํากลับได้ด้วยคลิก These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address คุณสามารถส่ง คุณสามารถส่ง คุณสามารถส่ง คุณลักษณะที่คิดถึงอีกอย่างคือความสามารถในการแทนที่ที่อยู่อีเมลที่ยาวและน่ากลัวด้วยชื่อผู้ใช้หรือรหัสสั้น แทนที่จะส่งเงินไปยังลําดับตัวเลขและตัวอักษรแบบสุ่มคุณสามารถลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ที่กําหนดเอง หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านใน ชื่อและรหัสสั้นเหล่านี้มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมครั้งเดียวขนาดเล็ก แต่เป็นราคาไม่แพงและคุณสามารถเก็บได้โดยไม่มีการสมัครสมาชิก ผ่านกระเป๋าสตางค์ Chatbot เปลี่ยนเมือง ผ่านกระเป๋าสตางค์ Chatbot เปลี่ยนเมือง Obyte ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อโต้ตอบกับ dapps (เช่น bridges หรือ DEXes) รวมถึงจํานวนเหรียญที่จะส่งในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสถานะของตัวแทน (เช่นบันทึกสมดุล) และแม้กระทั่งเว็บไซต์ของตัวแทน (สัญญา) ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับ ความโปร่งใสนี้ให้ความสงบสุขเมื่อจัดการกับสัญญาสมาร์ทที่ซับซ้อนหรือตัวแทน Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, สุดท้าย Obyte ทําให้ คุณไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ คุณเพียงแค่กรอกเทมเพลตที่เรียบง่ายในภาษาที่เรียบง่ายตั้งเงื่อนไขและส่งไปยังบุคคลอื่นเพื่อได้รับการอนุมัติ creating human-readable smart contracts สร้างสัญญาอัจฉริยะที่สามารถอ่านได้จากมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะส่งเหรียญสร้างข้อตกลงหรือเรียกร้องเงินทุนคุณสมบัติเหล่านี้หลายอย่างได้รับการทดสอบและเปิดให้ทุกคนมานานหลายปี ทั้งหมดมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายทําให้ Obyte เป็นมุมที่ยินดีต้อนรับของโลกการเข้ารหัสลับรวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ Featured Vector Image โดย pikisuperstar / Freepik ปราสาท ปราสาท