مشكلة UX في الائتمان، أو كيفية جعلها تبدو أكثر سهولة الاستخدام

هل حاولت أيضًا "تخزين" أسهمك، وتعديل "تعويضات الغاز" الخاصة بك، أو تحديث "الصوت الذهني" الخاص بك، وتساءلت ما إذا كنت قد دخلت في فئة لغة أجنبية؟ مرحبًا بكم في الكمبيوتر، حيث يمكن أن تشعر حتى الأكثر إثارة للجدل أنهم يلجأون إلى حل فضيحة فقط لإرسال بضعة دولارات. لا تفقدها مع UI (المتصفح المستخدم)، والذي يتحدث فقط إلى ما يبدو الشاشات. قد يكون لديك متصفح جميل ولكن تجربة المستخدم خطيرة إذا كانت الخطوات غير معقولة أو اللغة صعبة فهمها. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. وهذا هو قلب المشكلة: الكمبيوتر الائتماني مملوكاً من التكنولوجيا القوية والمتوقعة، ولكنها غالباً ما تكون مغلقة خلف مزيجات مضحكة ومصطلحات تخيف الناس. لماذا يهم UX في كل مكان - حتى أكثر في الائتمان قد تفكر مثل تصميم رائع على كوبك، ولكن في الواقع، بالإضافة إلى الحاجة الحقيقية إلى المنتج، هذا هو ما يجعل الناس يرتبطون في العالم الرقمي.إذا كان منتج البرمجيات مفيدًا ويبدو سهلًا وممتعًا أيضًا، فسوف تستمر في استخدامه.إذا لم يكن، فسوف تنتهي بسرعة. UX is just And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX هو فقط وفقا ل وأشار إلى أن “حوالي ثلثي البالغين غير المصرفيين قالوا إنهم لن يستطيعوا استخدام حسابهم في مؤسسة مالية دون مساعدة”. World Bank البنك الدولي قد تعتقد أن الائتمان يمكن أن يفوز بسهولة على هذه المستخدمين (لا حاجة إلى الإنترنت فقط)، ولكن لا يزال هناك مشكلة من صعوبة الاستخدام. تفكر في كيفية iPhone قبل ذلك، كانت الهواتف الذكية صعبة، وتستعرض فقط محبي التكنولوجيا خصائصها المتقدمة.أبل جعل تجربة سهلة، حتى رائعة، للجميع.هذا هو الأفضل في العمل: لا تحتاج إلى قراءة دليل، وكنت تشعر بالثقة أثناء استخدامها. الثورة على الهواتف الذكية الثورة على الهواتف الذكية العديد من الإصلاحات بسيطة ، ولكنها تتطلب من مصممي المنتجات التركيز أكثر على الأشخاص العاديين بدلاً من مجرد المستخدمين والمطورين. لماذا UX يشعر بالخسارة في Crypto لذلك، لماذا تشعر المفاتيح بأنها مشكلة في استخدامها اليوم؟ هناك بعض المشاكل الشائعة. أولاً، المفاتيح. كلمات مثل "الخلفيات"، "الخطابات الذهنية"، "الخلفية"، "الخلفية" تشعر بالقلق حتى المستخدمين ذوي الخبرة. ثم، هناك العديد من الخطوات فقط للقيام بأي شيء بسيط: فتح حسابات، شراء تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات، وتحويلها غالباً ما تشعر بالتعرف على الرياضيات المتقدمة من البداية. لا ننسى عناوين محفظة معقدة: أساليب طويلة من الرسائل والأرقام العشوائية. هل تشعر بالتأكد من إرسال أموالك إلى '0x5a1F...7bC9' دون التحقق من ذلك ثلاث مرات؟ ولكن يجب أن يكونوا قادرين على ذلك، لأن هذه الأنظمة تفعل كل أنواع الأشياء مع أموالهم. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language ويمكن أن يكون الأخطاء في الائتمان دائمًا.إذا أرسلت العملات إلى عنوان خاطئ أو فقدت مفتاحك، في كثير من الأحيان لا توجد طريقة لتعويضها. حتى أكبر أسماء الكمبيوتر الائتماني يتفقون على أن هذا هو مشكلة. - براين أرمسترونغ، رئيس شركة Coinbase، كما قال Changpeng Zhao، المدير التنفيذي السابق لـ Binance، إن التبادل تعاني من تجربة مستخدمة سيئة. admitted التذكير إذا حاولت أيضًا تجميع أول عملاتك أو استخدام بروتوكولات DeFi ، فستعلم ماذا تعنيه. كيفية جعل UX في Crypto أفضل لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لتعزيز UX في الائتمان. أولاً، يجب على الموردين تقليل التوترات في كل مكان ممكن. إذا كانوا بحاجة إلى استخدام المصطلحات التقنية، فإن تفسيرها باللغة البسيطة في التطبيق سيكون فكرة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعليم المستخدمين كما هو الحال أمر حيوي، والخطوات الصغيرة في الخط، والصور الإثباتية، والنتائج تساعد على جعل التجربة أقل إجهادًا. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد اختيار أعلى أمان أو تشجيع رسوم احترافي لحماية المستخدمين من أنفسهم. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings أحد المبادئ المفيدة الأخرى هو إعلان تدريجي: عرض الخيارات الأساسية الضرورية أولاً وتخفيض الإعدادات المتقدمة خلف زر "مزيد من الخيارات". ليس الجميع يتحدث باللغة الإنجليزية، لديه رؤية مثالية، أو يبلغ من العمر 30 عامًا. لأن المطورين لن يحصلون على نفس الخبرة. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option من ناحية أخرى ، يحتاج المستخدمون أيضًا إلى النظر في التوازن المفتوح ضد غير المفتوح. الكمبيوتر المفتوح (مثل تلك على التبادل المركزي) غالبا ما تكون أسهل لأن الشركة تتعامل مع الأمان ، ولكنها أقل خصوصية وآمنة. الكمبيوتر المفتوح غير المفتوح يمنح المزيد من السيطرة ولكن يتطلب المزيد من المعرفة من أصحابها. ماذا فعلت حتى الآن؟ نحن بحاجة إلى الاعتراف أنه لم يكن دائماً هذا الطريق.على الرغم من أن بوتين تم إطلاقه لأول مرة، لم يكن هناك حتى "عبارات البذور". (أو الخسارة) ملف غير مجهول من مفتاحهم الخاص. أدوات أكثر تعقيدًا وأكثر تعقيدًا؛ اليوم، لديها مصطلحات تشبه التطبيقات. فقط استمرت كان هناك مرة فقط استمرت كان هناك مرة على سبيل المثال، بدلاً من نسخ وإدخال عنوان 42 علامة، يمكنك إرسال رمزية إلى "alice.eth" بفضل خدمات مثل Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains و SPACE ID. ومع ذلك ، فإن الخيال هو أن هذه المواقع متاحة فقط لأولئك الذين يمكنهم شراءها و / أو إنه ليس بالضبط ميزة وطنية، مجانية. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. الدفع عنهم سنويا الدفع عنهم سنويا من ناحية أخرى ، فإن الكمبيوتر والبرمجيات تعمل أيضًا على تحسين الأشياء. Ready Wallet (بالتالي Argent) تركز على تصميم أولي على الهواتف المحمولة ، ودعم صديق ، وبدلاً من استبدال عبارات البذور مع " » ميزة من الضوء لمساعدة المستخدمين على استعادة الوصول إذا فقدوا أجهزةهم. لتسويق المعاملات المبتكرة و جعلها أكثر كفاءة في التكلفة. هذا التطبيق يلجأ بشكل كبير إلى المبتدئين، حتى إزالة بعض الخيارات المتقدمة حتى يبدو المستخدمون مستعدين. استرداد الطائرات off-chain التداول الذكي وقد أسهل استرداد الطائرات off-chain التداول الذكي وقد أسهل منصات مثل تهدف إلى تقديم عمليات العقد باللغة الإنجليزية البسيطة بحيث يمكن للمستخدمين فهم ما يلقونه قبل التحديد - مما يبدو أنه موجود في Obyte منذ عام 2020 (انظر أدناه). جعل العقود الذكية أسهل استخدامًا وأكثر قراءةً للإنسان. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. الوسائط.live طرق جديدة الوسائط.live طرق جديدة هذه الجهود تثبت أن أفضل UX ليس فقط ممكنًا، ولكن يحدث بالفعل في عدة منصات. مبادرات Obyte's UX وقد تم إنشاء Obyte بسهولة ميزات رمزية صديقة للمستخدم لعدة سنوات ، مما يجعل من أسهل بكثير لأي شخص (حتى المبتدئين الكاملين) لإرسال واستخدام المال الرقمي. لا يزالون يضربون على الرابط أو يكتبون في عبارة 12 كلمة بسيطة للحصول على الأموال.إذا لم يكن هناك أي شخص يطالب بـ textcoin، يمكنك حتى استردادها بسهولة. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address يمكنك إرسال يمكنك إرسال يمكنك إرسال ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي القدرة على استبدال عناوين طويلة ومخيفة بالسمات المستخدمة أو الكمبيوتر. بدلاً من إرسال الأموال إلى سلسلة عشوائية من الرسائل والأرقام، يمكنك تسجيل اسم مستخدم مخصص. إذا كان لديك منزل في هذه الأسماء والأكسسوارات تأتي مع تكلفة صغيرة، مرة واحدة، ولكن من الممكن أن تكون متوفرة لديك للحفاظ على دون التسجيلات. عبر الشبكة Chatbot تغيير المدينة عبر الشبكة Chatbot تغيير المدينة Obyte يساعدك أيضًا على تجنب الأخطاء عند التفاعل مع Dapps (مثل الجسر أو DEXes). بما في ذلك كمية العملات التي يتم إرسالها في استجابة، والتغييرات في حالة المشترك (مثل تسجيلات التكلفة) وحتى موقع موقع المشترك (التعاقد) الذي تتفاعل معه. في نهاية المطاف ، فإن Obyte لا تحتاج إلى أن تكون متصفحًا، عليك فقط إكمال نموذج بسيط باللغة البسيطة، وتحديد الشروط، وإرسالها إلى الأطراف الأخرى للحصول على موافقة. إنشاء عقود ذكية قابلة للتعرف على الإنسان إنشاء عقود ذكية قابلة للتعرف على الإنسان سواء كنت ترسل العملات، إنشاء الاتفاقيات، أو طلب الأموال، العديد من هذه الميزات هي حية، اختبار، ومفتوحة للجميع منذ سنوات.