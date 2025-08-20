El problema de UX en Crypto, o Cómo hacer que parezca más amigable al usuario

¿Alguna vez has intentado “apostar” tus tokens, ajustar tus “cargas de gas”, o copiar tu “frase mnemónica”, y te has preguntado si accidentalmente has entrado en una clase de idioma extranjero? Bienvenido a la criptografía, donde incluso los novatos más entusiastas pueden sentirse como si estuvieran resolviendo un rompecabezas solo para enviar unos pocos dólares. No se confunda con UI (interfaz de usuario), que se refiere sólo a cómo se ven las pantallas.Puede tener una interfaz hermosa pero una experiencia de usuario terrible si los pasos no tienen sentido o el idioma es difícil de entender. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. Y ese es el corazón del problema: la criptografía está llena de tecnología poderosa y prometedora, pero a menudo está encerrada detrás de menús confusos y jargón que asustan a la gente. Por qué UX importa en todas partes - aún más en Crypto Usted puede pensar un “buen toque”, como un diseño fantástico en su taza de café. Pero en realidad, además de la necesidad real del producto, es lo que hace que las personas se mantengan en el mundo digital. Si un producto de software es útil y también se siente fácil y agradable, seguirán usandolo. UX es sólo And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX es sólo Según la , "alrededor de dos tercios de los adultos no bancarios dijeron que si abrieron una cuenta en una institución financiera, no podrían usarla sin ayuda."El total de esos adultos no bancarios es de alrededor de 1.4 mil millones, que también se enfrentan a barreras de distancia y documentación cuando intentan abrir cuentas bancarias. World Bank Banco Mundial Usted podría pensar que la criptografía podría ganar fácilmente sobre esos usuarios (sólo se necesita Internet), pero todavía hay el problema de la dificultad de uso. Piensa en cómo el iPhone Antes de eso, los teléfonos eran escasos, y solo los entusiastas de la tecnología exploraban sus características avanzadas.Apple hizo la experiencia suave, incluso deliciosa, para todos.Eso es un gran UX en el trabajo: no necesita leer un manual, y se siente seguro mientras lo utiliza. Los smartphones revolucionarios Los smartphones revolucionarios Muchas correcciones son simples, pero requieren que los diseñadores de productos se centren más en personas regulares en lugar de sólo en insiders y desarrolladores. Por qué UX se siente roto en Crypto Entonces, ¿por qué la criptografía se siente tan incómoda de usar hoy en día? Hay algunos culpables comunes. En primer lugar, el jargón. Términos como “rollups”, “frases mnemónicas”, “estacking” y “slippage” confunden incluso a usuarios experimentados. Luego, hay los muchos pasos para hacer algo simple: abrir una cartera, comprar tokens, y transferirlos a menudo se siente como aprender matemáticas avanzadas desde cero. No olvidemos las complejas direcciones de billetera: largas cadenas de letras y números aleatorios. ¿se sentiría seguro de enviar su dinero a ‘0x5a1F...7bC9’ sin triplicarlo? Pero deben ser capaces de hacerlo, ya que estos sistemas están haciendo todo tipo de cosas con su dinero. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language Y los errores en la criptografía pueden ser permanentes.Si envía monedas a la dirección equivocada o pierde sus llaves, a menudo no hay manera de recuperarlas. Incluso los nombres más grandes de las criptomonedas están de acuerdo en que esto es un problema. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, que sus plataformas todavía necesitan mejoras y requieren más simplificación para atraer a nuevos usuarios.Asimismo, Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, ha dicho que el intercambio ha sufrido de una mala experiencia de usuario. Admitió Admitió Si alguna vez ha intentado poner puentes a sus primeras monedas o utilizar los protocolos DeFi, sabe lo que significan. Cómo hacer UX en Crypto mejor Afortunadamente, hay muchas maneras de mejorar UX en criptografía. Primero, los proveedores deben minimizar el jargón donde sea posible. Si tienen que usar términos técnicos, explicarlos en lenguaje simple justo en la aplicación sería una buena idea. A continuación, la educación de los usuarios a medida que van es esencial.Pocos consejos en línea, pantallas de confirmación y indicadores de progreso ayudan a hacer la experiencia menos estresante. Por ejemplo, pre-seleccionar una seguridad más alta o sugerir tarifas conservadoras puede ayudar a proteger a los usuarios de sí mismos. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Otro principio útil es la divulgación progresiva: mostrar las opciones básicas y necesarias primero y ocultar la configuración avanzada detrás de un botón “más opciones”. No todo el mundo habla inglés, tiene una visión perfecta, o tiene menos de 30 años.Pensar en la accesibilidad y la diversidad de los usuarios es bueno para todos. Los desarrolladores nunca tendrán la misma experiencia que ellos. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option Por otro lado, los usuarios también necesitan considerar el equilibrio custodial vs. no custodial. las carteras custodiales (como las de los intercambios centralizados) a menudo son más fáciles porque la empresa maneja la seguridad, pero son menos privadas y seguras. las carteras no custodiales dan más control pero requieren más conocimiento de los propietarios. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Tenemos que admitir que no siempre ha sido así.Cuando Bitcoin se lanzó por primera vez, ni siquiera había “frases de semilla”. (o perdido) un archivo no cifrado de su clave privada. intercambios descentralizados (DEX) herramientas más complejas, clunky; hoy en día, tienen interfaces parecidas a las aplicaciones. Este progreso muestra lo mucho que puede cambiar con un enfoque en la usabilidad. Sólo mantenía Era una vez Sólo mantenía Era una vez En lugar de copiar y pegar una dirección de 42 caracteres, puede enviar la criptografía a alice.eth gracias a servicios como Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains y SPACE ID. Sin embargo, el truco es que esos dominios solo están disponibles para aquellos que pueden comprarlos y / o No es exactamente una característica nativa y libre. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. pay for them yearly Pagar por ellos anualmente Por su parte, las carteras y los intercambios también están haciendo cosas para mejorar. Ready Wallet (anteriormente Argent) se centra en un diseño móvil primero, soporte amigable y reemplazo de frases de semilla con un " "función de la nube para ayudar a los usuarios a recuperar el acceso si pierden sus dispositivos. para transacciones pre-simuladas y para hacerlas más rentables. su aplicación de forma dramática para apelar a los principiantes, incluso eliminando algunas opciones avanzadas hasta que los usuarios se sientan listos. Recuperación off-chain Transacciones inteligentes Se ha simplificado Recuperación off-chain Transacciones inteligentes Se ha simplificado Las plataformas como El objetivo es presentar acciones contractuales en inglés simple para que los usuarios puedan entender lo que están firmando antes de hacer clic en confirmación, similar a lo que ya existe en Obyte desde 2020 (ver más abajo). Hacer que los contratos inteligentes sean más fáciles de usar y legibles por los humanos. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. Página web.live Nuevas maneras Página web.live Nuevas maneras Estos esfuerzos demuestran que un mejor UX no sólo es posible, sino que ya está sucediendo en varias plataformas.El desafío ahora es hacer de estas mejoras la norma, no la excepción. Iniciativas UX de Obyte Obyte ha estado construyendo silenciosamente características de criptografía fáciles de usar durante años, lo que hace que sea mucho más fácil para cualquiera (incluso para principiantes completos) enviar y usar dinero digital. ; simplemente hacen clic en un enlace o escriben en una simple frase de 12 palabras para reclamar los fondos.Si nadie reclama la textcoin, incluso puede devolverla con un toque. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address Puedes enviar Puedes enviar Puedes enviar Otra característica pensada es la capacidad de reemplazar direcciones largas e intimidantes con nombres de usuario o códigos cortos. En lugar de enviar fondos a una cadena aleatoria de letras y números, puede registrar un nombre de usuario personalizado Si usted posee una casa en Estos nombres y códigos cortos vienen con una pequeña tarifa única, pero es asequible y tuyo para mantener sin suscripciones. Por medio de chatbot Cambiar la ciudad Por medio de chatbot Cambiar la ciudad Obyte también le ayuda a evitar errores al interactuar con dapps (como puentes o DEXes). incluidos los importes de las monedas a enviar en respuesta, los cambios en el estado del agente (como los registros del balance), e incluso el sitio web del agente (contrato) con el que está interactuando. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, Por último, el cambio hace Usted no tiene que ser un programador; simplemente rellene un modelo simple en lenguaje simple, establezca las condiciones y envíelo a la otra parte para su aprobación. Creación de contratos inteligentes legibles por el hombre Creación de contratos inteligentes legibles por el hombre Ya sea que estés enviando monedas, creando acuerdos o reclamando fondos, muchas de estas características han estado en vivo, probadas y abiertas a todos durante años. Imagen vectorial de picisuperstar / Freepik Freepik Freepik