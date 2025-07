Utawala wa mifano ya juu ya LeetCode kwa mahojiano ya coding: Mwongozo na Mkakati wa 2025

Hivyo wewe ni kujiandaa kwa ajili ya mahojiano hayo ya kiufundi ya kutisha, huh? Tumaini mimi, nimekuwa huko - kunyonyesha katika bahari ya matatizo ya LeetCode zaidi ya 2000, na kujiuliza kama ningeweza kufikia upande mwingine.

Lakini hapa ni siri ambayo ningependa kuwaambia mtu awali:

Sio juu ya idadi ya matatizo unayoweza kutatua; ni juu ya kutambua mifano nyuma yao.

Baada ya kupiga kichwa changu dhidi ya ukuta wa algorithm kwa miezi(Na kutibu maumivu ya kichwa yaliyotokana na njia nyingi za caffeine )Mwisho waKuondoa msimbo waLeo, mimi ni kushiriki zaidi yaUfanisi wa LeetCodekwamba utakuwa na wewe kutatua matatizo kama mtaalamu katika 2025.

Kwa nini mifano ni muhimu zaidi kuliko kusafisha matatizo ya random

Angalia, nilikuwa mtu huyo ambaye alikuwaPiga ngumu matatizo ya LeetCodena kuomba nilikuwa nimeona mabadiliko ya kutosha ili kuimarisha mahojiano yangu. tahadhari ya spoiler: haifanyi kazi nzuri.

Ukweli wa kweli? Mahojiano ya kiufundi Kwa mujibu wa utafiti wa hivi karibuni, wagombea ambao kutawala mifano muhimu hufanya kazi vizuri zaidi kuliko wale ambao tu kupiga kupitia mamia ya matatizo ya random.

Kama mhandisi wa juu katika kampuni ya FAANG aliniambia:

"Sikuwa na wasiwasi kama umefunua tatizo hilo halisi kabla; nataka kuona kama unaweza kutambua mfano na kutumia mbinu sahihi."

Hivyo hebu kuingia katika mifano ambayo itakupa juu zaidiROIKwa ajili ya muda wako wa kusoma thamani!

Duka la Sliding: BFF yako kwa matatizo ya mstari na mstari

Teknolojia ya dirisha ni CLUTCH kwa matatizo ya mfululizo / mfululizo ambapo unahitaji kupata subarray au substring ambayo inakidhi mahitaji fulani. Badala ya kuharibu kwa kiasi kikubwa na mikono iliyowekwa (na kufanya msemaji kuharibu kwenye suluhisho lako la O(n2)), mfano huu unakuwezesha kutatua matatizo haya katika muda wa O(n).

Wakati wa kutumia:

Kufanya kazi na miundo ya data ya linear kama vile array au string

Unahitaji kupata subarray / substring ambayo inakidhi hali

Kuangalia kwa min / max / muda mrefu / mfupi subarray na mali maalum

Maelezo ya Teknolojia:

Tunatumia pointers mbili (tutaita 'em i na j) ili kuunda "ndoo" ambayo inaweza kupanua au kupunguzwa:

def sliding_window_example(nums, k): # Dynamic sliding window example - find max sum subarray of size k window_sum = 0 max_sum = 0 start = 0 for end in range(len(nums)): # Expand the window window_sum += nums[end] # When window exceeds size k, shrink from left if end >= k - 1: max_sum = max(max_sum, window_sum) window_sum -= nums[start] # Remove element going out of window start += 1 return max_sum

Kuna aina mbili za vitunguu vya vitunguu:

Duka la ukubwa wa imara: Wakati ukubwa wa subarray ni imara (kama vile "Find max sum of subarray of size k") Duka la ukubwa wa nguvu: Wakati ukubwa unabadilika kulingana na hali (kama vile "subarray mfupi na jumla >= lengo")

Hapa ni jinsi unavyoweza kutekeleza dirisha la nguvu ili kupata subarray ndogo na jumla ≥ lengo:

def smallest_subarray_with_given_sum(nums, target): window_sum = 0 min_length = float('inf') start = 0 for end in range(len(nums)): window_sum += nums[end] # Add the next element to the window # Shrink the window as small as possible while maintaining the condition while window_sum >= target: min_length = min(min_length, end - start + 1) window_sum -= nums[start] start += 1 return min_length if min_length != float('inf') else 0

Kwa uaminifu, mara tu nilipopata mfano huu chini, matatizo mengi ya "ngumu" ghafla yamewaweza kusimamiwa.

Matatizo ya vitendo

Kiwango cha juu cha ukubwa wa K

Substring ya muda mrefu zaidi na wahusika tofauti wa K

Matunda katika mifuko (LeetCode #904)

Substring ya muda mrefu bila wahusika wa kurudia (LeetCode #3)

Picha hii ilipigwa tokea ktk veranda za moja ya vyumba vya Manyara Serena Lodge.

Maonyesho mawili ni mwingine wa mabadiliko ya mchezo, hasa wakati wa kufanya kazi na mfululizo uliochaguliwa. Mfano huu unahusisha kutumia maonyesho mawili kutafakari kupitia mfululizo na kupata vipengele ambavyo vinakidhi hali fulani.

Wakati wa kutumia:

Kufanya kazi na array iliyochaguliwa

Unahitaji kupata wanandoa ambao kukidhi hali

Matatizo yanayohusiana na kurekebisha au palindromes

Utekelezaji wa msingi:

def two_sum_sorted(numbers, target): # Two pointers from opposite ends left, right = 0, len(numbers) - 1 while left < right: current_sum = numbers[left] + numbers[right] if current_sum == target: return [left + 1, right + 1] # 1-indexed result for LeetCode elif current_sum < target: left += 1 # Need a larger number else: right -= 1 # Need a smaller number return [-1, -1] # No solution found

Ninajisikia, mbinu hii imemwokoa katika mahojiano mengi. Mara moja nilikuwa nikiamka mpaka nilijifunza "Oh, kusubiri, hii ni tatizo la pointer mbili tu!" Mwandishi wa uso ulionekana na nilijua nilikuwa nyuma katika mchezo. 😎

Practice Problems:

Maelezo ya 2 (LeetCode #167)

Kuondoa Duplicates (LeetCode #26)

Mchoro wa Mchoro wa Mchoro (LeetCode #977)

3Suma ya (LeetCode #15)

Fast & Slow Pointers: Mbuzi na mbuzi

Mfano huu unatumia pointers mbili ambazo zinageuka kwa kasi tofauti.Ni muhimu sana kwa kugundua mzunguko katika orodha zilizounganishwa au mfululizo.

When to use it:

Matatizo ya orodha inayohusiana, hasa kugundua mzunguko

Kupata katikati ya orodha iliyounganishwa

Kuamua kama nambari ni nambari ya furaha

def has_cycle(head): if not head or not head.next: return False slow = head fast = head # Fast pointer moves twice as fast as slow pointer while fast and fast.next: slow = slow.next # Move slow pointer by 1 fast = fast.next.next # Move fast pointer by 2 # If there's a cycle, they'll meet if slow == fast: return True # If fast reaches the end, there's no cycle return False

Wakati nilipokutana na mbinu hii kwa mara ya kwanza, akili yangu ilifufuka. Kama, jinsi ya kuhamia kwa kasi tofauti husaidia? Lakini mara tu unapoona katika vitendo - hasa na Algorithm ya Utafutaji wa Mzunguko wa Floyd - ni uchawi safi.

Practice Problems:

Mzunguko wa Orodha ya Linked (LeetCode #141)

Kati ya orodha ya kuunganishwa (LeetCode #876)

Orodha ya kuunganishwa kwa Palindrome (LeetCode #234)

Nambari ya Furaha (LeetCode #202)

Mti na Graph Traversal: DFS & BFS

Mti na chati ni kila mahali katika mahojiano ya kiufundi, hasa katika makampuni kama vile Meta na Amazon.Utawala wa utafutaji wa kwanza wa kina (DFS) na utafutaji wa kwanza wa upana (BFS) hauwezi kujadiliwa.

When to use DFS:

Kupata njia kati ya nodes mbili

Kuchunguza mzunguko wa

Maelezo ya Topolojia

Kuchunguza uwezekano wote (backtracking)

Utekelezaji wa DFS:

def dfs(root): if not root: return # Visit the current node print(root.val) # Recursively visit left and right children dfs(root.left) dfs(root.right) # Iterative DFS using a stack def iterative_dfs(root): if not root: return stack = [root] while stack: node = stack.pop() print(node.val) # Push right first so left gets processed first (LIFO) if node.right: stack.append(node.right) if node.left: stack.append(node.left)

When to use BFS:

Kupata njia ya haraka zaidi

Utaratibu wa kuhamia

Kupata node karibu na node ya mwanzo

Utekelezaji wa BFS:

from collections import deque def bfs(root): if not root: return queue = deque([root]) while queue: node = queue.popleft() print(node.val) if node.left: queue.append(node.left) if node.right: queue.append(node.right)

Mara ya kwanza nilijaribu kutekeleza algorithms hizi katika mahojiano, niliunganisha shughuli zangu za stack na mstari. Mazungumzo kuhusu wakati wa kutisha! 😳 Tip Pro: mazoezi haya mpaka ni asili ya pili.

Practice Problems:

Utaratibu wa kiwango cha mti wa binary (LeetCode #102)

Idadi ya visiwa (LeetCode #200)

Mpango wa Kazi (LeetCode #207)

Mstari wa Neno (LeetCode #127)

5. Binary Search: Not Just for Sorted Arrays!

Utafutaji wa binary ni algorithm classic ya kugawana na kushinda ambayo mara nyingi inachukuliwa chini. sio tu kwa kutafuta vipengele katika mfululizo uliofanywa - inaweza kutumika kwa matatizo mbalimbali na nafasi ya utafutaji ya monotonous.

When to use it:

Utafutaji katika mfululizo uliopangwa

Kupata thamani maalum au kiwango cha

Matatizo ambapo nafasi ya ufumbuzi inaweza kugawanywa kwa nusu





def binary_search(nums, target): left, right = 0, len(nums) - 1 while left <= right: mid = left + (right - left) // 2 # Avoid potential overflow if nums[mid] == target: return mid elif nums[mid] < target: left = mid + 1 # Search in the right half else: right = mid - 1 # Search in the left half return -1 # Target not found

Niliwahi kufikiria utafutaji wa binary ulikuwa mdogo mpaka nilianza kuona mabadiliko yote ya busara katika mahojiano. Sasa ni moja ya mbinu zangu za kwenda! Kumbuka, utafutaji wa binary sio tu kuhusu kupata kipengele - ni kuhusu kuondoa nusu ya uwezekano katika kila hatua.

Practice Problems:

Utafutaji katika Matangazo ya Mzunguko (LeetCode #33)

Kupata nafasi ya kwanza na ya mwisho ya kipengele (LeetCode #34)

Median ya Mipango Miwili ya Utangulizi (LeetCode #4)

Koko Chakula Bananas (LeetCode #875)

6. Dynamic Programming: Breaking Problems Down

Programu ya dinamiki (DP) mara nyingi ni mfano wa kutisha zaidi kwa wagombea, lakini ni nguvu sana mara tu unapojifunza.

When to use it:

Matatizo ya ufanisi (max / min / muda mrefu / mfupi)

Kuhesabu matatizo (maana idadi ya njia ya ...)

Matatizo ya kuunganisha matatizo ya chini na substructure bora





def coin_change(coins, amount): # Initialize DP array with amount+1 (represents "infinity") dp = [amount + 1] * (amount + 1) dp[0] = 0 # Base case: 0 coins needed to make amount 0 for coin in coins: for x in range(coin, amount + 1): # Either don't use this coin, or use it and add 1 to solution for amount-coin dp[x] = min(dp[x], dp[x - coin] + 1) return dp[amount] if dp[amount] != amount + 1 else -1

Sitawaambia uongo, matatizo ya DP yalisababisha nilitaka kuungana na mpira na kulia. 😭 Lakini mara moja nilielewa muundo wa kufafanua hali na mabadiliko, walijifunza zaidi.

Practice Problems:

Mabadiliko ya Coin (LeetCode #322)

Ufuatiliaji wa kawaida wa muda mrefu (LeetCode #1143)

Ufuatiliaji wa kuongezeka kwa muda mrefu (LeetCode #300)

Mshambuliaji wa nyumba (LeetCode #198)

Backtracking: kuchunguza uwezekano wote

Backtracking ni kimsingi recursion na twist-ni kuchunguza ufumbuzi wote iwezekanavyo kwa kujenga wagombea kwa kiwango cha chini na kuachana nao ("backtracking") mara moja ni wazi kwamba hawawezi kufanya kazi.

When to use it:

Matatizo ya mchanganyiko (combinations, permutations)

Mchezo wa kutatua puzzle (sudoku, n-queens)

matatizo ya kuridhika





def permute(nums): result = [] def backtrack(current, remaining): # Base case: all numbers used if not remaining: result.append(current[:]) return for i in range(len(remaining)): # Add the number to our current permutation current.append(remaining[i]) # Recursively backtrack with remaining numbers backtrack(current, remaining[:i] + remaining[i+1:]) # Remove the number to try other possibilities current.pop() backtrack([], nums) return result

Matatizo ya kurudi nyuma yanaweza kuwa kidogo ya akili katika mwanzo.Nakumbuka kuangalia juu ya whiteboard yangu kwa muda mrefu wa kutisha kujaribu kutazama mti wa kurudi.Lakini mara tu unapata, wao huwa na kuridhisha kweli kutatua!

Practice Problems:

Mifumo ya chini (LeetCode #78)

Maoni yako (LeetCode #46)

N-Queens (LeetCode ya #51)

Utafutaji wa Neno (LeetCode #79)

Study Plan: How to Master These Patterns by 2025

Sasa tumefunika mifano muhimu zaidi, hebu kuzungumza juu ya mkakati. Hapa ni jinsi ningepata mbinu ya kutawala mifano haya kama ningeweza kuanza kutoka chini:





Week 1-2: Focus on Sliding Window and Two Pointers Start with easy problems for each pattern

Move to medium problems once comfortable

Review solutions and optimize Week 3-4: Tree/Graph Traversal (DFS & BFS) Practice both recursive and iterative implementations

Apply to tree problems first, then graph problems

Make sure you understand the differences between DFS and BFS Week 5-6: Binary Search and Fast & Slow Pointers Master the basic template first

Then tackle variations and edge cases

Focus on problems that aren't obviously binary search at first glance Week 7-9: Dynamic Programming Start with simple 1D DP problems

Move to 2D DP problems

Practice recognizing when to use DP Week 10-12: Backtracking and Advanced Patterns Combine multiple patterns in complex problems

Time yourself to simulate interview conditions

Practice explaining your approach out loud

Kumbuka, ufuatiliaji unashinda kiwango cha nguvu. Napenda kuona wewe kutatua tatizo moja kila siku kikamilifu kuliko kukabiliana na matatizo 10 bila kuelewa.

It's Not Just About the Code

Ingawa mifano hii ni muhimu, mahojiano ya kiufundi pia ni kuhusu mawasiliano, mchakato wa kutatua matatizo, na kukabiliana na shinikizo.

Nimepiga risasi mahojiano ambapo kwa kweli nilijua suluhisho, tu kwa sababu nilikuwa na wasiwasi na sikuweza kueleza mchakato wangu wa kufikiri.

Hivyo kama wewe mazoezi, si tu code-kufafanua mbinu yako kwa sauti kubwa, kuzingatia mikataba, kuchambua muda na utaratibu wa nafasi, na kushughulikia kesi edge.Ujuzi wa algorithm.

Nadhani mwongozo huu utawasaidia kuharibu mahojiano yako ya coding katika 2025. Kumbuka, huna peke yako katika safari hii - sisi soteMateso kupitia LeetCode pamojaSasa kwenda nje na kushinda mifano hiyo!

Furaha coding, na matumaini ya miungu algorithmic ni daima kwa faida yako!