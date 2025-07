Dominar los mejores patrones de LeetCode para las entrevistas de codificación: una guía y estrategia de 2025

Creedme, he estado allí - ahogando en un océano de más de 2000 problemas LeetCode, preguntándose si alguna vez lo haría al otro lado.

Pero aquí está el secreto que desearía que alguien me hubiera contado antes:

No se trata de cuántos problemas se resuelven; se trata de reconocer los patrones detrás de ellos.

Después de golpear mi cabeza contra la pared algorítmica durante meses(y alimentar los dolores de cabeza resultantes con demasiada cafeína)Y por finrompió el códigoHoy, estoy compartiendo lo másPatentes LeetCode eficacesque tendrá que resolver problemas como un profesional en 2025.

Por qué los patrones son más importantes que los problemas aleatorios

Mira, yo era aquella persona queSeleccione aleatoriamente problemas de LeetCodey rezo que había visto suficientes variaciones para acear mis entrevistas. alerta de spoiler: no funcionó muy bien.

¿La verdad ? Entrevistas técnicas En 2025 se trata menos de memorizar soluciones y más de aplicar marcos de resolución de problemas.De acuerdo con estudios recientes, los candidatos que dominan patrones clave funcionan significativamente mejor que aquellos que simplemente molían a través de cientos de problemas aleatorios.

Como un ingeniero senior en una empresa FAANG me dijo:

"No me importa si has resuelto ese problema exacto antes, quiero ver si puedes reconocer el patrón y aplicar el enfoque correcto".

Así que vamos a entrar en los patrones que te darán el más altoROI¡Por tu precioso tiempo de estudio!

Ventana deslizante: tu BFF para problemas de matriz y cadena

La técnica de ventana deslizante es CLUTCH para problemas de array/string en los que necesita encontrar un subarray o substring que cumpla ciertas condiciones. En lugar de forzar bruto con loops envueltos (y hacer que el entrevistador cringe en su solución O(n2)), este patrón le permite resolver estos problemas en tiempo O(n).

Cuándo usarlo:

Trabajar con estructuras de datos lineales como arreglos o cadenas

Necesidad de encontrar un subarray/substring que cumpla una condición

Buscando el subarray min/max/más largo/más corto con propiedades específicas

La técnica :

Utilizamos dos punteros (llamemos 'em i y j) para crear una "ventana" que puede expandirse o encogerse:

def sliding_window_example(nums, k): # Dynamic sliding window example - find max sum subarray of size k window_sum = 0 max_sum = 0 start = 0 for end in range(len(nums)): # Expand the window window_sum += nums[end] # When window exceeds size k, shrink from left if end >= k - 1: max_sum = max(max_sum, window_sum) window_sum -= nums[start] # Remove element going out of window start += 1 return max_sum

Hay dos sabores de ventanas deslizantes:

Ventana de tamaño fijo: Cuando el tamaño de subarray es fijo (como "encontrar la suma máxima de subarray de tamaño k") Ventana de tamaño dinámico: cuando el tamaño cambia en función de una condición (como "subarray más corto con suma >= meta")

Aquí está cómo implementar una ventana dinámica para encontrar el subarray más pequeño con una suma ≥ meta:

def smallest_subarray_with_given_sum(nums, target): window_sum = 0 min_length = float('inf') start = 0 for end in range(len(nums)): window_sum += nums[end] # Add the next element to the window # Shrink the window as small as possible while maintaining the condition while window_sum >= target: min_length = min(min_length, end - start + 1) window_sum -= nums[start] start += 1 return min_length if min_length != float('inf') else 0

Honestamente, una vez que he bajado este patrón, tantos problemas "duros" de repente se han vuelto manejables. ¡Es como tener una arma secreta!

Problemas de práctica

Subarray de suma máxima de tamaño K

Substring más largo con K caracteres distintos

Frutas en Cajas (LeetCode #904)

Substring más largo sin caracteres repetidos (LeetCode #3)

Dos puntos: ¡Doble la diversión!

Dos señales es otro cambio de juego, especialmente cuando se trabaja con matrizes ordenadas. Este patrón implica usar dos señales para iterar a través de una matriz y encontrar elementos que satisfagan ciertas condiciones.

Cuándo usarlo:

Trabajar con arreglos ordenados

Necesito encontrar parejas que satisfagan una condición

Problemas que involucran reversión o palindromios

Implementación básica:

def two_sum_sorted(numbers, target): # Two pointers from opposite ends left, right = 0, len(numbers) - 1 while left < right: current_sum = numbers[left] + numbers[right] if current_sum == target: return [left + 1, right + 1] # 1-indexed result for LeetCode elif current_sum < target: left += 1 # Need a larger number else: right -= 1 # Need a smaller number return [-1, -1] # No solution found

Juro, esta técnica me ha salvado en tantas entrevistas.Una vez estaba en blanco hasta que me di cuenta de "Oh, espere, esto es solo un problema de dos señales!"

Practice Problems:

Dos sumas II (LeetCode #167)

Eliminar duplicados (LeetCode #26)

Cuadrados de una matriz ordenada (LeetCode #977)

3 Sum (Código de lectura #15)

Rápidos y lentos: La tortuga y el rebaño

Este patrón utiliza dos señales que se mueven a diferentes velocidades. Super útil para la detección de ciclos en listas o arreglos vinculados.

When to use it:

Problemas de lista vinculada, especialmente la detección de ciclos

Encontrar el medio de una lista enlazada

Determinar si un número es un número feliz

def has_cycle(head): if not head or not head.next: return False slow = head fast = head # Fast pointer moves twice as fast as slow pointer while fast and fast.next: slow = slow.next # Move slow pointer by 1 fast = fast.next.next # Move fast pointer by 2 # If there's a cycle, they'll meet if slow == fast: return True # If fast reaches the end, there's no cycle return False

Cuando me encontré por primera vez con esta técnica, mi mente se golpeó. Como, ¿cómo ayuda el movimiento a diferentes velocidades? pero una vez que lo veas en acción, especialmente con el algoritmo de búsqueda de ciclos de Floyd, es pura magia.

Practice Problems:

Ciclo de listas vinculadas (LeetCode #141)

En medio de la lista vinculada (LeetCode #876)

Lista vinculada de Palindrome (LeetCode #234)

Número Feliz (LeetCode #202)

Tree and Graph Traversal: DFS y BFS

Los árboles y los gráficos están en todas partes en las entrevistas técnicas, especialmente en empresas como Meta y Amazon.Mastering tanto la búsqueda de profundidad-primera (DFS) y la búsqueda de ancho-primera (BFS) no es negociable.

When to use DFS:

Encontrar un camino entre dos nodos

Detección de ciclos

Sorteo topológico

Explorar todas las posibilidades (backtracking)

Implementación del DFS:

def dfs(root): if not root: return # Visit the current node print(root.val) # Recursively visit left and right children dfs(root.left) dfs(root.right) # Iterative DFS using a stack def iterative_dfs(root): if not root: return stack = [root] while stack: node = stack.pop() print(node.val) # Push right first so left gets processed first (LIFO) if node.right: stack.append(node.right) if node.left: stack.append(node.left)

When to use BFS:

Encontrar el camino más corto

Orden de la Travesía

Buscar los nodos más cercanos al nodo de inicio

Implementación de BFS:

from collections import deque def bfs(root): if not root: return queue = deque([root]) while queue: node = queue.popleft() print(node.val) if node.left: queue.append(node.left) if node.right: queue.append(node.right)

La primera vez que intenté implementar estos algoritmos en una entrevista, mezclé mis operaciones de pila y cola. Habla de un momento embarazoso! 😳 Tipo Pro: práctica estas hasta que sean de segunda naturaleza.

Practice Problems:

Transición de orden de nivel de árbol binario (LeetCode #102)

Número de islas (LeetCode #200)

Calendario del curso (LeetCode #207)

Escalera de palabras (LeetCode #127)

5. Binary Search: Not Just for Sorted Arrays!

La búsqueda binaria es un algoritmo clásico de dividir y conquistar que a menudo es subestimado. no es sólo para encontrar elementos en arreglos ordenados, sino que se puede aplicar a varios problemas con un espacio de búsqueda monótono.

When to use it:

Buscar en un array ordenado

Buscar un valor específico o un rango

Problemas donde el espacio de solución se puede dividir en la mitad





def binary_search(nums, target): left, right = 0, len(nums) - 1 while left <= right: mid = left + (right - left) // 2 # Avoid potential overflow if nums[mid] == target: return mid elif nums[mid] < target: left = mid + 1 # Search in the right half else: right = mid - 1 # Search in the left half return -1 # Target not found

Había pensado que la búsqueda binaria era trivial hasta que empecé a ver todas las variaciones inteligentes en las entrevistas. Ahora es una de mis técnicas! Recuerde, la búsqueda binaria no se trata sólo de encontrar un elemento, se trata de eliminar la mitad de las posibilidades en cada paso.

Practice Problems:

Buscar en Array de clasificación rotativa (LeetCode #33)

Encuentra la primera y última posición del elemento (LeetCode #34)

Mediana de dos tablas ordenadas (LeetCode #4)

Koko comiendo plátanos (LeetCode #875)

6. Dynamic Programming: Breaking Problems Down

La programación dinámica (DP) a menudo es el patrón más intimidante para los candidatos, pero es increíblemente poderoso una vez que se pone de manifiesto.

When to use it:

Problemas de optimización (max / min / más largo / más corto)

Contar problemas (número de maneras de...)

Problemas de superposición de subproblemas y subestructura óptima





def coin_change(coins, amount): # Initialize DP array with amount+1 (represents "infinity") dp = [amount + 1] * (amount + 1) dp[0] = 0 # Base case: 0 coins needed to make amount 0 for coin in coins: for x in range(coin, amount + 1): # Either don't use this coin, or use it and add 1 to solution for amount-coin dp[x] = min(dp[x], dp[x - coin] + 1) return dp[amount] if dp[amount] != amount + 1 else -1

No voy a mentir, los problemas de DP solían hacerme querer encajarme en una pelota y llorar. 😭 Pero una vez que comprendí el patrón de definir estados y transiciones, se hicieron mucho más accesibles.

Practice Problems:

Cambio de moneda (LeetCode #322)

La secuencia común más larga (LeetCode #1143)

La secuencia más larga (LeetCode #300)

El ladrón de casa (LeetCode #198)

Título: Explorar todas las posibilidades

El Backtracking es esencialmente una recursión con un giro: explora todas las soluciones posibles construyendo candidatos incrementalmente y abandonándolos ("backtracking") una vez que esté claro que no funcionarán.

When to use it:

Problemas combinatorios (combinaciones, permutaciones)

Solución de puzzles (sudoku, n-queens)

Problemas de satisfacción limitada





def permute(nums): result = [] def backtrack(current, remaining): # Base case: all numbers used if not remaining: result.append(current[:]) return for i in range(len(remaining)): # Add the number to our current permutation current.append(remaining[i]) # Recursively backtrack with remaining numbers backtrack(current, remaining[:i] + remaining[i+1:]) # Remove the number to try other possibilities current.pop() backtrack([], nums) return result

Los problemas de retroalimentación pueden ser un poco confusos al principio.Recuerdo mirar a mi tablero blanco durante un tiempo vergonzoso intentando visualizar el árbol de retroalimentación.Pero una vez que lo obtengas, se vuelven realmente satisfactorios para resolver!

Practice Problems:

Subconjuntos (LeetCode #78)

Permutaciones (LeetCode #46)

N-Queens (Código de lectura #51)

Búsqueda de palabras (LeetCode #79)

Study Plan: How to Master These Patterns by 2025

Ahora que hemos cubierto los patrones más importantes, hablemos de estrategia.Aquí está cómo abordaría el dominio de estos patrones si empezara desde cero:





Week 1-2: Focus on Sliding Window and Two Pointers Start with easy problems for each pattern

Move to medium problems once comfortable

Review solutions and optimize Week 3-4: Tree/Graph Traversal (DFS & BFS) Practice both recursive and iterative implementations

Apply to tree problems first, then graph problems

Make sure you understand the differences between DFS and BFS Week 5-6: Binary Search and Fast & Slow Pointers Master the basic template first

Then tackle variations and edge cases

Focus on problems that aren't obviously binary search at first glance Week 7-9: Dynamic Programming Start with simple 1D DP problems

Move to 2D DP problems

Practice recognizing when to use DP Week 10-12: Backtracking and Advanced Patterns Combine multiple patterns in complex problems

Time yourself to simulate interview conditions

Practice explaining your approach out loud

Recuerde, la coherencia gana la intensidad.Prefiero ver que se resuelve un problema a fondo cada día, que resolver 10 problemas sin comprenderlos.

It's Not Just About the Code

Mientras que estos patrones son cruciales, las entrevistas técnicas también se refieren a la comunicación, el proceso de resolución de problemas y el manejo de la presión.

He bombardeado entrevistas en las que realmente conocía la solución, simplemente porque estaba nervioso y no podía articular mi proceso de pensamiento.

Así que mientras practicas, no simplemente expliques tu enfoque en voz alta, considere los compromisos, analice la complejidad del tiempo y del espacio y trate de casos de ventaja.Conocimiento algorítmico.

Bueno, eso es todo lo que tengo para ti hoy! espero que esta guía te ayude a aplastar tus entrevistas de codificación en 2025.El sufrimiento a través de LeetCode juntos¡Ahora sal y conquista esos patrones!

¡Feliz codificación, y que los dioses algorítmicos estén siempre a tu favor!