Ujenzi wa Backbone ya Data: Chandra Adapa's Global MDM Footprint kutoka Teradata kwa LabCorp

Katika soko la kisasa, utegemezi wa mashirika juu ya data umeongezeka ili kudumisha biashara zao kuendesha vizuri. Katika nafasi hii ambapo data ni kipaumbele, usimamizi wa data (MDM) ni mchakato mmoja ambao husaidia mashirika kudumisha habari zao muhimu sahihi, iliyoandaliwa, na inapatikana. Kuendesha data muhimu kama vile taarifa ya wateja au wagonjwa sio rahisi, hasa wakati inakuja kutoka vyanzo tofauti na inazidi haraka. Mhandisi wa data amekuwa akifanya kazi ili kujenga mifumo hii ya data ngumu kwa baadhi ya mashirika makubwa duniani, kuwasaidia kuunda data mbaya kuwa mali ya thamani. Chandra Sekhara Reddy Adapa ameonyesha kuwa MDM sio kazi ya IT ya nyuma ya ofisi, bali ni sehemu muhimu ya mafanikio ya biashara. Akizungumzia miradi yake, alisisitiza jinsi katika LabCorp, kampuni kubwa ya afya, aliongoza uumbaji wa mfumo wa data kuu ambayo ilikuwa moja ya mipango kubwa ya ushirikiano wa wagonjwa katika sekta ya afya ya Marekani, ambayo ilibadilisha jinsi habari za wagonjwa zilivyochukuliwa. "Tumeunganisha rekodi za wagonjwa zaidi ya milioni 400 katika mfumo mmoja, wa kipekee," alisema. "Hii ilipunguza muda wa usindikaji kutoka karibu dakika 19 hadi zaidi ya 3, wakati kufikia kiwango cha mafanikio ya 97% kwa ushirikiano wa mfumo wa MDM na AI / ML - muhimu kwa kuhakikisha usalama wa wagonjwa na kukidhi viwango vya huduma za afya." Adapa pia ilizindua teknolojia ya blockchain kwenye mfumo wa MDM wa LabCorp. Hii ilifanya kushiriki data salama na uwazi zaidi kwa kuzuia upatikanaji usioidh Kwa PepsiCo, alisaidia kuhamisha mifumo ya msingi ya data ya kampuni kwenye wingu. "Uhamiaji huu ulipunguza gharama kwa 30% na ulitoa kurudi karibu mara nne kwa uwekezaji katika miaka mitatu," alisema. "Lakini pia tuliruhusu kusimamia data kutoka maeneo zaidi ya biashara 100 ulimwenguni kote, kuharakisha utekelezaji wa zana mpya na kusaidia kufanya maamuzi ya haraka na bora ya bidhaa." Akizungumzia miradi mingine, alishiriki kwamba katika Verizon, alifanya kazi ya kuunganisha data ya wateja, gari, na kifaa ili kutoa mtazamo kamili wa watumiaji wao. Mradi huu uliokoa shirika la dola milioni 250 kwa kuboresha masoko na kupunguza matatizo ya usalama. Mbali na kazi yake ya vitendo, pia ameshiriki ujuzi wake kupitia makala za utafiti na makala, ikiwa ni pamoja na, " » » » "Na kwa Kwa njia ya kazi yake, amewasaidia kuunda jinsi wengine wanafikiri kuhusu kuunganisha AI, cloud computing, na blockchain na MDM ili kuboresha ubora wa data na usalama. Kubadilisha usimamizi wa ubora na Ushirikiano wa AI / ML na MDM: Utafiti wa kesi wa LabCorp Usimamizi wa Data wa msingi wa Blockchain: Njia ya Mapinduzi ya Usalama na Utimilifu wa Data Usimamizi wa Data wa Mwalimu wa Cloud: Mabadiliko ya Mkakati wa Data ya Biashara Kutokana na uzoefu wa Adapa, ni dhahiri kwamba siku za baadaye za usimamizi wa data kuu ni kuelekea mifumo ambayo ni ya kipekee na ya kuaminika. Kama wasiwasi wa kimataifa kuhusu faragha ya data unaongezeka, mashirika yanahitaji kutafuta njia za kulinganisha usalama na upatikanaji. akili ya sanaa inakuwa sehemu muhimu ya mchakato huu, kusaidia kudumisha rekodi safi, sahihi zaidi kwa kutambua makosa na kuondoa duplicates moja kwa moja. Majukwaa ya wingu na uwezo wa ufanisi, wakati halisi yanaendelea kuwa kawaida kwa makampuni makubwa. MDM sio tu bidhaa ya ndani - inabadilika kuwa jukwaa kuu ambayo inaweza kuzaa uchambuzi, kujifunza mashine, maombi ya simu, na hata ushirikiano wa nje. Usimamizi wa data wa ufanisi sio tu kuhusu kutatua matatizo lakini pia kuhusu kutumia habari ili kuendesha ufanisi, kupunguza gharama, na kuboresha uzoefu wa wateja. Kwa makampuni yanayoshughulikia kiasi kikubwa cha data, kiini cha data chenye nguvu na cha kuaminika haipaswi tena - ni muhimu, kama Adapa kwa haki alifundisha, "Ninaamini MDM ya kizazi kipya ni smart, decentralized, salama, wakati halisi, na ya biashara." Hadithi hii iliwasilishwa kama toleo la Kashvi Pandey chini ya HackerNoon's Business Blogging Program.