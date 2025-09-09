Arquitecting the Data Backbone: Chandra Adapa's Global MDM Footprint de Teradata a LabCorp

En el mercado contemporáneo, la dependencia de las organizaciones de los datos ha crecido para mantener su negocio funcionando sin problemas. En este espacio donde los datos son prioritarios, Master Data Management (MDM) es un proceso que ayuda a las organizaciones a mantener su información importante precisa, organizada y accesible. Un arquitecto de datos ha estado trabajando para construir estos complejos sistemas de datos para algunas de las organizaciones más grandes del mundo, ayudándoles a convertir los datos confusos en un activo valioso. Chandra Sekhara Reddy Adapa ha demostrado que el MDM no es una tarea de TI de back-office, sino un componente crítico para el éxito empresarial. Al discutir sus proyectos, mencionó cómo en LabCorp, una importante compañía de atención médica, lideró la creación de un sistema de datos maestro que fue uno de los mayores programas de unificación de pacientes en el sector de la atención médica de Estados Unidos, que transformó la forma en que se trataba la información del paciente. “Hemos reunido más de 400 millones de registros de pacientes en un único sistema unificado”, dijo. “Esto redujo el tiempo de procesamiento de casi 19 minutos a poco más de 3, al tiempo que alcanzó una tasa de encuentro del 97% mediante la integración del sistema MDM con AI/ML, que es crítico para garantizar la seguridad del paciente y cumplir con los estándares de cumplimiento de la atención médica.” En PepsiCo, ayudó a mover los sistemas de datos principales de la compañía a la nube. “Esta migración redujo los costes en un 30% y proporcionó casi cuatro veces el retorno de la inversión en tres años”, señaló. “También nos permitió gestionar datos de más de 100 áreas de negocio en todo el mundo, acelerando el despliegue de nuevas herramientas y ayudando a tomar decisiones de producto más rápidas y mejores”. Mencionando otros proyectos, compartió que en Verizon, trabajó para reunir los datos de clientes, vehículos y dispositivos para dar una visión completa de sus usuarios. Este proyecto ahorró a la organización 250 millones de dólares al mejorar el marketing y reducir los problemas de seguridad. Además de su trabajo práctico, también ha compartido sus conocimientos a través de trabajos de investigación y artículos, incluyendo: “”” “Y” A través de su trabajo, ha ayudado a dar forma a cómo otros piensan sobre la combinación de IA, computación en la nube y blockchain con MDM para mejorar la calidad y la seguridad de los datos. Transformando la gestión de la calidad con la integración de IA/ML y MDM: un estudio de caso de LabCorp Master Data Management basado en Blockchain: un enfoque revolucionario para la seguridad y la integridad de los datos Gestión de datos de maestría basada en la nube: transformando la estrategia de datos corporativos A partir de la experiencia de Adapa, está claro que el futuro de la gestión de datos maestro está inclinándose hacia sistemas que sean tanto descentralizados como confiables.A medida que crecen las preocupaciones globales en torno a la privacidad de los datos, las organizaciones deben encontrar maneras de equilibrar la seguridad con la accesibilidad.La inteligencia artificial se está convirtiendo en una parte crítica de este proceso, ayudando a mantener registros más limpios y precisos mediante la identificación de errores y la eliminación automática de duplicados. Las plataformas basadas en la nube con capacidades flexibles y en tiempo real se están convirtiendo cada vez más en la norma para las grandes empresas. MDM ya no es sólo un producto interno, está evolucionando en una plataforma central que puede alimentar el análisis, el aprendizaje automático, las aplicaciones móviles e incluso las colaboraciones externas. La gestión de datos efectiva no se trata sólo de resolver problemas, sino también de utilizar la información para impulsar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la experiencia del cliente. Para las empresas que manejan grandes cantidades de datos, una columna vertebral de datos fuerte y confiable ya no es opcional, como resumió Adapa correctamente: “Creo que la próxima generación de MDM es inteligente, descentralizada, segura, en tiempo real y alineada con el negocio”. Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.