ວິທະຍາໄລຂອງ Chandra Adapa ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມຂອງ Chandra Adapa

ໃນຕະຫຼາດມືອາຊີບ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປິ່ນປົວການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ຂໍ້ມູນແມ່ນ priorized, Master Data Management (MDM) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກປິ່ນປົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການຄຸ້ມຄອງແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້. ການປິ່ນປົວຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວລາທີ່ມັນມາຈາກອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງງ່າຍດາຍ. ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນແບບນີ້ສໍາລັບຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າໃນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ. Chandra Sekhara Reddy Adapa ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ MDM ແມ່ນບໍ່ແມ່ນການເຮັດວຽກ IT back-office, ແຕ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກິດ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາ. ໃນ PepsiCo, he helped move the company’s master data systems to the cloud. “ການຂົນສົ່ງນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍ 30% ແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຍາວຂອງການລົງທຶນໃນໄລຍະສາມປີ,” he noted. “ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍກ່ວາ 100 ອຸດສາຫະກໍາພື້ນທີ່ໃນທົ່ວໂລກ, ອັດຕະໂນມັດການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໃຫມ່ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ດີກວ່າແລະດີກວ່າ.” ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ນອກເຫນືອຈາກການເຮັດວຽກ hands-on ຂອງຕົນ, ມັນຍັງໄດ້ຂຽນຄວາມຮູ້ຂອງຕົນໂດຍຜ່ານບົດລາຍງານແລະບົດລາຍງານ, ລວມທັງ, " ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ « ແລະ » ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງຕົນ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສ້າງວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ AI, cloud computing, ແລະ blockchain ກັບ MDM ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ການປ່ຽນແປງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໂດຍໃຊ້ AI / ML ແລະ MDM Integration: A LabCorp Case Study ວິທະຍາໄລການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ Blockchain: ວິທະຍາໄລການປັບປຸງຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງ Master Based Cloud: Transforming Enterprise Data Strategy ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. MDM ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ – ມັນແມ່ນການພັດທະນາເປັນຮູບເງົາພື້ນຖານທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການ analytics, machine learning, application mobile, ແລະອື່ນໆ. ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ແລະການປັບປຸງປະສົບການລູກຄ້າ. ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ປິ່ນປົວຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະສິດທິພາບແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ – ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ Adapa ຄຸນນະສົມບັດຢ່າງງ່າຍດາຍ, “ຂ້າພະເຈົ້າມັກວ່າ MDM ອື່ນໆແມ່ນ smart, decentralized, secure, real-time, and business-aligned.” ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon’s Business Blogging Program. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon’s Business Blogging Program.