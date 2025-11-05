Ndani ya mpango wa MyPrize juu ya kuunda wachezaji milioni moja katika wataalamu wa ujuzi wa soko

Watazamaji wengine tayari wanashiriki. utabiri wa pamoja unabadilika kama mtu anasema habari ya majeraha katika mazungumzo. Unaweza kuona bei ya harakati katika muda halisi kama habari inapita kupitia jamii. Mazungumzo na soko hupata katika kila mmoja, kuunda kitu ambacho kinaonekana kidogo kama biashara na zaidi kama kufikiri kwa sauti na maelfu ya watu wengine ambao wanahangaika na mchezo huo. You're watching a streamer break down tonight's basketball game when you notice something new, a market tracking real-time odds on the outcome, right there in the app. \n \n Ujuzi wa umati, sasa na kifungo kama kifungo Ujuzi wa umati, sasa na kifungo kama kifungo Hii ni nini Inajenga kwa Ni jaribio la kuunganisha zana za utabiri katika maeneo ambapo watu tayari wanakusanyika, kurejesha ushiriki wa soko katika kitu ambacho kinatokea kwa kawaida pamoja na kuhamisha, michezo, na ushiriki wa jumuiya ambayo tayari inahifadhi zaidi ya watumiaji milioni moja kurudi kwenye jukwaa. Tuzo ya kwa ajili ya Crypto.com Dhana hii inategemea kanuni inayojulikana katika uchumi inayoitwa hekima ya umati wa watu. Wakati James Surowiecki alitoa wazo hili katika kitabu chake cha 2004, alionyesha kwamba chini ya hali sahihi, makundi hufanya utabiri wa usahihi wa kushangaza. ya ya iliyotumiwa na Chuo Kikuu cha Iowa tangu 1988, imekuwa mara kwa mara kulingana au kushinda uchaguzi wa jadi katika kutabiri matokeo ya uchaguzi, hasa kwa sababu washiriki wana moyo wa kuwa na haki badala ya kuwa na matumaini. Vifaa vya kutabiri kwa usahihi Soko la umeme wa Iowa Lakini hapa ni uvuvi ambayo MyPrize inajaribu kutatua, masoko haya yamekuwa haipatikani kwa watu wengi. interface ngumu, vikwazo vya juu vya kuingia, na miundo iliyoundwa kwa wafanyabiashara wa kitaaluma ilimaanisha masoko ya utabiri yalikuwa zana za niche. mbinu ya MyPrize inabadilisha mfano huu kabisa, kuanzia na jumuiya iliyopo ya watumiaji zaidi ya milioni 1 na kuleta masoko kwao, badala ya kujenga masoko kwanza na matumaini ya jumuiya kuundwa karibu nao. Ni nini hasa kinachotengenezwa hapa Miundombinu ya ushirikiano inaonyesha umakini mkubwa kwa sheria na uzoefu wa mtumiaji. (CDNA), kubadilishana na utambulisho walioripotiwa na CFTC, hutoa miundombinu ya kudhibiti ambayo inaruhusu MyPrize kutoa masoko haya kisheria nchini Marekani. Hili sio maelezo madogo. masoko ya utabiri yamekuwa yanakabiliwa na ukosefu wa uhakika wa sheria kwa miaka mingi, na baadhi ya jukwaa zinafanya kazi katika maeneo ya kijivu au kupunguza kutoa zao ili kudumisha. Crypto.com Viungo vya Amerika ya Kaskazini \n \n "Baada ya kuchunguza soko, kwa haraka ilibadilika kwetu kwamba Crypto.com ina kwa mbali miundombinu inayoongoza ya soko kwa kiwango cha taasisi na makampuni," "Baada ya kuchunguza soko, kwa haraka ilibadilika kwetu kwamba Crypto.com ina kwa mbali miundombinu inayoongoza ya soko kwa kiwango cha taasisi na makampuni," alisema Zach Bruch, mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa MyPrize. \n \n "Kwa pamoja tutakuwa na uwezo wa kutoa bidhaa hii ya kwanza ya bidhaa yake kwa watumiaji wote wa MyPrize na kuingiza mabilioni yetu ya kiasi katika bidhaa ya MyPrize Markets." "Kwa pamoja tutakuwa na uwezo wa kutoa bidhaa hii ya kwanza ya bidhaa yake kwa watumiaji wote wa MyPrize na kuingiza mabilioni yetu ya kiasi katika bidhaa ya MyPrize Markets." Usambazaji wa masuala ya kazi: Crypto.com inashughulikia ufuatiliaji mgumu wa sheria, shughuli za kubadilishana, na usalama wa kiwango cha taasisi. inashughulikia kile watumiaji kweli kuona na kuingiliana na, kubuni interface na kuingiza masoko katika jukwaa lake la sasa la michezo ya kubahatisha kijamii na mawasiliano ya moja kwa moja. Hii inaruhusu kampuni kudumisha uzoefu wa mtumiaji ambao umechukua watazamaji wake wa sasa wakati kuongeza kipengele kipya kabisa kwa kile jukwaa inatoa. Tuzo ya Travis McGhee, Mkurugenzi Mtendaji na Mkuu wa Soko la Fedha la Crypto.com, alielezea ushirikiano kama sehemu ya mabadiliko makubwa: \n \n "Tunaona mabadiliko makubwa katika jinsi masoko ya kifedha yanakutana na bidhaa zingine. Tumewa mbele ya kuunganisha crypto na TradFi. Sasa, sisi ni mbele ya kuunganisha sawa na majukwaa ya kijamii ya kuishi na masoko ya kifedha na mpenzi wetu, MyPrize." "Tunaona mabadiliko makubwa katika jinsi masoko ya kifedha yanakutana na bidhaa zingine. Tumewa mbele ya kuunganisha crypto na TradFi. Sasa, sisi ni mbele ya kuunganisha sawa na majukwaa ya kijamii ya kuishi na masoko ya kifedha na mpenzi wetu, MyPrize." jukwaa itatoa masoko katika makundi kadhaa, ikiwa ni pamoja na matokeo ya michezo, matukio ya kisiasa, harakati za bei ya cryptocurrency, na mada nyingine ambazo zinashirikisha jamii ya MyPrize. kwa watumiaji wa ndani na kimataifa, inapatikana kwenye wavuti na vifaa vya mkononi. Maoni yako.us Maoni yako.com Faida ya usambazaji ambayo inabadilisha kila kitu Kuelewa kwa nini ushirikiano huu ni muhimu inahitaji kutambua kile kinachofanya usambazaji kuwa na nguvu sana katika majukwaa ya digital. Majukwaa mengi ya soko ya utabiri yanakabiliwa na changamoto ya msingi: wanahitaji kujenga watazamaji kutoka mwanzo. Kila mtumiaji anapaswa kugundua jukwaa, kuunda akaunti, kujifunza jinsi masoko yanafanya kazi, na kuamua kushiriki, yote bila jukwaa inatoa zaidi ya masoko yenyewe. MyPrize inabadilisha hii kikamilifu. jukwaa tayari ina zaidi ya watumiaji milioni 1 ambao kuonekana kwa ajili ya michezo ya kijamii na live streaming. Watumiaji hawa wana tabia zilizopo, jumuiya zilizoanzishwa, na sababu za kufungua programu ambayo hawana uhusiano na masoko ya utabiri. Sasa, masoko hayo yatakuwa tu huko, kuunganishwa katika uzoefu wa watumiaji tayari thamani. Hii ni muhimu zaidi kuliko inaweza kuonekana. Tazama jinsi watu wengi kwanza walikutana na zana nyingine za kifedha ambazo sasa ni kawaida. Biashara ya kwanza ya watu wengi ilitokea kupitia Robinhood, sio kwa sababu walijaribu kuamua kuwa wawekezaji, lakini kwa sababu programu ilifanya bila uchungu na kuvutia katika tabia zao za digital zilizopo. Vivyo hivyo, watumiaji wa MyPrize wanaweza kugundua masoko ya utabiri sio kwa njia ya utafutaji wa makusudi, lakini kwa sababu streamer wanayofuata inasema soko wakati wa matangazo, au kwa sababu wanaona mazungumzo ya jumuiya kuhusu tukio linalofuata. Miundombinu ya kijamii pia hutoa fursa za kujifunza asili. Katika masoko ya utabiri wa jadi, watumiaji wapya wanapaswa kuelewa jinsi kila kitu kinafanya kazi kwa kiasi kikubwa peke yao. Katika jukwaa la kijamii, watumiaji wanaweza kuangalia jinsi wengine wanashirikiana, kuuliza maswali katika muda halisi, na kuona masoko yaliyojadiliwa katika mazingira. Bruch alisisitiza ushirikiano huu: \n \n "Kwa pamoja, tutakubaliana na kutoa uzoefu mzuri na wa kuvutia kwa wachezaji wetu na kuleta maboresho makubwa kwa maudhui ya kijamii, maudhui ya kuishi, na ushiriki wa jamii ambayo jukwaa la MyPrize linahamasisha." "Kwa pamoja, tutakubaliana na kutoa uzoefu mzuri na wa kuvutia kwa wachezaji wetu na kuleta maboresho makubwa kwa maudhui ya kijamii, maudhui ya kuishi, na ushiriki wa jamii ambayo jukwaa la MyPrize linahamasisha." Lengo ni kufanya masoko kujisikia kama upanuzi wa asili wa muundo wa kijamii wa jukwaa la sasa badala ya bidhaa tofauti ya kifedha ambayo hutokea kuishi katika programu moja. Hii inamaanisha nini kwa mazingira ya soko la utabiri Ulimwengu mkubwa wa soko la utabiri umebadilika kwa haraka. Majukwaa kama Polymarket yameonyesha hamu kubwa ya masoko ya utabiri miongoni mwa watazamaji wa crypto-native. Kalshi amekusanyika juu ya ufuatiliaji wa sheria na washiriki wa soko la kifedha ya jadi. PredictIt alichoma nafasi katika utabiri wa kisiasa kabla ya changamoto za utabiri kuzuia shughuli zake. Badala ya kuelekeza wafanyabiashara, wapenzi wa crypto, au wanasiasa wa kisiasa hasa, MyPrize inatoa masoko ya utabiri kwa watu ambao walikuja kwa sababu tofauti kabisa: burudani, uhusiano wa kijamii, na michezo ya kubahatisha. Hii inawakilisha nadharia tofauti ya kupitisha, moja ambayo hauhitaji kuwahakikishia watu kwamba masoko ya utabiri ni ya kuvutia, lakini badala yake hufanya masoko inapatikana kwa watu ambao tayari wamehusika na jukwaa kwa madhumuni mengine. Athari za ushindani zinapita zaidi ya ushindani wa moja kwa moja. Ikiwa MyPrize inathibitisha kwa mafanikio kwamba masoko ya utabiri yanaweza kufanya kazi kwa watumiaji wa jukwaa la kijamii la kawaida, inathibitisha mfano ambao jukwaa zingine zinaweza kujaribu kuiga. Tunaweza kuona masoko ya utabiri yaliyomo kwenye jukwaa la kijamii, huduma za mawasiliano ya moja kwa moja, au hata mitandao ya kijamii ya jadi. Swali sio kama MyPrize itatoa nafasi hii, lakini ikiwa zinafungua mlango ambao wengine wengi wataenda kupitia. Ushiriki wa Crypto.com pia unaonyesha kitu kuhusu ukuaji wa miundombinu ya soko la utabiri. Ushirikiano wa sasa wa kampuni na Formula 1, UFC, UEFA Champions League, na haki zake za jina kwenye uwanja wa Los Angeles zinaonyesha uwezo wake wa kuendesha bidhaa za watumiaji kwa kiwango kikubwa. Mapenzi yao ya kujenga miundombinu hasa kwa ushirikiano wa jukwaa la kijamii inaonyesha kwamba wanaona hii kama jamii ya ukuaji ambayo inastahili uwekezaji mkubwa. Mfumo wa usimamizi ambao unakuwezesha Ni thamani ya kupumzika kutambua ni kiasi gani mazingira ya udhibiti imebadilika ili kuwezesha ushirikiano kama huu. Miaka michache tu iliyopita, masoko ya utabiri nchini Marekani yalikuwa hasa katika mazingira ya chuo kikuu au yalitendeka na vikwazo muhimu juu ya kile wanaweza kutoa na jinsi wanaweza kufanya kazi. Njia inayoendelea ya CFTC kwa masoko ya utabiri, ikiwa ni pamoja na mifumo ya wazi zaidi ya jinsi jukwaa zinaweza kufanya kazi kisheria, imeumba nafasi kwa uvumbuzi ambao haukuwapo awali. usajili wa Crypto.com kama soko la mkataba na shirika la usimamizi wa derivatives hutoa MyPrize na ulinzi wa kudhibiti ambayo ingekuwa vigumu au haiwezekani kupata kwa kujitegemea. Miundombinu hii ni muhimu kwa njia ya ukuaji wa MyPrize. Kufanya kazi na idhini ya udhibiti wazi inamaanisha kampuni inaweza kuwekeza kwa ujasiri katika kujenga jukwaa, masoko kwa watumiaji, na kupanua kimataifa kupitia Pia inamaanisha watumiaji wanaweza kushiriki na uhakika mkubwa kwamba jukwaa linatendeka ndani ya mipaka ya kisheria. Maoni yako.com Kwa kudumisha shughuli za kubadilishana zilizosajiliwa na Crypto.com wakati MyPrize inazingatia uzoefu wa mtumiaji na jumuiya, kampuni zote mbili zinaweza kufanya kazi katika maeneo yao ya ujuzi wakati wa kudumisha tofauti sahihi kati ya kazi tofauti. Jinsi mafanikio yanaonekana Tathmini halisi ya MyPrize Markets haitakuwa ikiwa itaanzisha kwa mafanikio au kuvutia watumiaji wa awali. Itakuwa kama jukwaa linaweza kudumisha ubora wa soko wakati inapita, kama watumiaji wanaona uzoefu wa thamani ya kutosha kurudi mara kwa mara, na kama ushirikiano wa vipengele vya kijamii na soko huunda kitu kipya kabisa badala ya tu vipengele vya pamoja katika programu moja. Mafanikio yanaonekana kama masoko ya utabiri ambayo ni sahihi zaidi na inapatikana zaidi kuliko mbadala zilizopo. Masoko ambayo yanaunganisha habari haraka zaidi kwa sababu yanaingizwa katika mazungumzo ya kijamii ya wakati halisi. Watumiaji ambao wanapata utabiri kama upanuzi wa asili wa tabia zao za jukwaa zilizopo. Wamiliki ambao kujenga maudhui karibu na matukio ya soko, na kufanya mazingira yote kuwa ya kuvutia zaidi. Kutumia akili ya pamoja katika umri wa digital Ushirikiano wa MyPrize na Crypto.com ni moja ya majaribio ya kuvutia zaidi katika jinsi tunavyoweza kutumia akili ya pamoja katika umri wa digital. Kwa kuchanganya masoko ya utabiri na majukwaa ya kijamii, wanajaribu kama zana za utabiri zinaweza kubadilika kutoka kwa zana za maalum zinazotumiwa na wataalamu kwa vipengele vya kila siku ambavyo watazamaji wa kawaida wanashiriki kwa kawaida. Matokeo ni muhimu zaidi ya makampuni haya mawili tu au hata sekta ya soko la utabiri. Ikiwa mafanikio, hii inaweza kuonyesha mfano wa jinsi zana za kifedha na jukwaa la kijamii zinaweza kuunganisha kwa ufanisi, kuunda thamani kwa watumiaji wakati wa kudumisha uaminifu wa soko. jukwaa huanza na faida muhimu: uwazi wa udhibiti, msingi wa watumiaji uliopo, miundombinu yenye nguvu ya kiufundi, na maono ya wazi ya kile ambacho hufanya mbinu zao tofauti. changamoto ambazo watakabiliana katika kulinganisha ushiriki wa kijamii na ubora wa soko, katika kubuni kwa upatikanaji bila kuharibu utendaji, na katika kusimamia nguvu ngumu ambayo inakuja wakati fedha zinakutana na vyombo vya habari vya kijamii ni muhimu lakini sio zisizowezekana. Labda muhimu zaidi, MyPrize Markets itaunda ushahidi wa ulimwengu halisi juu ya maswali ambayo yamekuwa mengi ya nadharia hadi sasa. Jinsi watumiaji wa kawaida wanakabiliana na masoko ya utabiri wakati wa kutoa zana zinazopatikana? Jinsi dinamiki ya kijamii inaweza kuathiri bei ya soko? Je, jukwaa zinaweza kubuni uzoefu ambao husaidia kushirikiana na ujuzi badala ya uwekezaji? Majibu yatabadilisha jinsi masoko ya utabiri yanaendelea na jinsi jukwaa zingine zinafikiri kuhusu ushirikiano sawa. Kwa watumiaji, hii inawakilisha fursa ya kushiriki na zana za utabiri ambazo zimekuwa zisizohitajika kihistoria, zilizounganishwa katika jukwaa ambazo tayari hupenda. Kwa sekta, ni kesi ya majaribio ambayo itatoa mkakati kwa miaka ijayo.