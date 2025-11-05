MyPrizeが100万人のゲーマーを市場インテリジェンスの予測者に変える計画

他の視聴者はすでに参加しています。集団予測は、誰かがチャットで怪我のニュースを言及するように変化します。あなたは、情報がコミュニティを通じて広がるように、リアルタイムで価格の動きを見ることができます。 You're watching a streamer break down tonight's basketball game when you notice something new, a market tracking real-time odds on the outcome, right there in the app. \n \n The Wisdom of Crowds, Now With a Like Button(「群衆の知恵」) The Wisdom of Crowds, Now With a Like Button(「群衆の知恵」) これが何 を構築している。 これは、予測ツールを既に人々が集まっているスペースに織り込む試みであり、市場参加をストリーミング、ゲーム、およびコミュニティの相互作用とともに自然に起こるものに変え、すでに100万人以上のユーザーがプラットフォームに戻っている。 MyPrize Crypto.com について このコンセプトは、群衆の知恵と呼ばれる経済学の確立された原則に基づいています。James Surowieckiが2004年の著書でこのアイデアを普及させたとき、彼は、適切な条件の下で、グループが驚くほど正確な予測をすることを示しました。 ♪ The アイオワ大学が1988年から運営している、選挙結果を予測するために従来の投票に一貫して匹敵するか、または優れているのは、参加者が楽観主義ではなく正しいという動機を持っているからである。 驚くほど正確な予測ツール アイオワ電子市場 しかし、これがMyPrizeが解決しようとしている問題であり、これらの市場は歴史的にほとんどの人々にとってアクセスできないものでありました。複雑なインターフェイス、入力のための高い障壁、プロのトレーダー向けに設計されたデザインは、予測市場がニッチツールとなったことを意味しました。 何が実際にここに建てられているのか パートナーシップの構造は、規制とユーザーエクスペリエンスの両方に慎重な配慮を示しています。 (CDNA)は、CFTCに登録された取引所であり、規制されたインフラストラクチャを提供し、MyPrizeが米国でこれらの市場を合法的に提供することを可能にします。 Crypto.com Derivatives 北米 \n \n 「市場を探索した後、Crypto.com が企業規模と機関規模で市場をリードするインフラストラクチャを持っていることは、私たちにすぐに明らかになりました。 「市場を探索した後、Crypto.com が企業規模と機関規模で市場をリードするインフラストラクチャを持っていることは、私たちにすぐに明らかになりました。 ザック・ブルック(Zach Bruch)は、MyPrizeの創設者兼CEO。 \n \n 「私たちは共に、MyPrizeのすべてのユーザーにこの優しい製品オファーの最初の製品を提供し、MyPrize Markets製品に数十億ドルを積み込むことができます」 「私たちは共に、MyPrizeのすべてのユーザーにこの優しい製品オファーの最初の製品を提供し、MyPrize Markets製品に数十億ドルを積み込むことができます」 労働問題の分割: Crypto.com は、複雑な規制の遵守、取引所の操作、および機関レベルのセキュリティを扱っています。 ユーザーが実際に見るものと相互作用するものを制御し、インターフェイスを設計し、既存のソーシャルゲームおよびライブストリーミングプラットフォームに市場を統合します。 MyPrize Crypto.comのマネージャーディレクター兼グローバル・キャピタル・マーケット・ヘッドであるTravis McGhee氏は、このパートナーシップをより大きな転換の一環として説明した。 \n \n 「我々はTradFiとの仮想通貨の融合の最前線にあり、現在、我々はパートナーであるMyPrizeと共にライブソーシャルプラットフォームと金融市場との類似の融合の最前線にいる」 「我々はTradFiとの仮想通貨の融合の最前線にあり、現在、我々はパートナーであるMyPrizeと共にライブソーシャルプラットフォームと金融市場との類似の融合の最前線にいる」 プラットフォームは、スポーツの結果、政治的イベント、暗号通貨価格の動き、MyPrizeのコミュニティを巻き込む他のトピックを含む複数のカテゴリーにわたって市場を提供します。 国内利用者および 国際的に、Webおよびモバイルデバイスで利用できます。 トップ > US MyPrize.com より すべてを変える配布の利点 このパートナーシップが重要な理由を理解するには、デジタルプラットフォームで配布が非常に強力な理由を認識する必要があります。ほとんどの予測市場プラットフォームは根本的な課題に直面しています:彼らはゼロから観客を構築する必要があります。 MyPrizeはこれを完全に変えています。プラットフォームにはすでにソーシャルゲームやライブストリーミングのために登場する100万人以上のユーザーがいます。これらのユーザーは既存の習慣、確立されたコミュニティ、および予測市場とは何の関係もないアプリを開く理由を持っています。 これは、それが思えるよりも重要であると考えてください。ほとんどの人々が今では主流である他の金融ツールに最初に遭遇した方法を考えてください。多くの人々の最初の株式購入はRobinhoodを通じて起こったためではなく、彼らが投資家になることを決意するために目覚めたためではなく、アプリがそれを摩擦なくして既存のデジタル習慣に織り込んだためです。同様に、MyPrizeユーザーは予測市場を意図的な検索を通じてではなく、彼らがフォローしているストリーマーが放送中に市場を言及しているため、または彼らが来るイベントについてのコミュニティの議論を見ているためです。 ソーシャルインフラストラクチャはまた、自然な学習の機会を生み出します。伝統的な予測市場では、新しいユーザーは、すべてがどのように独自に機能するかを把握しなければなりません。ソーシャルプラットフォームでは、ユーザーは、他の人々がどのように参加し、リアルタイムで質問し、市場が文脈で議論されているのを見ることができます。 Bruchはこの統合を強調した: \n \n 「共に、我々はプレイヤーに楽しく魅力的な体験を提供し、MyPrizeプラットフォームが促進するソーシャル、ライブストリーミングコンテンツ、コミュニティの関与に大きな改善をもたらす」 「共に、我々はプレイヤーに楽しく魅力的な体験を提供し、MyPrizeプラットフォームが促進するソーシャル、ライブストリーミングコンテンツ、コミュニティの関与に大きな改善をもたらす」 目標は、市場が同じアプリで暮らす別の金融製品ではなく、プラットフォームの既存の社会構造の自然な延長のように感じるようにすることです。 これは予測市場の生態系にとって何を意味するのか。 より広範な予測市場の風景は急速に進化している。Polymarketのようなプラットフォームは、暗号ネイティブの観客の間で予測市場に大きな食欲を示している。Kalshiは規制遵守と伝統的な金融市場参加者に焦点を当てている。 MyPrizeの入門点はこれらすべてとは異なります。特にトレーダー、暗号愛好家、または政治的ジャンキーをターゲットにするのではなく、MyPrizeは、完全に異なる理由から来た人々に予測市場を提供しています:エンターテイメント、ソーシャル接続、およびゲーム。 MyPrize が予測市場が主流のソーシャルプラットフォームユーザーにとって機能することを成功裏に示している場合、それは他のプラットフォームが複製しようとしているモデルを検証します。我々は予測市場が他のソーシャルゲームプラットフォーム、ライブストリーミングサービス、あるいは伝統的なソーシャルネットワークに統合されたものを見ることができます。問題は、MyPrize がこのスペースを独占するかどうかではなく、彼らが多くの人々が通過する扉を開くかどうかです。 Crypto.comの参加は、予測市場のインフラストラクチャの成熟についても何かを示しています。F1、UFC、UEFAチャンピオンズリーグ、ロサンゼルスのアリーナへの名称権との既存のパートナーシップは、消費者向けの製品を規模で運用する能力を示しています。 これを可能にする規制財団 このようなパートナーシップを可能にするために、規制環境がどれほど変化したかを評価するために休憩する価値があります。ほんの数年前、米国の予測市場は主に学術的な環境で存在し、あるいは彼らが提供できるものや彼らがどのように機能するかに関する重大な制約を有している。 プラットフォームが法的に動作するためのより明確な枠組みを含む予測市場に対するCFTCの進化したアプローチは、これまで存在していなかったイノベーションのためのスペースを作り出しました。 このインフラストラクチャはMyPrizeの成長軌道にとって重要です。明確な規制の承認により、当社はプラットフォームの構築、ユーザーへのマーケティング、国際的に拡大に自信を持って投資することができます。 それはまた、ユーザーがプラットフォームが法的限界内で動作することをより自信を持って参加できることを意味します。 MyPrize.com より パートナーシップの構造自体は規制の複雑さを反映しています。MyPrizeがユーザー体験とコミュニティに焦点を当てる一方で、Crypto.comとの規制された取引所運営を維持することによって、両社はそれぞれの専門分野で活動し、さまざまな機能間の適切な分離を維持することができます。 成功はどう見えるか MyPrize Marketsの真のテストは、プラットフォームが市場の品質を維持できるかどうか、ユーザーが定期的に復帰するのに十分に貴重な経験を見つけるかどうか、そしてソーシャルと市場機能の統合が同じアプリ内で共存する機能だけではなく、真に新しいものを作り出すかどうかではないでしょう。 成功は、既存の代替品よりもより正確でアクセス可能な予測市場のように見えるでしょう。情報がリアルタイムのソーシャル会話に組み込まれているため、より速く情報を組み込む市場です。 デジタル時代における集団知能の活用 MyPrizeとCrypto.comのパートナーシップは、私たちがデジタル時代に集団的なインテリジェンスを活用する方法のより興味深い実験の1つです。予測市場とソーシャルプラットフォームを組み合わせることにより、彼らは予測ツールが専門家が使用する専門ツールから、メインストリームの観客が自然に関わる日常的な機能に移行できるかどうかをテストしています。 結果は、この2つの会社や予測市場業界を超えて重要です。成功すれば、これは金融ツールとソーシャルプラットフォームがどのように生産的に統合し、ユーザーの価値を創出し、市場の整合性を維持するかというモデルを示すことができます。 プラットフォームは、規制の明確性、既存のユーザーベース、強力な技術インフラ、そして彼らのアプローチを区別するための明確なビジョンで、社会的関与と市場の質のバランスを取る上で、機能を犠牲にすることなくアクセシビリティを設計し、金融がソーシャルメディアに出会うときに生じる複雑なダイナミクスを管理する上で、彼らが直面する課題は実質的ですが、克服できないものではありません。 おそらく最も重要なことは、MyPrize Marketsは、これまでほとんどが理論的な質問について、現実世界の証拠を生成するでしょう。主流ユーザーは、アクセス可能なツールを与えられた場合、予測市場とどのように相互作用しますか? ソーシャルダイナミクスは市場価格にどのように影響を与えますか? プラットフォームは、衝動的な投機化ではなく、知的参加を奨励する体験を設計できますか? 答えは、予測市場がどのように進化し、他のプラットフォームが同様の統合についてどのように考えるかを形作ります。 ユーザーにとっては、これまでアクセスできなかった予測ツールと関わる機会であり、すでに価値のあるプラットフォームに統合されています。業界にとっては、今後何年も戦略を伝えるテストケースです。 ストーリーを気に入ってシェアすることを忘れないでください!