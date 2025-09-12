Dirty Pirate Metrics: Jinsi ya kupima mafanikio ya chombo chako cha maendeleo cha chanzo cha wazi

Waanzilishi wa teknolojia ambao wanasaidiwa na uwekezaji daima wana dashboard na namba ambazo wanaonyesha wawekezaji: maagizo, makadirio ya MRR, chati za ukuaji ambazo zinapinga vizuri juu. Hizi ni muhimu, lakini ndani ya kina, wanajua kwamba dashboards hazifahamu ikiwa chombo na kampuni zinakwenda katika mwelekeo sahihi. Ukweli ni, waanzilishi wengi hawajui jinsi ya kupima Hiyo ni mahali ambapo Pirate Metrics, na muhimu zaidi, Dirty Pirate Metrics, kuingia. ya kweli Pirate Metrics: Kituo cha Mwanzo Mfumo wa Metrics ya Pirate (AARRR: Kupata, Kuwezesha, Kuhifadhi, Mapato, Kuwasilisha) uliundwa na Dave McClure ili kusaidia startups za SaaS kuacha kuwa na ujasiri juu ya takwimu za upuuzi (kama vile hisia na kama) na kuzingatia kile kinachoongoza ukuaji. Ilikuwa kazi kwa sababu iliwapa makampuni ya awali njia mpya ya kupima maendeleo wakati funnel ya masoko ya jadi haikufaa. Lakini ikiwa unajenga chombo cha watengenezaji ambacho kinategemea nyota za GitHub, utaona haraka AARRR haina kuingia kina cha kutosha. Jinsi ya kucheza Dirty Pirate Metrics Mwalimu wangu wa zamani, Stefan Verkerk (mshahara wa mwanzilishi wa WeTransfer, malaika wa uwekezaji), aliongeza Metrics ya Pirate kuwa kitu ambacho waanzilishi wanaweza kweli Alivunja funnel zaidi ili uweze kupima sio tu "watumiaji wanakuja na kulipa," lakini pia hatua ambazo bidhaa yako, jumuiya yako, na timu yako zinaamua kama wewe kuishi au kufa. Kuendesha makampuni yao kwenye Mfumo huu unaitwa (Kwa sababu kiini chake ni chafu). Dirty Pirate Metrics Hatua hizi ni: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ujenzi wa Foundation & Scaling Soko la kuelekezwa Maoni ya Ufahamu wa Uwezeshaji ya ajabu Mapato ya Kuhifadhiwa Maelezo ya Timu ya Inaonekana kama mengi, lakini katika hali halisi, inakupa picha wazi zaidi ya kama bidhaa yako ni salama kweli, au kama wewe ni tu mavazi yako kwa ajili ya pitch decks. Kwa nini hii ni muhimu kwa waanzilishi Hebu tuwe waaminifu: wawekezaji wanapenda mzunguko wa ukuaji, lakini watumiaji hawana wasiwasi kuhusu chati yako ya MRR. Watengenezaji wanahangaika ikiwa chombo chako kinafanya kazi, hupunguza tatizo lake, na kuingiza katika mzunguko wao wa kazi. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling inatuhakikishia kuuliza: Ni mipaka gani ya chombo changu, ni haraka kiasi gani na ni kiasi gani cha kupanua kwa watumiaji? Soko la kuelekezwa: Ninajenga katika nafasi ambayo kwa kweli inastahili? Maoni & Ufahamu: Je, watengenezaji wanajua hata kwamba ninaishi, na wanaelewa kile ninachofanya? Aktivation & AHA: Je, wanajaribu, na wanapenda kweli? Uhifadhi: Je, wanaendelea kurudi, au mimi churn watumiaji baada ya kozi moja ya mtihani? Mapato: Njia yangu halisi ya endelevu ni nini: sponsorships, leseni ya biashara, misaada? Maelekezo: Watumiaji wangu wanafanya uuzaji wangu kwa ajili yangu? Timu: Watu wanataka kujenga pamoja nami, au mimi ni peke yangu? Ukaguzi wa ukweli Ikiwa "metrics deck" yako ya sasa ni zaidi ya nyota za GitHub, usajili wa Discord, na kiungo cha hokeji kilichochapishwa katika Excel, huna kupima mafanikio; unachofanya kwa wawekezaji. Dirty Pirate Metrics inahitaji kuwa waaminifu: \n \n \n \n Nini maana ya kwamba Devs kuanguka? Ni sehemu gani ya funnel yenye afya, na ni sehemu gani iliyoharibiwa? Je, kampuni yako imejengwa juu ya kiini, au tu optiki nzuri? Jinsi ya kuanza? Usifanye hivyo kwa kiasi kikubwa.Kusisitiza kile kinachohitajika kwa hatua yako: \n \n \n \n 0-1,000 watumiaji: Maoni & Aktivation, kupata watengenezaji kujaribu chombo chako. Watumiaji 1,000-10,000: Kuhifadhi, kuhakikisha kuwa wanaendelea. Watumiaji zaidi ya 10,000: Mapato & Timu, kujenga endelevu na kupanua kampuni yako. Mstari wa chini: Dirty Pirate Metrics inakupa njia ya kupima Wawekezaji wanaweza bado kupata chati zao nzuri, lakini hatimaye utajua kama kile unacho kujenga ni halisi au tu ukumbi. Afya ya kweli