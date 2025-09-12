Dirty Pirate Metrics: Cómo medir el éxito de su herramienta de desarrollo de código abierto

Los fundadores de tecnología que están respaldados por el riesgo siempre tienen un dashboard con números que muestran a los inversores: inscripciones, proyecciones de MRR, gráficos de crecimiento que se inclinan suavemente hacia arriba. La verdad es que la mayoría de los fundadores no saben cómo medir el Es ahí donde entra Pirate Metrics, y más importante, Dirty Pirate Metrics. Real Pirate Metrics: El punto de partida El marco de Pirate Metrics (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) fue creado por Dave McClure para ayudar a las startups de SaaS a dejar de obsesionarse con las métricas de vanidad (como las impresiones y los likes) y centrarse en lo que realmente impulsa el crecimiento. Funciona porque proporcionó a las empresas de etapa temprana una nueva forma de medir el progreso cuando el fúnel de marketing tradicional no se ajustaba. pero si está construyendo una herramienta de desarrollador que depende de las estrellas de GitHub, rápidamente verá que AARRR no va lo suficientemente profundamente. Más información sobre Dirty Pirate Metrics Mi antiguo mentor, Stefan Verkerk (accionista fundador de WeTransfer, inversor angel), extendió Pirate Metrics a algo que los fundadores pueden realmente hacer. Él rompió el fúnel aún más para que puedas medir no sólo “los usuarios que entran y pagan”, sino también las etapas en las que tu producto, tu comunidad y tu equipo determinan si vives o mueres. ejecutan sus empresas en Este marco se llama (Porque el acrónimo es FAAAAARRRT). Dirty Pirate Metrics Los pasos son: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Fundación y escalado Mercado Adaptado Atención concienciación La activación Es increíble los ingresos Retención Referencias Equipo Parece mucho, pero en realidad, te da una imagen mucho más clara de si tu producto es realmente saludable, o si simplemente estás vestido con tus números para las cubiertas. Por qué es importante para los fundadores Vamos a ser honestos: a los inversores les gustan las curvas de crecimiento, pero a los usuarios no les importa su gráfico MRR. Los desarrolladores se preocupan por si su herramienta funciona, resuelve su problema y se ajusta a su flujo de trabajo. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling te obliga a preguntar: ¿Cuáles son las limitaciones de mi herramienta, ¿cuán rápido y hasta dónde se escala para los usuarios? Mercado accesible: ¿Estoy construyendo en un espacio que realmente vale la pena? Atención y conciencia: ¿los desarrolladores incluso saben que existo, y comprenden lo que hago? Activation & AHA: ¿Lo están intentando, y realmente lo aman? Retención: ¿Siguen volviendo, o yo churn usuarios después de una prueba? Ingresos: ¿Cuál es mi verdadero camino de sostenibilidad: patrocinios, licencias empresariales, subvenciones? Referencia: ¿Los usuarios hacen mi marketing por mí? Equipo: ¿La gente quiere construir conmigo, o estoy yo solo? La verificación de la realidad Si su actual "panejo de métricas" es principalmente estrellas de GitHub, inscripciones de Discord y una palanca de hockey dibujada en Excel, no está midiendo el éxito; está realizando para los inversores. Dirty Pirate Metrics te obliga a ser honesto: \n \n \n \n ¿Dónde están cayendo los devs? ¿Cuál de las partes del fúnel es saludable y cuál se rompe? ¿Su empresa está construida sobre la sustancia, o sólo buena óptica? ¿Dónde empezar? No lo sobrecomplices. Concéntrate en lo que importa para tu etapa: \n \n \n \n 0-1,000 usuarios: Atención y activación, obteniendo desarrolladores para probar su herramienta. 1000-10,000 usuarios: Retención, asegurándose de que se mantengan cerca. 10,000+ usuarios: Ingresos y Equipo, construyendo sostenibilidad y escalando su empresa. La línea de fondo: Dirty Pirate Metrics le da una manera de medir la Los inversores todavía pueden obtener sus gráficos bonitos, pero finalmente sabrá si lo que está construyendo es real o simplemente teatro. La verdadera salud