CodeRabbit vs Code Maoni katika Kilo: Ni moja ambayo ni bora kwako katika 2026

CodeRabbitKiloTypeStandalone code review toolEnd-to-end makampuni ya uhandisi wa uhandisiModel selectionVendor-selectedChagua kwa uhuru kati ya mifano 500+ ya AIPrising$24/seat/month (Pro)Per-token price with no markup on provider ratesPlatform featuresCode review onlyReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes CodeRabbit ProKilo TeamsGharama ya kila mwezi$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click kupanuaNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Zana za mtihani wa msimbo wa AI hutoa ahadi ya maoni ya haraka, ya pamoja zaidi juu ya kila PR. Lakini sio wote wanaingiza kwa njia sawa katika mzunguko wako wa kazi, na tofauti zinaongeza uchungu zaidi kuliko unaweza kufikiri. ni chaguo maarufu la kujitegemea ambayo imekuwa karibu tangu 2023. katika inachukua mbinu tofauti: ni sehemu ya jukwaa la uhandisi zaidi la uhandisi, lililoundwa ili kukamilisha upungufu ambao umesumbua watengenezaji kwa miaka mingi. Kodi ya Mtazamo wa Kodi kilo ya The Problem that AI Code Reviews Solves Matatizo yaliyofanywa na mtaalamu wa utafiti wa code Sisi sote tumekuwa katika pande zote mbili za bottleneck ya mtihani wa mtihani. Kama mhandisi mdogo, unasukuma PR na kutazama inachukua siku. mtazamaji wako ni katika mikutano. Au uzalishaji wa kupambana na moto. Au tu kufungwa chini ya kazi yao wenyewe. Wakati maoni huja nyuma, tayari umebadilisha mazingira mara mbili na unahitaji kusoma code yako mwenyewe kukumbuka kile ulichokuwa unafikiri. Kama mhandisi wa juu, unaona upande mwingine. Una 15 PRs kusubiri kwa tahadhari yako, na unakuta ndogo ndogo tu kupata kupitia mstari. Unajua unakosa mambo. Kila mtu ana. Lakini kuna tu masaa mengi katika siku. Kwa kuwa mapitio yanaweza kuchukua muda mrefu kusindika, wahandisi huja kuongeza maudhui zaidi kwa kila PR, kwa matumaini ya kupata mambo mengi yanayojadiliwa katika shots moja safi. Utafiti wa msimbo unapaswa kuwa wakati wa kujifunza, mlango wa ubora, mahali ambapo ujuzi unapatikana katika timu. The Agentic Engineering Disconnect Mchakato wa Engineering Disconnect Wanasayansi wengi wanatumia AI wakati fulani katika mchakato wao wa kazi sasa. Wale ambao wamekuwa wakijaribu zana za coding za AI hutumia kila siku, na karibu 41% ya ahadi zote sasa zinasaidia AI. 72% ya watumiaji Lakini hapa ni tatizo na mtiririko wa kazi wa jadi: unajenga katika IDE yako na mfanyabiashara wa coding wa AI, unashuka, na kisha ghafla unakuwa kwenye jukwaa tofauti kabisa. akaunti tofauti. usajili tofauti. Unabadilisha mazingira na kusubiri mwanadamu kupata muda. Uharibifu huu una gharama halisi. waligundua kuwa wahandisi wanaotumia zana za AI walikuwa kwa kweli 19% haraka katika kukamilisha kazi, licha ya kuamini kuwa walikuwa 20% haraka. Utafiti wa 2025 Chombo cha coding cha AI kinapaswa kuharakisha maendeleo, sio kupunguza kasi. Ikiwa unahitaji kubadilisha majukwaa na kusimamia usimamizi wa usimamizi wa juu tu kufikia mchakato kamili wa kazi, AI kweli inasaidia? Au tu kuunda drag zaidi? Hiyo ni swali la Code Reviews iliyoundwa ili kujibu. Quick Comparison Uwiano wa haraka CodeRabbitKiloTypeStandalone code review toolEnd-to-end makampuni ya uhandisi wa uhandisiModel selectionVendor-selectedChagua kwa uhuru kati ya mifano 500+ ya AIPrising$24/seat/month (Pro)Per-token price with no markup on provider ratesPlatform featuresCode review onlyReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes Kodi ya Kodi ya kilo ya kilo ya aina ya aina ya Mchakato wa Standalone Code Review Mipango ya Uhandisi wa End-to-End Uchaguzi wa mifano Uchaguzi wa mifano Wafanyabiashara waliochaguliwa Chagua kwa uhuru kati ya mifano 500+ ya AI Bei ya Bei ya $ 24 / mahali / mwezi (Pro) Bei ya per-token bila alama juu ya bei ya mtoa huduma Maelezo ya jukwaa Maelezo ya jukwaa Mtazamo wa Kodi tu Maoni + Wafanyabiashara wa Coding + Wafanyabiashara wa Wingu + Mjenzi wa Maombi + Utekelezaji + Zaidi kwa ajili ya kwa ajili ya Hakuna Kodi ya VS, JetBrains, CLI Mfumo wa indexing Mfumo wa indexing ya ya Maelekezo ya Custom Maelekezo ya Custom ya ya Maoni ya mtindo wa kutafakari Maoni ya mtindo wa kutafakari Hakuna ya The Core Difference Tofauti ya msingi CodeRabbit ni bidhaa maalum ya mapitio ya code ya AI. Inaunganisha na repo yako na kuchunguza PR yako kwa mfano wa bei ya usajili. ni sehemu ya jukwaa la uhandisi wa wafanyabiashara wa Kilo. Tazama hufanyika mahali sawa na sehemu nyingine ya kazi yako ya maendeleo ya AI, kwa kutumia mifano sawa, na bei sawa. Hakuna chombo kimoja, hakuna akaunti tofauti, hakuna usajili tofauti. Mifano ya Kilo Model Flexibility Mfumo wa Flexibility CodeRabbit huchagua mfano kwa ajili yenu. Wameamua kile ambacho ni "mafanikio ya kutosha," wakati wa kuboresha, na unaweza kufanya kazi na chochote ambacho wamewekwa. Labda mifano yao ya default inapigana na mkusanyiko wako. Labda unahitaji maoni ya haraka juu ya PR ya kawaida lakini mawazo ya kina zaidi kwa mabadiliko muhimu ya usalama. Labda mfano bora unashuka mwezi ujao, na unahitaji kusubiri kwa CodeRabbit kuchukua. Kilo inakuwezesha kuchagua kutoka kwa mifano zaidi ya 500 na kubadilisha kati yao kulingana na kazi: Maoni ya haraka juu ya PR ya kawaida? Tumia mfano wa mwanga kama MiniMax M2.1. Mabadiliko kwa sababu ya kina na Claude Opus 4.5 au Gemini 3. Maoni ya kiwango cha gharama juu ya repo ya kiasi kikubwa? Chagua mfano wa ufanisi unaofaa bajeti yako. Mfano ambao ni nzuri kwa ajili ya kuchunguza vipengele vya React inaweza kuwa si bora kwa mifumo ya zamani ya Rust. Na Kilo, huna haja ya kudhani ukubwa mmoja unafaa wote. Pricing Bei ya CodeRabbit inatumia bei ya kawaida ya SaaS: Kiwango cha bure: Kiwango cha chini cha umma, vipengele vya msingi Pro: $ 24 / mahali / mwezi (au $ 19 / mwezi kulipwa kila mwaka) Mfumo wa Kazi: Custom Price Unapaswa kulipa kwa kila developer, bila kujali idadi ya mapitio wanayoendesha. watumiaji wakubwa na watumiaji wa mwanga wana gharama sawa. Kilo hutumia bei ya token kwa bei zilizowekwa na wauzaji wa mfano. Unaweza kulipa kwa mapitio unayotumia kwa kweli, bila mipaka ya kiwango cha kutokuwa na kuonekana au kuharibu. Kilo kwa timu ni $ 15 / nafasi / mwezi na inajumuisha upatikanaji wa jukwaa nzima: Mfumo kamili wa uhandisi wa uhandisi katika IDE au CLI yako (na njia maalum za Kodi, Ask, Debug, Architect, Orchestrator) Mtazamo wa Kodi Wafanyakazi wa Cloud Muundo wa App Kiwango cha kilogramu Uchambuzi wa matumizi na alama za AI ROI Mipango ya mfanyabiashara iliyoshirikiana na malipo ya kimkakati Usimamizi wa timu Msaada wa awali Vipengele vyote vya matumizi vinahesabiwa kwa token, hasa kwa gharama ya mtoa huduma wa mfano Mfumo wa Uhandisi wa Agent Mtazamo wa Kodi Wafanyakazi wa Cloud Muundo wa App Kiwango cha kilogramu Matumizi ya uchambuzi Mfalme wa Msaidizi wa Modes Billing ya Centralized Usimamizi wa timu CodeRabbit ProKilo TeamsGharama ya kila mwezi$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click kupanuaNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Mchakato wa Pro Mchakato wa Pro Kiwango cha timu Kiwango cha timu Gharama ya kila mwezi Gharama ya kila mwezi $ 24 kwa ajili ya kukaa $ 15 kwa ajili ya kukaa Mabadiliko ya Kodi Mabadiliko ya Kodi ya ya Msaidizi wa coding Msaidizi wa coding Hakuna ya Wafanyakazi wa Cloud Wafanyakazi wa Cloud Hakuna ya Muundo wa App Muundo wa App Hakuna ya One-click kwa ajili ya kupakua One-click kwa ajili ya kupakua Hakuna ya Matumizi ya uchambuzi Matumizi ya uchambuzi ya msingi Maelezo ya juu + ROI Hapa ni jinsi idadi inaanguka. timu ya watu 10 inalipa $ 240 / mwezi kwa CodeRabbit Pro. Timu hiyo hiyo inalipa $ 150 / mwezi kwa Kilo pamoja na matumizi yao ya AI kwa gharama ya mtengenezaji wa mfano, na inapata utendaji zaidi. Platform Cohesion Mkakati wa Ushirikiano CodeRabbit ni chombo cha kujitegemea. Inafanya jambo moja vizuri, na kila kitu kingine katika mzunguko wako wa kazi huishi mahali pengine. Nyaraka za Kodi katika Kilo zinaishi ndani ya jukwaa moja ambalo tayari unachapisha msimbo na AI. Hiyo inajenga faida kubwa: Hakuna Mabadiliko ya Chombo: Mapitio, coding, debugging, na utekelezaji wote hutokea katika mahali fulani. Session Sync Kila mahali: Kilo Session inaendelea kwenye VS Code, JetBrains, CLI, na Cloud Agents. Kuanza kazi kwenye kompyuta yako ya kompyuta, kuangalia hali ya maoni kwenye simu ya mkononi, kukamilisha katika IDE tofauti. Ship wakati inapita: Kilo Deploy inakuwezesha kwenda kutoka kwa PR iliyoidhinishwa kwa utekelezaji wa kuishi kwa click moja. Platform kamili: Maoni yako hutokea pamoja na coding ya agensi na modes maalum, Cloud Agents, Parallel Agents, App Builder, na Autocomplete. Review Customization Tathmini ya Customization CodeRabbit inakuwezesha kuunda mapitio kupitia faili au dashboard yao: angalia maelekezo na maeneo ya kuzingatia, kupima kulingana na njia, mipangilio maalum ya lugha, na mipangilio ya kiwango cha timu. .coderabbit.yaml Kilo inakupa udhibiti kupitia dashboard na maagizo ya kibinafsi: Mipango ya ukaguzi: Bendera kali kila kitu kwa huduma za uzalishaji na msimbo muhimu wa usalama. Balanced ni mahali pa kupendeza kwa timu nyingi, kukamata kile ambacho kinachohusika bila kukufuka katika giza. Vituo vya kuzingatia: Chagua kile ambacho mtazamaji anachukua kipaumbele: udhaifu wa usalama, matatizo ya utendaji, ufahamu wa makosa, mtindo wa msimbo, upatikanaji wa mtihani, au upungufu wa nyaraka. Maelekezo ya kibinafsi: Ongeza sheria zako mwenyewe. mikataba ya timu yako, mifano maalum ya kikoa, kesi za upande ambazo mtazamaji anapaswa kukamata. When to Choose CodeRabbit Jinsi ya kuchagua CodeRabbit : CodeRabbit makes sense if Unahitaji chombo cha kujitegemea na unakubaliana na mipangilio yako ya sasa ya coding ya AI (au usiitumia moja). Unapenda kuweka vifaa vyako vya AI tofauti. Unapenda bei ya kawaida. Hakuna haja ya kuwa na muundo wa flexibility. When to Choose Code Reviews in Kilo Jinsi ya kuchagua Kodi ya Maoni katika Kilo : Kilo's Code Reviews makes sense if Unatumia zana mbalimbali za coding za AI na unataka kuwa katika jukwaa moja. Unahitaji ufanisi wa mfano wa kuchagua mfano sahihi kwa kila kazi. Unapenda bei ya matumizi ambayo inazingatia matumizi halisi. Una thamani ya chanzo cha wazi. (Tazama mpango wetu wa OSS Sponsorship ikiwa wewe ni msimamizi wa chanzo cha wazi!) Unataka kuunganisha akaunti, malipo, na ushirikiano wa mkopo. The Bigger Picture Picha kubwa zaidi Uchaguzi kati ya CodeRabbit na Kilo's Code Reviews sio tu kuhusu vipengele vya mtihani wa mtihani. Ni juu ya jinsi unavyofikiri juu ya mfuko wako wa maendeleo ya AI. CodeRabbit inafaa kwa mfano wa jadi: zana maalum, kila moja kufanya kitu kimoja vizuri, kuunganishwa katika mtiririko wa kazi. Kilo inawakilisha ufahamu mpya: kwamba shinikizo la mabadiliko ya mazingira kati ya zana za AI ni gharama zaidi kuliko urahisi uliopatikana wa kuchanganya na kuchanganya. Getting Started with Code Reviews in Kilo Kuanza na Maoni ya Kodi katika Kilo Kodi ya mapitio sasa inapatikana katika Kujiandikisha kwa akaunti ya bure ili kujaribu leo: Kiwango cha Dashboard Kiwango cha Dashboard Kujiandikisha / Kuingia kwa Kilo Kuunganisha repo yako kupitia kifungo cha Ushirikiano Kuwezesha Tathmini ya Msimbo wa AI kwenye Tab ya Tathmini ya Msimbo Chagua mfano wako, kuangalia mtindo, na maeneo ya kuzingatia Chagua vyanzo ambavyo vinapaswa kupokea mapitio ya moja kwa moja Kuingia / Kuingia Ushirikiano wa Tab Mifano ya Tab Hiyo ndiyo sababu ya michezo ya kompyuta ya mbwa ajabu hii ni katika mafanikio makubwa kama hayo. Kilo ni programu ya #1 kwenye OpenRouter na watumiaji zaidi ya 1M na tokens za 25.1T zilizoshughulikiwa. ni moja ya upanuzi wa hivi karibuni wa jukwaa la uhandisi wa wafanyabiashara wote katika moja. Kujenga, uchunguzi, meli, wote katika mahali moja, wote na uhuru wa mfano huo na bei ya wazi. Mtazamo wa Kodi Tunaweza kujua nini unachokiona katika ! Jaribu kilo ya leo Jumuiya ya Discord