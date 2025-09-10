BingX inaanzisha AI Master, mkakati wa kwanza wa biashara ya Crypto ya AI duniani

Mji wa Panama, Septemba 10, 2025 - , biashara inayoongoza ya kubadilishana cryptocurrency na kampuni ya Web3 AI, leo ilitangaza uzinduzi wa mkakati wa biashara ya crypto wa kwanza ulimwenguni unaoendeshwa na AI na uongofu wa hivi karibuni kwa kitengo cha BingX AI. Bidhaa hii mpya ya AI inaashiria hatua kubwa mbele katika maono ya BingX ya kufanya biashara zaidi ya akili, inapatikana, na mtumiaji wa kwanza, kuweka kiwango kipya cha ubunifu katika mali za digital. Bingwa BingX mwenyeji wa AI , Bingwa BingX mwenyeji wa AI , BingX AI Master inafafanua upya safari ya biashara kwa kuongoza watumiaji kutoka mwisho hadi mwisho, kutoka kuzalisha mawazo hadi kupunguza utekelezaji na kuchunguza matokeo kwa uwazi kamili. Kwa kuchanganya mikakati ya wawekezaji watano wa juu wa digital na uboreshaji wa AI wa juu, BingX inawezesha wafanyabiashara wa mwanzo na wenye ujuzi kushiriki na soko kwa ujasiri zaidi na ufanisi. Vipengele muhimu vya AI Master ni pamoja na: \n \n \n \n \n \n \n Mkakati wa Akili: Upatikanaji wa 24/7 kwa msukumo kupitia mazungumzo ya wakati halisi na mikakati zaidi ya 1,000 iliyoongozwa na 5 ya walimu wenye ushawishi mkubwa zaidi. Maoni ya uwekezaji wa wakati: Maoni ya haraka kwa watumiaji kuwa na taarifa juu ya hali, harakati, na maendeleo ya mikakati yao ya AI-powered wakati wote. AI-Driven Backtesting: Updates kila saa kutoka vyanzo vya takwimu na mkakati wa AI-driven. Utekelezaji wa Rahisi: Amri za kununua na kuuza zinazoendeshwa kwa urahisi na mabadiliko ya soko, na ufanisi kamili wa mtumiaji katika kila hatua. Utafiti wa uwazi wa AI: Utafiti wa ufanisi wa uwazi, matokeo, na rekodi inaruhusu watumiaji kuboresha mikakati na kukua ujuzi wao kupitia ufahamu uliopatikana na AI. \n \n \n "BingX AI Master sio chombo tu cha biashara - ni mkakati wa biashara ulioundwa kuleta uwazi, uadilifu na ujasiri katika safari ya kila mtumiaji," alisema Vivien Lin, Chief Product Officer katika BingX. "Na AI Master, tunathibitisha kwamba biashara ya akili inaweza kuwa inapatikana kwa kila mtu, sio tu wataalamu wenye ujuzi. "BingX AI Master sio chombo tu cha biashara - ni mkakati wa biashara ulioundwa kuleta uwazi, uadilifu na ujasiri katika safari ya kila mtumiaji," alisema Vivien Lin, Chief Product Officer katika BingX. "Na AI Master, tunathibitisha kwamba biashara ya akili inaweza kuwa inapatikana kwa kila mtu, sio tu wataalamu wenye ujuzi. Vivien Lin Ili kusherehekea uzinduzi wa BingX AI Master, BingX inafanya uanzishaji wa kichwa cha Kwa mara ya kwanza, watumiaji wanaweza kupigana moja kwa moja dhidi ya BingX AI Master, kuongeza nishati ya ushindani na mchezo wa maingiliano kwenye jukwaa. Watumiaji wanaweza tu kujiandikisha ili kuanza kupata tuzo, na tuzo za ziada zinapatikana kutoka kwa kushinda bahati kulingana na kazi, mashindano ya idadi ya biashara, na AI 1v1 Arena. Biashara ya ushindani Biashara ya ushindani Pamoja na maonyesho ya BingX AI Master, BingX inaendelea kupanua seti yake ya bidhaa za akili ya AI, kuimarisha nafasi yake kama mabasi ya kwanza ya kuingiza kikamilifu AI katika uzoefu wa biashara. Kuangalia mbele, BingX itaendelea kuendeleza portfolio yake ya bidhaa za AI kufuatia kutolewa kwa BingX AI Master na kuunganisha akili ya juu na falsafa ya kwanza ya mtumiaji ili kuunda mustakabali wa biashara ya kimataifa. BingX kwa ajili ya bingo BingX kwa ajili ya bingo Kuhusu BingX Ilianzishwa mnamo 2018, BingX ni kampuni inayoongoza ya kubadilishana crypto na Web3 AI, inatoa huduma kwa jumuiya ya kimataifa ya watumiaji zaidi ya milioni 20. Pamoja na seti kamili ya bidhaa na huduma zinazohusika na AI, ikiwa ni pamoja na derivatives, biashara ya spot, na biashara ya nakala, BingX inakabiliwa na mahitaji ya kubadilika ya watumiaji katika ngazi zote za uzoefu, kutoka kwa mwanzo hadi wataalamu. Committed to building a trustworthy and intelligent trading platform, BingX empowers users with innovative tools designed to enhance performance and confidence. In 2024, BingX proudly became the official crypto exchange partner of Chelsea Football Club, marking an exciting debut in the world of sports sponsorship. Kwa maswali ya vyombo vya habari tafadhali wasiliana na: media@bingx.com Kwa habari zaidi tafadhali tembelea: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Btcwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Btcwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Programu ya Programu ya