BingX、AIマスター、世界初のAI仮想通貨取引戦略家を発表

PANAMA CITY, September 10, 2025 – 主要な仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社、本日、 世界初のAI駆動の暗号通貨取引戦略家であり、BingX AI ツール スイートの最新の追加です。この新しいAI 製品は、BingX のビジョンにおいて、よりスマートで、アクセス可能で、ユーザーファーストで取引を進め、デジタル資産におけるイノベーションのための新しい基準を設定する大きな一歩を踏み出します。 BingX AI Master は、アイデアを生み出すことから実行を簡素化し、完全な透明性をもって結果をレビューするまで、ユーザーをエンドからエンドに導くことで、トップ5のデジタル投資家の戦略と高度なAI最適化を組み合わせることにより、BingX は初心者と経験豊富なトレーダーの両方に、より確実かつ効果的に市場に取り組むことを可能にします。 AIマスターの主な特徴は以下のとおりです。 インテリジェントな戦略:最も影響力のある5人のマスターからインスピレーションを得た1000以上の戦略を含むリアルタイムの会話を通じてインスピレーションを得るための24/7アクセスを提供します。 Timely Investment Alerts(タイムリー・インベストメント・アラート)は、ユーザーが常にAI駆動戦略の状態、動き、進捗状況を把握できるようにするための即時アラートです。 AI ドライブバックテスト: AI ドライブバックテストデータと戦略ソースからの一時的な更新 シンプルな実行:市場の変動にダイナミックに適応し、あらゆる段階でユーザーの完全な柔軟性を提供する流通型の購入と販売オーダー。 透明なAIレビュー:透明なパフォーマンスレビュー、結果、記録により、ユーザーはAI最適化された洞察を通じて戦略を改善し、スキルを高めることができます。 「BingX AI Masterは単なる取引ツールではなく、あらゆるユーザーの旅に明確さ、規律、自信をもたらすように設計されたトレーディング戦略家です」とBingXのChief Product OfficerVivien Lin氏は述べました。「AI Masterは、インテリジェントなトレーディングが経験豊富な専門家だけでなく、誰にでもアクセスできることを証明しています。 BingX AI Masterの発売を祝うために、BingXは頭から頭へと導入しています。 3000,000 USDTの賞金プールで初めて、ユーザーはBingX AI Masterと直接戦い、競争力とインタラクティブなゲームプレイをプラットフォームに追加できます。 BingX AI Masterのデビューにより、BingXはAIインテリジェンス製品のポートフォリオを拡大し続け、取引経験を通じてAIを完全に組み込む最初の取引所としての地位を強化します。 最先端のインテリジェンスとユーザーファーストの哲学を組み合わせ、世界貿易の未来を形作る。 BingXについて 2018年に設立されたBingXは、世界をリードする仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社で、世界のユーザー数が2千万人を超えるグローバルコミュニティにサービスを提供しています。BingXは、デリバティブ、スポットトレーディング、コピートレーディングを含むAI駆動製品およびサービスの包括的なスイートで、初心者からプロまで、あらゆる経験レベルにおけるユーザーの変化するニーズを満たしています。 信頼性とインテリジェントな取引プラットフォームを構築することにコミットするBingXは、パフォーマンスと自信を向上させるための革新的なツールをユーザーに提供します。2024年、BingXは誇りを持ってチェルシーサッカークラブの公式の暗号交換パートナーとなり、スポーツスポンサーシップの世界でエキサイティングなデビューを果たしました。