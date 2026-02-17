Izgubio je sve, a onda se kladio na sebe

Задивљујуће приче о супернауци фебруар 2026: Мори и Фенс, том 1 (од 3) - Поглавље III Увођење господина Алфреда Вествуда By J. H. Riddell Једног хладног дана у том најдепресивнијем од свих енглеских месеци, у новембру, главни службеник господина Мерапиеа стајао је на начин који је био одједном лак и грациозан пред ватром у спољашњем канцеларији. Његова десна нога је била чврсто засађена на старомодној столици прекривеној крпом за косу, и на тај начин му је било омогућено да одмори лактове на коленима, и на крају да стави испод своје челице изузетно танку джентманску руку, украшену са два прстена, и кренуо се на већу предност широким ланеним наруквицом, белим као снег, и финим као што су ирске крпе могу да га ткају. Да би се прилагодио овој моде, сматрао је једним од посебних привилегија своје ситуације, јер ниједном од млађих службеника никада није било дозвољено - барем никада у његовом присуству - да тако заједнички уживају у луксузу мисли, топлине и достојанства, са једним стопалом подржаним од стране луде столице, која је одустала од пуњења готово неприметним степеном. Kad god je bio u posebno dobrom ili posebno lošem raspoloženju, on je preuzeo gore navedenu poziciju i obraćao se svojim kolegama-radnicima rečima ohrabrenja ili žaljenja, dok je izlagao svoj nakit, šaputao svoje šaputanje i očigledno odražavao koliko je lep. Заиста, свака женственост која се догодила у граду била је онај који је угледао најосетљивију особину у карактеру господина Алфреда Вествуда, чија је мудрост била изједначена само са њеном немилосрдношћу — његова немилосрдност са својом лицемјерношћу — његова лицемерност са својом амбицијом — и његова амбиција са својом самопоштовањем. Он је волео новац, не баш из љубави према њему, већ из љубави према себи. Он је желео да га потроши на куповину скупих широких платна, финих постељина, београдских рукавица, нових шешира, ретког парфема, макасарских уља, златних ланаца, озна Тренутно се веровало да је некада имао родитеље, али нико није могао да изјасни околност као чињеницу његовог сопственог знања. сестре, браћа, рођаци, рођаци, пријатељи, он очигледно није имао; он се чинио само да је блудни вајф, поседовао многе личне атракције, лепо плутао преко мора лондонског друштва, који је из потребе дошао у контакт са, и 46 поздравио десетине својих другова створења током свог преласка из далеког луке у неку непознату дестинацију, али који није припадао никоме, постао повереник никоме, чинило се да га нико не тражи, да га нико не воли – спасава себе. Био је онога што би она краљица благословеног сећања, Елизабета, можда назвала „правим растом“, јер није био ни неугодно висок, нити изузетно кратак; нешто мали у облику, али изузетно добро пропорционалан; праведног облика, са смеђим очима, косом и висковима прилично тамним него лаганим, и зубима тако белим и регуларним, да из добронамерне жеље да не лиши друштва у целини одређеног задовољства, он је стално смејао на начин који, иако је неколико непријатних особа сматрало вештачким, он сам сматрао савршено зачаравајућим. Ali ako je praznina od svih ljudskih slabosti i ludila najpogrešnija i nepodnošljiva, ona je takođe najmanje stvarno bolna za bilo koga, osim za pojedinca koji, kroz njenu intervenciju, živi u atmosferi trajnog samopožrtvovanja; i, da je gospodin Vestvud bio jedina karakteristika neograničenog divljenja sopstvenoj osobi, mogao bi nežno prošetati životom, gradom i svojim voljenim Zapadnim krajem, nekronikovanim, bez mene. Желео је не само дивљење, него положај; желео је да тргује, да скупља богатство, да се пензионише, да има градску резиденцију и седиште у селу, слуге, посаде, виноградије, зелене куће, слике, велико друштво; и да испуни ове мале мале жеље, он је у доби од седамдесет и двадесет година почео, као што каже изрека, „на свој рачун“, са расположивим капиталом од десет фунти три и девет пенија, и резервом осигурања, који би, ако би се могао само монетирати у злато, могао годинама да се привуче. , са позитивном сигурношћу да ће сваки банкар у краљевству поштовати чек. у либију Ali nemilosrdnost, nažalost, ne može biti pretvorena u vladare bilo kojim alkimijskim procesom, iako može, i često čini, da dokaže sredstva za njihovo dobijanje; i deset funti tri i devet funti, za razliku od sadašnjih modnih jastuka za plivanje, neće se proširiti na neviđene dimenzije, i držati glavu srećnog posesora iznad vode „zauvek”; i, osim toga, ljudi će ponekad umoriti od davanja kredita, i početi odlučno tražiti poravnanje. U međuvremenu je živeo kao gospodin, držao kobu, angažovao valeta i smeštao se u St. James’s: i kada je na vreme prošao kroz stečajni sud, lagano je rekao komesaru da su njegovi troškovi bili najumereniji – Шест стотина годишње; и са изузетно генијалним акцентом ушао је у огорчен протест против нелибералног и увређујућег захтева својих повериоца (када се љубазно појавио, по њиховој жељи, да одговори на њихова питања, и да им пружи сву помоћ у својој моћи), да одустане, у њихову корист, свој сат, ланац, прстење и наочаре, којим се украсио, да би, чак и у рушењу, могао изгледати као господин. samo Ali uznemirenost se pokazala uzaludnom, s uzdahom je odustao od tih neplaćenih uspomena o srećnijim danima, dao potpunu izjavu o svojim poslovima, svečano je potvrdio da je on i samo on stranka koja zaslužuje saosećanje, i dokazao na zadovoljstvo, iako odlučno ne i na zadovoljenje, da, neka on bude šta god mogao – knave, simpleton, dupe, schemer, ili fop – ništa u obliku kompenzacije ne može biti oduzeto od njega, bilo da je slobodan ili zatvorenik; da nije imao prijatelje koji bi „stali uz njega“, ili, drugim rečima, platili ih; da bi mu milosrdno gonjenje malo povredilo, i da, po mogućnosti, ne bi moglo da koristi patnicima u najmanjoj meri Иако је размишљао о огромном споразуму о том питању, он је рекао "никада ни реч" када је чуо да су његови повериоци били спремни да осигурају његов живот, како би се осигурали, ако је могуће, против потпуног губитка; али очигледно узнемирен, сломљен дух, и сломљено срце, урадио је све што се од њега тражило, кротко је добио потребне документе попуњене и потписане, тихо је отишао пред владајуће силе "да се види", и имају вероватноће његове смрти разговарали и последична стопа премије одлучили; стрпљиво држао свој мир на неко време, и дозволио онима које је тако намерно преварио да заврше свој део пословања пре него што је, са мрачним ос Што се тиче стварне анксиозности, благог нелагодности и две или три неспане ноћи, он се нашао довољно болестан да би могао да изврши свој пројекат са шансом за успех; и, сходно томе, одбацивши све бескорисне украсе, са врло шабљивим капутом, косом ни сјајном ни добро уређеном, и шеширом коју је мало дигнуо за прилику, поправио је у осигуравајућу канцеларију, где је добро знао да је његов живот сматрао неким питањем важности. Rekao je da je želeo da razgovara s poglavarima o važnim stvarima; i na osnovu te tvrdnje, odmah ga je uveo u „komoru prisustva“. "Gospodo", počeo je, na hladan, jednostavan način, "verujem da vas zanima moje dugovečnost; ja sam Alfred Vestvud, nekada trgovac, sada prosjak, čiji su vernici osigurali moj život u vašem uredu." Činjenica da su se tačno setili, pojedinci su se tako obratili nagnutim anksioznim pogledima na njegovom licu, proučavali ga od glave do stopala, i mentalno izračunali koliko je premija bio „dobar za“, dok je nastavio: "Došao sam da vas obavestim, sa osećanjima duboke žalosti - žao mi je, naravno, na moj račun nego na vaš - da se bojim da ćete vrlo brzo biti pozvani da platite različite politike koje su primenjene u ovom slučaju." To je svakako bila pomalo zastrašujuća vest, a dva starija čoveka i jedan sredovječni gospodin, kojima je on tako mirno saopštio verovatnoću svoje smrti, uzviknuli su u jednom dahu: „Боже мој, то није могуће...“ "Са свим дужним поштовањем", вратио се господин Вествуд, "дозволите ми да приметим, то није само могуће, већ вероватно; моја смрт To se dešava davno, koliko ja mogu da vidim; ne, zaista, od bilo koje bolesti koju medicina ili veština može da izleči, već zbog bolesti, od gotovo smrtonosnih posledica kojih vi, i samo vi, možete da me izbavite. " мора „Mi!“ ejakulirao je trio, opet u jedinstvu. „Vi, gospodo“, svečano je odgovorio njihov posetilac. "И шта може бити болест, и како можемо да је спречимо?" тражили су. „Bilo je to samo zbog vas samih, ali je razlog za bolest jedini greh“, odgovorio je on, skrivajući, dovoljno očajnim naporom, gotovo neodoljivu sklonost da se smeje; „Ljudi ili lukav posao će spasiti moj život i vaše džepove.Sve moje zemaljske stvari, sve, ukratko, bilo mi je posedovano, osim mirne savesti i odeće koje sada nosim, moram da dam svojim kreditorima.“ 52 Šta bi mi čovek mogao više da uradi? a ipak oni nisu zadovoljni; njihova zla me proganja tako nemilosrdno da, zbog njihovih zlih izveštaja, ne mogu da dobijem nikakvu situaciju, bez obzira na to koliko sam skroman.Ja ne želim, ne želim, da za svaku osobu napravim novi karakter za sebe 53 Вествуд је био у праву; он је пажљиво проучавао најгори део људске природе, и исправно га судио. Да је поседовао изговор Демостена, не би могао брже да удари осећај у срцима својих слушалаца, које је желео да дође, него тихо изјављујући да, ако они нису одједном поставили малу количину, било времена или новца, да спасе његов живот, они би највероватније морали да плаћају, већ дуго, велику количину, као последица његове смрти. Његова прича је вероватно била довољна; његов хаггард гледа потврдио изјаву; злато, били су задовољни да није имао ништа; могло би бити савршено тачно да су непремостиве препреке искључи Vodja osiguravajuće kancelarije kojoj su kreditori platili premije održao je nekakvu zbunjujuću konferenciju, čiji je završetak bio da se za gospodina Alfreda Vestvuda obezbedi situacija, zaista ne veoma profitabilna, već još uvek „početak“. Dobio je pet i dvadeset funti za hitne stvari, da bi malo nadopunio svoju garderobu i omogućio mu da se ponovo pojavi kao „gentleman“. bankrotirao se ponovo našao u poziciji da zarađuje novac, on je rado prevrnuo svoje šapute, prošao ljude koje je, jednostavnim rečima, „ukrao“, uz visoku glavu i samopouzdan vazduh, i mentalno murmurao: „Prije sam bio prebrz, ovaj put ću biti spor i siguran“, počeo je, Борба за постојање, не као пријатан експеримент, већ као важна стварност. интересовање предњи Поново Године су пролазиле: неки су Алфреда Вествуда називали престижним лупом, али други су тврдили да он савршено зна о чему се ради: увек се добро облачио, стално одржавао појаве, очигледно се не одрекао задовољства, задржао је једну ситуацију док није видео другу која му је вероватно боље одговарала, али не и тренутак дуже; постао је познат по својој мудрости и дугоглавости; пажљиво је монтирао степенице среће господина Џона Мерапиеа, као помоћника главног службеника, и у том капацитету никада није узео ногу из једног корака док није био морално сигуран да ће га моћи поставити на следећи, и задржао га; коначно, тамо је ушао, 55-годишња плата од две И тако, стрпљиви читатељу, дошло је до тога да, у не тако напредном добу тридесет и пет година, господин Алфред Вествуд, који је имао удобан приход, мучен без оптерећења, у облику инвалидног оца, беспомоћне мајке, лудог брата, деликатне сестре или досадног детета, стајао је уживајући у луксузу сопствених срећних мисли, као што је раније описано на почетку овог поглавља. "Вествуд" је била реч која му је донела ногу доле и главу усправно у секунди времена - "Вествуд". „Господине“, одговорио је тако адресирани појединац; изазвавши који знак пажње, господин Мерапије је наставио: „Moram večeras da prisustvujem banketu gospoda gradonačelnika i zato bih se obradovao ako biste mogli da udobno upoznate moju sestru, gospođu Frazer, 56 koja, kao što ste čuli, dolazi sa severa i vidi je bezbedno kući na Trgu.“ Onda je gospodin Vestvud, nasmejan na svoj najslađi način, izjavio: „Ništa mu ne može dati više zadovoljstva.“ „Hvala vam – ne bi vam smetalo da sam to mogao da izbegnem“, odgovorio je gospodin Merapie, „ali nužnost, vi ste svesni –“ „Ne poznajem zakon“, opskrbljivao ga je njegov službenik deferencijalnim lukom, koji je gospodina Merapija pravedno odvezao od vanjske kancelarije, a gospodina Vestvuda ostavljajući privremenog gospodara unutrašnje kancelarije, on je odmah popravio tu drugu, povukao dve stolice blizu naspram vatrometa, nagnuo glavu na leđa jedne i raspoređivao udove u gracioznom položaju na drugu, veličanstveno prešao ruke preko grudi, i tako ostao da razmišlja i računa šanse dok nije došao trenutak da ode i upozna nove prijatelje, gospođu Frazer i njene dvoje dece. Пажљиво, као што је можда скенирао странице књиге у којој је написана његова срећа, Алфред Вествуд је испитао лица „удовица и сиротиња“, које је он, као странац, тако упознао и поздравио на њиховом доласку на скоро непознато место. 57 Он је угледао лабаву, модеран изглед даме, дечака у којем се чинило да је сама њена душа у центру, и на крају, мало бледо дете, са ништа нарочито изванредно о њој, осим пар меких благих очију, савршену дивљину тамних коврча, и изузетно брз интелигентан израз лица. Алфред Вествуд је приметио сваки гест, карактеристику, реч, док је водио трио "кући"; и када је, након што их је видио и њихов пртљаг безбедно депоновани у кући господина Мерапиеа, који се налази у ономе што је тај господин назвао "Пложа", окренуо да хода до својих станова у близини светлог гасног светла кроз неке од безбројних лондонских улица, он је шепотао, као да је за закључак неког веома чврстог аргумента који је дуго расправљао у себи, "Они могу показати услугу мени, можда; у сваком случају, ја их изазивам да поставе препреку на мом путу." Датум објављивања: фебруар 14, 2026*, од https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 