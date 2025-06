Trump si Papa: AI nuk është fajtore

Më korrigjoni nëse gaboj, por një nga sloganet jozyrtare të administratës së dytë të Trump ishte - të rriturit janë kthyer, ose diçka si kjo.





Ku është imazhi i gjeneruar nga AI i Trump si Papa?





Unë nuk jam i sigurt nëse Trump ka përdorur Grok, por unë jam i sigurt që ju ndoshta e keni parë foton e famshme.





No Luck With Tariffs - Let’s Try Memes and GIFs





Nëse dikush tjetër do ta bënte këtë vepër arti, Trump me siguri do ta pëlqente dhe do ta riposte atë.Nuk ka dyshim për këtë.





Njerëzit e MAGA marrin larg në dashurinë e tyre për Trump. Ata e shprehin atë rregullisht nëpërmjet AI. I preferuari im personal është Trump hipur në një mace, në vend të një luani. Ndoshta, kjo është vetëm unë, por e fundit është kinda Putinish. Po, unë mendoj dhe shkruaj për Putin hipur në një ari. Njerëzit janë ende duke debatuar nëse kjo është apo jo një foto e vërtetë. AI është si, mbani birrën time.





Pika ime është; në qoftë se njëri nga të vdekshmit e kishte krijuar këtë foto, atëherë do të kishte qenë vetëm një nga më të dobëtit.Kështu, është një tjetër skandal ndërkombëtar dhe kulturor.Ju e dini, nuk është e njëjtë nëse dikush që ka ndodhur të jetë njeriu më i fuqishëm në botë (sipas të gjitha filmave të Hollivudit që kam parë) hedh një shaka.

















Për atë që ia vlen, Trump është (jo) një ekspert në çështjet fetare sepse ai (kurrë) nuk ka qenë (!!) në Vatikan. Përsëri, nëse nuk gaboj, ai duhet të marrë pjesë në funeralin e Papës Françesku.





Me siguri, vendi më i vogël në botë (jo kur bëhet fjalë për ndikim) dhe më i madhi (aktualisht vetëm kur bëhet fjalë për ushtrinë) duhet të diskutojnë çështje ndërkombëtare të zjarrit, jo imazhe të diskutueshme të AI.





Në mbrojtjen e Trump, le të injorojmë JD Vance (vizita e tij në Vatikan), ai nuk kishte shumë zgjedhje.Pasojat (të paparashikuara) të tarifavedheKritika për standardet e dyfishtaKështu, Trump si Papa polemika.

















Reddit: “What's the most practical thing you have done with AI?”





Ka kaq shumë gjëra që AI mund t'ju ndihmojë me. qielli është kufiri, për shembull:





























Unë ende besoj se AI është pasqyra jonë. Ashtu si çdo mjet tjetër, është po aq i mirë sa personi që e përdor atë.Ju mund të krijoni vepra legjitime të artit ose memes (një mund të argumentojë se ato janë forma të artit në të drejtën e tyre).





E ardhmja e inteligjencës artificiale është e ndritshme (ajo rimëkëmbet me luftë): jo vetëm që presidenti Trump e pëlqen atë, ai e përdor atë rregullisht.Nuk është shkenca e raketave AI, për të thënë kështu, por është vëmendje dhe lajme.Nuk duhet të jetë.Kjo është arsyeja pse djemtë DOGE janë për.





Deri në meme të ardhshme dhe ekstravaganca e AI e Trump, shijoni filmin “Conclave”.





Dhe po, Trump si Papa; mos thuaj se është dope, sepse kjo është thjesht lame - AI nuk është fajtore.